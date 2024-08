Tutti gli appuntamenti e le feste di fine estate di Tirolo all'insegna del buon vino

Alla fine dell'estate, il pittoresco borgo di Tirolo, situato sopra Merano, offre una serie di eventi imperdibili focalizzati sulla ricca cultura del vino e sulla tradizione locale. La manifestazione principale è VinoCulti - Vivere il vino a Tirolo, un ciclo di eventi che si protrae da primavera a autunno, dedicato all'esplorazione delle sfaccettature della viticoltura altoatesina. Questa area è storicamente apprezzata per la sua posizione geografica che favorisce la coltivazione dell'uva, protetta dai venti freddi dal Gruppo del Tessa e situata a un'altitudine di circa 600 metri. La zona offre un clima ideale per diverse varietà di uva, tra cui Pinot Bianco, Traminer Aromatico, Pinot Nero, Lagrein, Merlot e Schiava, tutti disponibili presso le cantine locali e i ristoranti.

Tradizionale Festa Tirolese

VinoCulti 2024, la Summer Night e non solo

Tra gli appuntamenti da non perdere per VinoCulti 2024, Summer Night si svolgerà il 30 agosto, dalle 18:00 alle 23:00, nel Parco Burglehen. Questa serata di festa include un gin lounge, musica dal vivo e DJ set, offrendo l'opportunità di scoprire le cantine del Burgraviato e i loro vini artigianali. Inoltre, il 27 ottobre ci sarà la Festa in Via del Castello, un evento tradizionale che celebra il Raccolto dell'anno con musica, vino e specialità gastronomiche.

“Viti e vitigni: i nostri vini, dalla vite alla vendemmia” è disponibile fino al 29 agosto

Per chi desidera approfondire la conoscenza del vino, è possibile partecipare alla visita guidata “Viti e vitigni: i nostri vini, dalla vite alla vendemmia”, disponibile fino al 29 agosto, dalle 14:30 alle 17:30. Questo tour esplorerà il mondo della viticoltura attraverso una passeggiata tra i vigneti di Tirolo, con una degustazione finale.

Tradizionale Festa Tirolese

Infine, l'8 settembre si terrà la Tradizionale Festa Tirolese, un evento folkloristico che offre bancarelle di prodotti tipici e intrattenimento musicale nel parco delle manifestazioni, vicino all'ufficio dell'Associazione turistica Tirolo. Questi eventi offrono una magnifica opportunità di immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali, celebrando il vino e il folclore della bellissima area di Tirolo.