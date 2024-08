Vacanza estiva in Liguria: ecco cinque spiagge da non perdere

L'estate 2024 è entrata nel momento clou e la Liguria, con le sue incantevoli spiagge bagnate dal Mar Ligure, sta accogliendo turisti e visitatori da tutto il mondo. Con la sua costa mozzafiato, la regione offre una vasta gamma di destinazioni balneari, ma quali sono le spiagge da non perdere? Scopriamo insieme le cinque da visitare nella regione settentrionale d'Italia che promettono relax, divertimento e paesaggi spettacolari.

Cinque spiagge da non perdere in Liguria

1. Spiaggia di Varigotti

Situata sulla Riviera delle Palme, la Spiaggia di Varigotti è una delle gemme nascoste della Liguria. Caratterizzata da un litorale di sabbia dorata e acque cristalline, questa spiaggia incanta i visitatori con il suo pittoresco borgo di pescatori e una vista mozzafiato sulla celebre Baia dei Saraceni. Ideale per famiglie e coppie in cerca di romanticismo, la Spiaggia di Varigotti è il luogo perfetto per rilassarsi e godersi il dolce far niente.

2. Baia di Paraggi

Situata nella rinomata località di Portofino, la Baia di Paraggi è una delle spiagge più esclusive della Liguria. Caratterizzata da un'atmosfera elegante e sofisticata, questa baia incanta con le sue acque cristalline, circondate da lussureggianti pinete e scogliere. Qui è possibile noleggiare un'imbarcazione per esplorare la splendida costa circostante o semplicemente rilassarsi sulla sabbia fine, ammirando le lussuose barche ormeggiate nel porto di Portofino.

3. Baia del Silenzio

Famosa per la sua forma di mezzaluna e per l'atmosfera tranquilla, la Baia del Silenzio a Sestri Levante è una delle spiagge più suggestive della Liguria. Con le sue case colorate che si affacciano sul mare e la sabbia finissima, questa baia è il luogo ideale per trascorrere giornate di completo relax. Immersi nella quiete di questo angolo di paradiso, i visitatori possono godere di un meritato riposo e lasciarsi cullare dalle onde del mare.

4. Spiaggia di Alassio

Una delle mete balneari più famose della Liguria, la Spiaggia di Alassio, offre chilometri di sabbia dorata e una vivace atmosfera estiva. Ideale per chi ama la vita notturna e le attività sportive in spiaggia, Alassio offre una vasta gamma di servizi, tra cui ristoranti, bar e stabilimenti balneari. Le famiglie troveranno qui una serie di attività divertenti per i più piccoli, mentre i giovani potranno godere di una vivace vita notturna nei locali della città.

5. Spiaggia di San Fruttuoso

Nascosta tra le montagne della Riviera di Levante, la Spiaggia di San Fruttuoso è un vero e proprio gioiello della Liguria. Questa spiaggia pittoresca è raggiungibile solo via mare o tramite un sentiero che parte da Camogli o Portofino. Circondata da una vegetazione lussureggiante e dominata dalla suggestiva abbazia di San Fruttuoso, questa spiaggia incantevole ti farà sentire come se fossi entrato in un'opera d'arte.