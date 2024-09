Da antico villaggio andaluso a resort di lusso: ecco La Bobadilla di Granada

Immagina di immergerti in un'atmosfera sospesa nel tempo, dove il lusso incontra la natura incontaminata. La Bobadilla, un gioiello nascosto nella Sierra de Loja, a Granada, ti offre proprio questo: un'esperienza unica e indimenticabile. Questo antico villaggio andaluso, trasformato in un lussuoso resort a 5 stelle, è la destinazione perfetta per chi desidera unire relax, cultura e avventura.

La Bobadilla, come un antico villaggio andaluso

Un viaggio nel tempo a La Bobadilla

L'architettura di La Bobadilla è un vero e proprio capolavoro concepito dall'architetto Jesús del Valle. Ispirato ai tradizionali villaggi andalusi e alla maestosa Moschea-Cattedrale di Cordoba, l'hotel è un'ode all'eleganza e alla raffinatezza. La sala delle colonne, con le sue arcate bianche e i suoi soffitti a cassettoni, è un omaggio a questa magnifica costruzione, Patrimonio dell'Umanità. Ogni angolo dell'hotel racconta una storia, unendo passato e presente in un'armonia perfetta. Ogni camera è uno spazio con una propria personalità e sorprende per la sua ampiezza, la cura dei dettagli e il totale silenzio esterno, accompagnato solo dal canto degli uccelli.

Un'esperienza culinaria stellata a La Bobadilla

La gastronomia è uno dei punti di forza de La Bobadilla grazie a i suoi tre ristoranti: La Finca, El Cortijo ed El Mirador. Il ristorante, una stella Michelin, La Finca, con lo chef Fernando Arjona, sotto la guida dello chef Pablo González, offre un'esperienza culinaria unica, che celebra i prodotti locali e le tradizioni gastronomiche dell'Andalusia. Gli ospiti possono gustare piatti deliziosi preparati con ingredienti freschissimi, provenienti direttamente dall'orto dell'hotel. L'olio extravergine d'oliva, il prosciutto iberico, il pesce fresco e le verdure di stagione sono solo alcuni dei protagonisti di una cucina che esalta i sapori autentici dell'Andalusia.

La Finca, ristorante stellato di La Bobadilla

Enfatizzando la sua filosofia basata sul radicamento e la vicinanza, La Finca offre ai suoi commensali un menu degustazione sotto forma di un tour gastronomico dei migliori angoli dell'Andalusia, attraverso deliziose interpretazioni dei migliori piatti della terra. Una vera delizia per il palato che cresce con una selezionata lista di vini che cerca di esaltare la personalità di ogni piatto. Tra i suoi prodotti di punta troviamo il caviale di Riofrío o "oro nero" di Granada, come è conosciuto nella zona; è l'unica varietà spagnola biologica di questa prelibatezza coltivata a pochi minuti di distanza. L'EVOO è un'altra delle stelle del menu, ed è un prodotto a cui lo chef González rende spesso omaggio nei suoi piatti presentando varietà provenienti da tutto il mondo.

Benessere e relax a La Bobadilla

La spa de La Bobadilla è un vero e proprio tempio del benessere. Circondata da giardini lussureggianti, offre una vasta gamma di trattamenti e rituali ispirati alle antiche tradizioni arabe. Massaggi rilassanti, bagni aromatici, trattamenti viso e corpo: ogni esigenza troverà soddisfazione. La piscina interna, riscaldata e illuminata da giochi d'acqua, è il luogo ideale per rilassarsi e ritrovare l'equilibrio.

Relax a La Bobadilla

La natura circostante offre infinite possibilità per gli amanti delle attività all'aria aperta. Escursioni a piedi o in bicicletta, passeggiate a cavallo, lezioni di yoga e pilates: sono solo alcune delle attività che si possono praticare a La Bobadilla. Per gli appassionati di golf, è disponibile un campo da golf a 18 buche, progettato da Robert Trent Jones II.

Sostenibilità e rispetto per l'ambiente a La Bobadilla

La Bobadilla è un hotel fortemente impegnato nella tutela dell'ambiente. L'utilizzo di energie rinnovabili, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la valorizzazione dei prodotti locali sono solo alcune delle iniziative messe in atto per ridurre l'impatto ambientale. La Bobadilla offre una vasta gamma di servizi personalizzati per soddisfare ogni esigenza. Dalle romantiche fughe per due alle vacanze in famiglia, ogni ospite troverà l'esperienza perfetta. L'hotel dispone di diverse tipologie di camere e suite, tutte arredate con gusto e dotate di ogni comfort. La Bobadilla non è solo un hotel di lusso, ma anche un luogo ricco di storia e cultura. L'hotel organizza regolarmente eventi culturali, come mostre d'arte, concerti e degustazioni, per far conoscere agli ospiti il patrimonio artistico e culturale dell'Andalusia.

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

Finca La Bobadilla Carretera Salinas - 18300 Loja, Granada (Spagna)

Tel +34 958 32 18 61