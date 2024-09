Calpesta l'autunno: il Renon ti chiama a piedi nudi tra foliage e Törggelen

L'autunno è arrivato e con esso uno dei momenti migliori per visitare il Renon, un altipiano magico situato in Alto Adige. Le foglie cambiano colore, l'aria si fa frizzante, e il richiamo della natura si fonde con quello della cultura locale. Quest'anno, il Renon si arricchisce di una novità che promette di offrire un'esperienza di benessere e rigenerazione nel cuore della natura: un nuovo sentiero Kneipp nel bosco. E se questo non bastasse a farvi preparare gli scarponcini, ci sono le meravigliose escursioni per ammirare il foliage e vivere la tradizione del Törggelen, l'iconica festa della vendemmia sudtirolese.

Tutta la magia dei colori dell‘autunno in Renon. (Foto: Tourismusvere in Ritten, Sophie Pichler)

Autunno in Renon: un sentiero Kneipp per il benessere totale

Nel cuore dell'autunno, il Renon regala agli amanti della natura un'opportunità unica per riconnettersi con se stessi e con l'ambiente: il nuovo percorso Kneipp. Si tratta di un sentiero di 1,2 km che si snoda tra i boschi, collegando l'Hotel Tann a Bad Siess, un piccolo angolo di paradiso affacciato sulle vette dolomitiche e famoso per la sua sorgente d'acqua termale cristallina.

Il nuovo sentiero Kneipp del Renon (Foto: Alex Filz)

Ma cosa rende speciale questo sentiero Kneipp? Il percorso è composto da cinque stazioni, ognuna delle quali rappresenta uno dei pilastri della filosofia Kneipp: ordine esistenziale, movimento, erbe, acqua e alimentazione. È molto più di una semplice passeggiata: è un viaggio sensoriale. Qui, l'obiettivo è immergersi completamente nella natura, lasciarsi avvolgere dai profumi del bosco, sentire l'energia curativa delle erbe spontanee e beneficiare della freschezza rigenerante dell'acqua.

Un dettaglio fondamentale? Camminare a piedi nudi. Sì, avete capito bene: toglietevi le scarpe e sentite sotto i piedi la diversità dei terreni. Dalla terra soffice alle pietre lisce, ogni passo vi farà percepire in modo profondo la connessione con l'ambiente circostante, trasformando una normale passeggiata in un'esperienza di wellness immersivo. Lungo il percorso, non mancano le aree dedicate alla meditazione, dove potrete fermarvi a riflettere o semplicemente rilassarvi.

Autunno in Renon e il foliage: uno spettacolo da non perdere

L'autunno sul Renon non è solo benessere. Per gli amanti della natura, c'è un altro spettacolo imperdibile: il foliage. In questa stagione, le foglie degli alberi si tingono di ogni sfumatura di giallo, rosso e marrone, creando un quadro naturale che sembra uscito da una cartolina.

Un ottimo modo per godersi questo spettacolo è fare una passeggiata lungo i sentieri del Renon. Uno dei più suggestivi è il famoso Sentiero del castagno, che si estende per ben 90 km da Soprabolzano a Bressanone. Se non avete tutto il giorno a disposizione, potete percorrere un tratto del sentiero in compagnia di Sepp Lamprecht, una guida esperta che vi racconterà curiosità e aneddoti sulla zona, mentre camminate tra castagneti secolari e boschi colorati. La camminata dura circa quattro ore, ma tra il profumo delle foglie e la bellezza del panorama, il tempo volerà.

Il trenino del Renon (Foto: Tourismusvere in Ritten, Sophie Pichler)

Per chi preferisce un'esperienza più rilassante, consigliamo un viaggio sul Trenino del Renon. Questo pittoresco trenino attraversa l'altipiano a una velocità di 30 km/h, regalando una full immersion nel paesaggio autunnale. Dai finestrini, potrete ammirare il foliage in tutto il suo splendore, mentre il trenino vi porterà attraverso boschi incantati e piccole chiese di montagna. Dalle fermate del trenino partono anche numerosi sentieri escursionistici, come la Passeggiata Freud, dedicata al celebre filosofo che trascorse un'estate proprio qui, o il sentiero che conduce alle spettacolari Piramidi di terra, una meraviglia geologica unica nel suo genere.

Autunno in Renon e il Törggelen: la festa della vendemmia

Se c'è una tradizione che incarna perfettamente lo spirito dell'autunno in Alto Adige, quella è il Törggelen. Conosciuto come la "quinta stagione delle Alpi", il Törggelen celebra la fine della vendemmia e prende il nome dal termine latino "torquere", che significa pressare, in riferimento alla pigiatura dell'uva.

