A Milano come negli American bar di New York, Elettrauto Cadore rilancia l'aperitivo

Nato tra le mura di una vecchia officina, l'Elettrauto di via Cadore ha saputo trasformarsi, nel corso di diciotto anni, in un locale dal fascino inconfondibile, evocando l'atmosfera vintage dei classici American bar di New York. Un luogo dove tradizione e innovazione si fondono, offrendo la possibilità di gustare cocktail intramontabili accanto alle proposte più originali della mixology contemporanea.

Elettrauto Cadore

Elettrauto Cadore: nuovo socio e nuova cocktail list

Oggi Elettrauto Cadore si rinnova, lanciando una nuova cocktail list e una formula aperitivo fresca e creativa. Tra le novità, spiccano drink fantasiosi come il Gasami – un'esplosione di Aperol, mango e passion fruit cordial, completata dal prosecco – e il Drunk Colada, che combina rum, coconut & curry cordial e pineapple soda, il tutto accompagnato da un ricco piattino di delizie come mini french toast, stick di jalapeños, edamame e irresistibili mini bites di patata con dip cacio e pepe.

Elettrauto Cadore, cocktail Gasami
Elettrauto Cadore, cocktail Drunk Colada
Elettrauto Cadore, cocktail Cocco Bello
Elettrauto Cadore, il nuovo aperitivo
Elettrauto Cadore, Moskow mule

Dietro questo rinnovamento c'è Simone Rancati, classe 1991 e milanese d'origine, che ha mosso i primi passi nel mondo della mixology nel locale di famiglia, in zona Isola. La sua passione per il bere miscelato lo ha spinto a sperimentare oltre i confini della tradizione, utilizzando macchinari da laboratorio per creare distillati unici e abbinando ingredienti inusuali come peperoni, asparagi, formaggi e persino biscotti. Dopo anni di collaborazione con l'Elettrauto, iniziata nel 2013, da circa un mese è diventato ufficialmente socio del locale. Da settembre, con un restyling dello spazio, punta a portare avanti un progetto di miscelazione "stravagante" senza però tralasciare i classici intramontabili.

Elettrauto Cadore: la proposta gastronomica

Situato in uno slargo ombreggiato da alberi, Elettrauto Cadore offre un delizioso dehor dove godersi la bella stagione. Aperto tutti i giorni dalla mattina fino a sera (8.00 - 23.30), accoglie i clienti con una ricca colazione a base di croissant e torte fatte in casa, pranzi gustosi e aperitivi sfiziosi. Per cena, il menù propone un'ampia scelta di piatti, tra cui club sandwich, toast farciti e hamburger succulenti, con opzioni che spaziano dal classico al vegano.

Elettrauto Cadore, la colazione
Elettrauto Cadore, Cheese burger
Elettrauto Cadore, cocktail Garden Gimlet
Elettrauto Cadore, cocktail Jimbo Manhattan
Elettrauto Cadore, Negroni

Anche i cocktail, dall'ora dell'aperitivo in poi, non mancano di stupire: dai grandi classici come l'Americano, ai signature drink come Agua De Mexico, intenso e vellutato, il Garden Gimlet, dal profumo floreale e botanico, e il Jimbo Manhattan, un drink elegante e deciso, arricchito da bourbon, vermut rosso infuso con prugne e pomodorini Pachino, angostura e servito ghiacciato in una raffinata coppetta.

Via Cadore angolo via Pinaroli - 20135 Milano

Tel 02 55191781