Castello Dal Pozzo, la location perfetta per un matrimonio da sogno

Nessuno può restare indifferente di fronte al fascino delle grandi tenute inglesi, e non è sorprendente che esse siano state protagoniste di capolavori cinematografici come “Barry Lyndon” e “Ragione e Sentimento”, oltre che delle recenti serie televisive di successo come “Downton Abbey” e “Bridgerton”. A catturare l'immaginazione sono principalmente le location, magioni in puro stile britannico con giardini all'inglese, avvolte da una patina di magia e mistero che stimola la fantasia. Il giorno del matrimonio evoca ricordi ed emozioni indimenticabili, e la scelta del luogo è cruciale per definire lo stile e l'atmosfera dell'evento. Se tutti, almeno una volta nella vita, hanno sognato di essere principi e principesse nel loro grande giorno, non è necessario viaggiare fino in Inghilterra: basta recarsi a pochi km dalle rive piemontesi del lago Maggiore per essere incantati dalla grandiosità del Castello Dal Pozzo, una residenza storica tra le più straordinarie d'Italia, che racchiude tutto il fascino dello stile britannico.

Il Castello Dal Pozzo a Oleggio Castello (No)

Castello Dal Pozzo, un matrimonio da favola in stile inglese

Il relais Castello Dal Pozzo rappresenta un capolavoro di architettura neogotica vittoriana, grazie ai lavori di riedificazione del XVII secolo a cura di Richard Popwell Pullan, con influenze che richiamano lo stile tipico delle residenze nobiliari inglesi. Ogni dettaglio, dalle torri ai saloni, riflette la cura e l'attenzione per l'eleganza e il lusso. Le terrazze panoramiche del castello offrono viste mozzafiato sul lago e sul parco secolare all'inglese di oltre 24 ettari, mentre il grande giardino antistante si presta perfettamente agli aperitivi. Le sale interne, decorate con affreschi, lampadari in vetro di Murano e raffinate finiture in marmo, forniscono un teatro esclusivo per i ricevimenti nuziali. In alternativa, è possibile scegliere la romantica Orangerie per una celebrazione all'aperto.

L'eleganza del castello si estende anche agli spazi interni del ristorante "Le Fief", che offre un'atmosfera raccolta per i ricevimenti, con un percorso gastronomico che unisce piatti tradizionali e innovativi, curati dall'executive chef Enrico Bazzanella, che da oltre dieci anni guida la cucina del resort. Le proposte culinarie dei pranzi, banchetti e ricevimenti, sono un'esaltazione di sapori e profumi valorizzati grazie all'uso di ingredienti freschi, ricercati e di primissima qualità, provenienti dalle eccellenze italiane e da produttori artigianali locali. Il menu nuziale viene studiato attentamente dall'executive chef e del maître di sala assieme ai novelli sposi: il risultato è una vera e propria narrazione della loro storia d'amore, un susseguirsi di piatti capaci di raccontare emozioni e sentimenti, per rendere il giorno speciale e indimenticabile.

Castello Dal Pozzo: camere e suite storiche con tutti i comfort moderni

Castello Dal Pozzo fornisce soluzioni per matrimoni civili, simbolici e religiosi, con la disponibilità della cappella privata per cerimonie simboliche e la chiesa di San Martino, a soli 200 metri, per cerimonie religiose. Gli spazi della proprietà consentono di accogliere eventi fino a 250 ospiti, garantendo un ambiente elegante e versatile per ogni stile di celebrazione. Le 46 camere e suite del castello combinano charme storico e comfort moderno, offrendo un'accoglienza raffinata, con viste sul lago Maggiore. Inoltre, il castello propone aperitivi a bordo piscina la sera prima del matrimonio e brunch il giorno successivo, permettendo agli sposi e ai loro cari di godere appieno della magia del luogo.

Castello Dal Pozzo

Via Visconti 8 - 28040 Oleggio Castello (No)

Tel 0322 53713