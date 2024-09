Ruby Bea Hotel & Bar, il retreat rinascimentale nel cuore di Firenze

Il Rinascimento incontra il presente a Firenze con l'apertura di Ruby Bea Hotel & Bar e il moderno Ruby Dante Workspaces. Questi nuovi spazi, ispirati alla ricca storia artistica e intellettuale della città, offrono un'esperienza unica per viaggiatori e professionisti, invitandoli a esplorare prospettive diverse e a immergersi nell'atmosfera creativa del Rinascimento.

Spazi comuni dal Ruby Bea Hotel e Bar Foto: Ruby Hotels

Ruby Bea: un gioiello rinascimentale nel cuore di Firenze

Situato in un elegante palazzo del XIX secolo, affacciato sulla maestosa Piazza della Libertà, questo hotel è un omaggio alla creatività e all'ingegno che hanno caratterizzato il Rinascimento italiano. Ogni angolo di Ruby Bea è un'opera d'arte, un invito a esplorare nuove prospettive. I toni caldi della terracotta, del rosso e dell'oro, insieme a opere d'arte su misura e specchi che distorcono l'immagine, creano un'atmosfera coinvolgente e dinamica. Gli ospiti sono invitati a indossare occhiali 3D per immergersi in installazioni artistiche interattive e a sfogliare libri che raccontano la storia della prospettiva attraverso gli oggetti presenti nell'hotel.

Ruby Bea è un luogo dove la storia incontra il design contemporaneo. Gli arredi vintage, come binocoli, bilance e gabbie per uccelli, dialogano con opere d'arte moderne, creando un mix eclettico e affascinante.

Dormire al Ruby Bea di Firenze

Le camere, arredate con cura e attenzione ai dettagli, sono un'oasi di tranquillità dove rigenerarsi dopo una giornata alla scoperta della città. I letti confortevoli, i tessuti pregiati e l'illuminazione soffusa creano un'atmosfera rilassante e invitante.

Una delle camere di Ruby Bea Hotel e Bar Foto: Ruby Hotels

Ruby Bea offre una vasta gamma di camere, ognuna pensata per soddisfare le esigenze e i gusti più diversi.

Cosy: perfette per chi viaggia da solo, le camere Cosy sono un nido accogliente e funzionale, ideali per riposare dopo una giornata intensa.

perfette per chi viaggia da solo, le camere Cosy sono un nido accogliente e funzionale, ideali per riposare dopo una giornata intensa. Lovely: per coppie e amici, le camere Lovely offrono un ambiente spazioso e confortevole, perfetto per rilassarsi in compagnia.

per coppie e amici, le camere Lovely offrono un ambiente spazioso e confortevole, perfetto per rilassarsi in compagnia. Wow: per un'esperienza ancora più lussuosa, le camere Wow sono la scelta ideale. Con letti king-size, ampi armadi e scrivanie, offrono tutto lo spazio necessario per lavorare o semplicemente rilassarsi. Alcune camere Wow includono anche accoglienti poltrone per un tocco di eleganza in più.

per un'esperienza ancora più lussuosa, le camere Wow sono la scelta ideale. Con letti king-size, ampi armadi e scrivanie, offrono tutto lo spazio necessario per lavorare o semplicemente rilassarsi. Alcune camere Wow includono anche accoglienti poltrone per un tocco di eleganza in più. Loft: le camere Loft sono spaziose e luminose, con letti extra-lunghi e grandi scrivanie. Ideali per chi desidera un soggiorno all'insegna del comfort e della privacy.

le camere Loft sono spaziose e luminose, con letti extra-lunghi e grandi scrivanie. Ideali per chi desidera un soggiorno all'insegna del comfort e della privacy. Maisonette: per un'esperienza davvero unica, le Maisonette su due piani offrono un'oasi di relax per un massimo di quattro persone. Con un divano letto al piano superiore e un lussuoso letto matrimoniale al piano inferiore, queste camere sono perfette per famiglie o gruppi di amici. Molte Maisonette dispongono anche di un balcone privato con vista sulla città.