Törggelen nel Renon (Foto: Tourismusvere in Ritten, Manuela Tessaro)

Durante il Törggelen, si va di maso in maso (o meglio, nelle tradizionali Buschenschänke e Hofschänke, le locande contadine) per degustare il vino novello accompagnato da una vasta selezione di piatti tipici. Tra le specialità che potrete assaggiare ci sono lo speck, i canederli, i crauti, i Schlutzkrapfen (ravioli ripieni), la zuppa d'orzo e, naturalmente, le castagne arrostite. Il tutto accompagnato da un calice di vino fresco, appena prodotto. Un'esperienza culinaria che vi farà riscoprire il piacere di vivere a un ritmo più lento, godendovi le cose semplici della vita.

Il Sentiero del Vino Rebe: un'esperienza per amanti del vino in Renon

Per gli appassionati di enoturismo, un'altra chicca da non perdere è il Sentiero del vino Rebe, un percorso che si snoda tra i vigneti che collegano il Renon alla città di Bolzano, passando per il piccolo borgo di Signato. Questo sentiero offre una passeggiata di circa un'ora e mezza con 400 metri di dislivello, ma la fatica è ampiamente ripagata dalla bellezza dei paesaggi circostanti e dalla possibilità di fare tappa nelle cantine lungo il percorso per una degustazione.

Sentiero del vino Rebe (Foto: Tourismusvere in Ritten Foto Manuela Tessaro)

Il Sentiero Rebe non è solo un cammino tra i vigneti: lungo il percorso troverete anche installazioni artistiche del gardenese Philipp Doss Moroder e pannelli informativi che raccontano la storia del territorio, dei vitigni e delle zone di coltivazione Doc. Il clou dell'esperienza è la degustazione speciale che si tiene sabato 26 ottobre, quando i viticoltori locali offrono assaggi dei loro vini, dal corposo Lagrein all'aromatico Gewürztraminer, fino al profumato Kerner.

Dove dormire in Renon - Hotel Tann: dove il bosco incontra il lusso

Nel cuore dell'Altipiano del Renon, a 1.500 metri di altezza, si nasconde un angolo di paradiso che unisce la bellezza della natura alla raffinatezza del lusso: l'Hotel Tann di Collalbo (Bz). Questo esclusivo rifugio è molto più di un semplice hotel; è un vero e proprio viaggio sensoriale dove ogni dettaglio è pensato per coccolare e incantare.

Tradizione e modernità: il charme del Tann

L'Hotel Tann si distingue per la sua posizione incantevole: immerso in una radura boschiva, offre una vista spettacolare sulle Dolomiti. Il contrasto tra la tradizione e la modernità si percepisce in ogni angolo. Qui, il calore della tradizione alpina si fonde con un tocco di eleganza e innovazione, creando un'atmosfera che avvolge gli ospiti in un abbraccio di comfort e bellezza. Non è solo un soggiorno, ma un'esperienza che tocca il cuore e resta impressa nella memoria.

Hotel Tann: un paradiso per gli amanti della natura

Al Tann, ogni stagione è un invito a scoprire e divertirsi. Durante l'estate, il bosco e i sentieri circostanti sono un paradiso per escursioni, bicicletta e passeggiate, mentre in inverno si aprono le porte a sci alpino, slittino e pattinaggio su ghiaccio. Se la montagna è il vostro playground, qui troverete l'energia e la gioia di vivere che solo la natura può offrire.

Benessere e relax: la magia della spa dell'Hotel Tann

Il centro benessere Pinus Mugo dell'Hotel Tann è una vera oasi di relax e armonia. I trattamenti, realizzati con oli preziosi come arnica, iperico e pino mugo, sono pensati per rinvigorire corpo e mente. Il punto forte è il “Bagno al pane”, un'esclusiva italiana: una stanza calda e secca arricchita con enzimi di pasta acida che avvolge i visitatori in un abbraccio di benessere. Non mancano una piscina panoramica con vista sulle Dolomiti e diverse saune, tra cui la sauna al cirmolo e la sauna al vapore Silva.

Filosofia Tann: luce, aria e salute

L'Hotel Tann segue una filosofia semplice ma potente: Licht, Luftig, G'sund. Licht rappresenta la luce che illumina la radura e ispira idee e sogni. Luftig è l'aria fresca e pura che rinvigorisce e risveglia la voglia di avventura. G'sund è la salute, offerta attraverso una cucina sana e trattamenti benessere che celebrano la natura e i suoi doni. Soggiornare all'Hotel Tann significa concedersi una pausa dallo stress quotidiano, immergendosi nella natura, relax e benessere in una cornice da sogno. Pronti a lasciarvi incantare?

Hotel Tann

Via Tann 22 - 39054 Collalbo (Bz)

Tel 0471 356 264