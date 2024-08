Serre Barberini: un'oasi verde nel cuore di Roma, tra arte e gusto

Ha aperto a Roma - nei giardini di Palazzo Barberini al cui interno sono ospitate le Gallerie Nazionali di Arte Antica - Serre Barberini, nuovo prestigioso caffè ristorante. Si trova all'interno della serra ottocentesca e vi si accede anche senza pagare il biglietto di ingresso al museo.

La serra è lunga ben 37 metri e sorge in una posizione capace di massimizzare l'apporto solare. La struttura portante è in muratura, tutti i fronti in acciaio e vetro con colonne in ghisa, la fontana centrale rende ancor più gradevole la permanenza.

Per rendere vivibili gli ambienti interni e al contempo valorizzare la natura per cui era stata realizzata, ovvero la serra intesa come macchina solare, è stata oggetto di un approfondito e lungo lavoro di restauro e rifunzionalizzazione: le vetrate sono state trasformate in un diaframma che filtra i raggi solari mentre un collettore solare produce energia elettrica grazie a un sistema di pannelli fotovoltaici vetro-vetro, assicurando sostenibilità energetica e piacevole temperatura interna.

Gli arredi si ispirano alle caffetterie di fine Ottocento in stile “floreale”, ma è sempre la luce l'elemento d'arredo principale. La serra dà sul giardino ricco di aiuole, siepi e alberi dove si erge la stele egizia in granito di Amon-Ra, proveniente dal tempio di Iside in Campo Marzio.

«L'apertura di Serre Barberini rappresenta oggi finalmente l'occasione per dotare il museo di un servizio finora assente e offrire ai suoi visitatori, ma anche alla cittadinanza, al quartiere e ai turisti, un punto di sosta e ritrovo in uno dei luoghi più straordinari di Roma, un giardino all'italiana segreto», ha detto Thomas Clement Salomon, direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica.

Serre Barberini - dove sarà anche possibile organizzare eventi esclusivi - è condotto da Panda Catering ed offre un servizio di caffetteria, brunch, aperitivo e pranzo.

Per la colazione l'offerta spazia dai classici cornetti a tutte le formule vegan, muffins, dolci e dolcetti, caffè caldi, freddi, espresso, gourmet solo per accennarne alcuni. Ricchissima, in costante aggiornamento e in linea con le stagionalità dei prodotti la scelta per pranzi e brunch: club sandwich, taglieri freddi ovviamente anche in versione vegan, pinse, insalate, burgher, i classici primi alcuni in versione rivisitata dallo chef, i secondi di carne, pesce o solo verdure per concludere con golosi dessert. Ampia scelta di beverage e cocktails: vini anche a calice.

Via Delle Quattro Fontane 13 - 00184 Roma

Tel 335 5485979 / 339 4202835