Particolare della camere del Ruby Bea Hotel e Bar Foto: Ruby Hotels

Ogni camera di Ruby Bea è un rifugio di pace e stile, un'oasi di benessere nel cuore della città. Dominate da tonalità chiare e accenti in legno di noce, le stanze creano un'atmosfera calda e accogliente che invita al relax. I bagni, veri e propri gioielli di design, sono dotati di lavabi aperti e docce walk-in in vetro, perfetti per concedersi momenti di puro relax. Ogni dettaglio è studiato per garantire un soggiorno indimenticabile: dai comodi materassi e dalla biancheria di alta qualità all'insonorizzazione totale che assicura la massima privacy, fino ai prodotti Ruby Care, con le loro fragranze avvolgenti. L'armonia tra materiali naturali e linee pulite crea un'atmosfera elegante e senza tempo, dove ogni ospite può ritrovare il proprio benessere e concedersi un'esperienza su misura.

Il bar del Ruby Bea di Firenze

Al cuore dell'hotel, il bar è un'esplosione di energia e creatività. Un'installazione di specchi convessi distorce le prospettive, invitando gli ospiti a giocare con la percezione dello spazio. Adiacente al bar, la terrazza si trasforma in un palcoscenico all'aperto, dove sorseggiare un cocktail al tramonto, accompagnati da musica dal vivo e dalla compagnia di nuovi amici. Chitarre a disposizione per chi desidera improvvisare una serenata: a Ruby Bea, la dolce vita è di casa.

Il bar di Ruby Bea Hotel e Bar Foto: Ruby Hotels 1/3 Particolare del bar di Ruby Bea Hotel e Bar Foto: Ruby Hotels 2/3 La terrazza di Ruby Bea Hotel e Bar Foto: Ruby Hotels 3/3 Previous Next

Ruby Dante Workspaces, ufficio esclusivo a Firenze

Firenze, città d'arte e cultura, si conferma sempre più un polo attrattivo anche per il mondo del lavoro. Al cuore della città, l'ultimo piano del Ruby Bea Hotel ospita il Ruby Dante Workspaces, un'oasi di creatività e produttività pensata per i professionisti più esigenti. Un luogo dove il comfort di casa incontra l'efficienza di un ufficio moderno, il tutto con una vista mozzafiato sul Duomo.

Ruby Dante Workspaces Foto: Ruby Hotels

Il Ruby Dante Workspaces incarna la filosofia Lean Luxury di Ruby: un equilibrio perfetto tra lusso e funzionalità. Ogni dettaglio, dall'arredamento vintage ai materiali di alta qualità, è stato scelto con cura per creare un ambiente stimolante e accogliente. La posizione strategica, nel cuore di Firenze, e la presenza di una terrazza panoramica rendono questo spazio ancora più esclusivo. Che tu sia un freelancer, un imprenditore o un team alla ricerca di un ufficio temporaneo, il Ruby Dante Workspaces ha la soluzione perfetta per te. Hot desk, uffici privati, sale riunioni, aree comuni: ogni spazio è progettato per soddisfare le diverse esigenze lavorative.

Postazioni di lavoro ergonomiche: dotate di sedie regolabili, lampade a luce naturale e tavoli individuali, per garantire il massimo comfort e concentrazione.

dotate di sedie regolabili, lampade a luce naturale e tavoli individuali, per garantire il massimo comfort e concentrazione. Aree comuni stimolanti: un'isola cucina completamente attrezzata, una macchina da caffè professionale e divani confortevoli per pause creative e momenti di networking.

un'isola cucina completamente attrezzata, una macchina da caffè professionale e divani confortevoli per pause creative e momenti di networking. Servizi inclusi: caffè, tè, frutta fresca, internet veloce e pulizia sono a disposizione di tutti i membri.

caffè, tè, frutta fresca, internet veloce e pulizia sono a disposizione di tutti i membri. Sala riunioni: perfetta per presentazioni, brainstorming e meeting di gruppo.

Ruby Bea Hotel & Bar - Ruby Dante Workspaces

Piazza della Libertà 16 - 50129 Firenze

Tel 055 9970270