Estate in Calabria? Ecco le cinque spiagge da non perdere in vacanza

Sotto un sole radioso e con acque cristalline, la Calabria offre un'ampia scelta di spiagge mozzafiato che attraggono turisti da tutto il mondo. Con la sua costa lunga e variegata, questa regione italiana è un vero paradiso per gli amanti del mare e delle spiagge. Ecco una lista delle cinque migliori spiagge che non si possono assolutamente perdere in Calabria.

Cinque delle migliori spiagge della Calabria

1. La spiaggia di Tropea

La perla della Costa degli Dei, Tropea, incanta con la sua bellezza naturale e le acque azzurre del mar Tirreno. La spiaggia, conosciuta come Spiaggia di Tropea, è incorniciata da alte scogliere calcaree e regala una vista panoramica spettacolare sulla città vecchia. Qui, i visitatori possono godersi il sole sulla morbida sabbia bianca, tuffarsi nelle acque limpide per un rinfrescante bagno o avventurarsi nell'esplorazione delle suggestive grotte marine della zona. Tropea, con la sua combinazione di paesaggio mozzafiato e atmosfera incantevole, è una tappa imperdibile per chi desidera vivere una vacanza indimenticabile sulla costa calabrese.

La cristallina Spiaggia di Tropea

2. La spiaggia di Capo Vaticano

Situata sulla punta della Calabria, Capo Vaticano è un autentico paradiso per gli amanti delle spiagge. Questa meravigliosa località balneare offre un panorama mozzafiato, con spiagge incastonate tra scogliere maestose e una rigogliosa vegetazione mediterranea. Le acque trasparenti e turchesi creano un contrasto magico con la sabbia fine, invitando i visitatori a un rilassante tuffo o a esplorare le meraviglie sottomarine praticando lo snorkeling. Capo Vaticano è un luogo di bellezza incontaminata, dove la natura regna sovrana e offre ai visitatori un'esperienza indimenticabile in una delle migliori spiagge della Calabria.

La baia di Capo Vaticano

3. La spiaggia di Caminia

Conosciuta per la sua bellezza selvaggia, la Spiaggia di Caminia è un vero gioiello nascosto sulla costa jonica della Calabria. Quest'angolo di paradiso è incorniciato da ripide scogliere che si ergono maestose, mentre la vegetazione lussureggiante abbraccia dolcemente la sua spiaggia di sabbia dorata. Qui, l'atmosfera intima e rilassante ti avvolge, offrendo una fuga tranquilla dalla vita quotidiana. Le acque cristalline e trasparenti invitano a un tuffo rinfrescante, mentre il fondale sabbioso ti accoglie per rilassanti passeggiate romantiche lungo la riva. Caminia è un rifugio incontaminato dove la natura è la protagonista e dove gli amanti del mare possono immergersi in una bellezza ineguagliabile.

La Spiaggia di Caminia, un gioiello nascosto della Calabria

4. La spiaggia di Praia a Mare

Situata nella splendida Riviera dei Cedri, Praia a Mare è una destinazione turistica rinomata per la sua bellezza naturale senza pari. La sua spiaggia, conosciuta come Dino Island, è un vero gioiello costiero. Questa spiaggia è famosa per le sue spettacolari grotte marine e, in particolare, per l'imponente Arco Magno, un arco naturale che emerge dal mare, creando un'atmosfera magica. Gli amanti delle attività acquatiche troveranno un vero paradiso a Praia a Mare, con infinite opportunità di praticare snorkeling, immersioni subacquee o di partecipare a emozionanti escursioni in barca per esplorare le grotte marine e i meravigliosi fondali marini. Questa destinazione incantevole offre un'esperienza unica e indimenticabile per gli amanti del mare e della natura.

L'Arco Magno a Praia a Mare

5. La Spiaggia di Scalea

La Spiaggia di Scalea, situata nel suggestivo golfo di Policastro, è una vera gemma nascosta della Calabria. Rodeata da maestose montagne, questa incantevole spiaggia regala una vista spettacolare e una pace impareggiabile. Le sue acque cristalline e la sua spiaggia incontaminata creano l'ambiente ideale per nuotare e prendersi una pausa. La presenza di stabilimenti balneari e servizi rende questa spiaggia il luogo perfetto per trascorrere una giornata al mare in totale relax. Scalea ti offre l'opportunità di immergerti in una bellezza naturale incontaminata, lontano dalla folla e circondato da uno scenario mozzafiato.

La Spiaggia di Scalea