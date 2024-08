Acquaefarina Petit, street food napoletano autentico nel centro di Trento

Con l'ingresso nella Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso e la conquista del titolo di Campione Regionale per le insegne che propongono la miglior proposta di cibo di strada, Acquaefarina Petit di Trento, a pochi mesi dall'apertura, si è già guadagnato l'affetto e la stima dei trentini. Aperto da aprile 2024, sotto l'egida di Klaus Palumbo, pizzaiolo di origini campane, ma trentino di adozione che ha avuto il merito di portare nel cuore della città l'arte della pizza napoletana verace, Acquaefarina Petit è il primo punto vendita a Trento dedicato interamente alla tradizione napoletana del cibo di strada.

Acquaefarina Petit a Trento

Una versione street food di Acquaefarina, la nota pizzeria guidata sempre da Klaus Palumbo e inaugurata nel 2017. La proposta di Acquaefarina Petit è la stessa: farine di alta qualità, alcune anche da piccoli mulini locali, lunghe lievitazioni e ingredienti selezionati tra i vari Dop e Presidi Slow Food campani e nazionali.

Klaus Palumbo di Acquaefarina

Un'esperienza da provare considerato che Klaus Palumbo non solo è brand ambassador per il Trentino-Alto Adige dell'Associazione verace pizza napoletana, che tutela l'autentica pizza napoletana e promuove l'uso delle corrette tecniche e i migliori prodotti della tradizione, ma dal 2023 fa parte anche degli Ambasciatori del gusto.

Il menu di Acquaefarina Petit a Trento

Il menu di Acquaefarina Petit, pensato per l'asporto o per essere consumato per strada, spazia tra i classici imprescindibili, come la pizza a portafoglio che va mangiata rigorosamente con le mani piegandola a metà, la pizza in teglia, la parigina - con base di pasta per la pizza, riccamente farcita e ricoperta quindi di pasta sfoglia - e il panino napoletano, ossia l'impasto della pizza chiuso come se fosse un panino con all'interno diverse golose farciture.

La pizza a portafoglio di Acquaefarina Petit 1/3 I fritti di Acquaefarina Petit 2/3 Il calzone fritto di Acquaefarina Petit 3/3 Previous Next

Ovviamente non mancano i fritti: la pizza fritta, i crocchè, gli arancini e le frittatine di pasta. Ogni giorno viene sfornato anche il pane cotto a legna. La selezione dei dolci, anche questi pensati per essere consumati per strada, comprende altri immancabili della consuetudine campana, come la polacca, la pastiera e la sfogliatella. Il format accompagna ogni momento della giornata, dallo spezza fame mattutino, al pranzo veloce, alla merenda o a qualcosa di sfizioso da portare via per cena.

Acquaefarina Petit

Via S. Martino 92 - 38122 Trento

Tel 0461 525638