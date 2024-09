Bicchieri strani e sapori eccezionali: i nuovi cocktail dell’Arts Bar di Venezia

Si chiama Arts Bar il cocktail bar di ricerca del St. Regis Venice, storico hotel cinque stelle lusso accanto a San Marco ristrutturato nel 2019 e da allora deputato alla diffusione dell’arte (con svariate opere ad abbellire le zone comuni e le stanze). Così, coerente al proprio nome, la nuova drink list continua il lavoro di omaggio al mondo dell’arte con dodici proposte (due senza alcol, in totale sei novità) che nell’ispirazione, negli ingredienti e nel bicchiere richiamano in modo evidente una determinata opera. Parliamo di miscele complesse per tecnica, ingredienti e presentazioni, che abbracciano tutti i tipi di palati e gusti. Esclusive in tutti i sensi. Anche sotto il profilo del prezzo (drink alcolici da 28 a 34 euro).

Il nuovo menu cocktail di Arts Bar del St. Regis di Venezia

Il nome del menu è una dichiarazione di intenti: la carta drink si chiama infatti World Wide Icons Pop-Art. «L’idea era quella di rappresentare delle icone mondiali dell'arte, dei miti che hanno fatto la storia. Prima abbiamo scelto le opere, poi studiato i bicchieri e infine le ricette. Il nuovo menu è articolato in 12 cocktail, di cui sei sono grandi classici dell'Arts Bar - inclusi i due analcolici - e sei sono nuovi signature», spiega Facundo Gallegos, direttore Food & Beverage del St. Regis Venice.

Dei sei nuovi cocktail del menu, quattro sono definiti masterpiece, in quanto ispirati a opere d'arte di fama mondiale, e due aficionados, perché nati da una storica collaborazione diretta dell’hotel con i due artisti. «È stato un lavoro impegnativo, ma siamo soddisfatti: questa carta rappresenta bene la filosofia dell'Arts Bar, cocktail bar legato all'arte in cui ogni drink è un richiamo a quel mondo. Sia negli ingredienti utilizzati, sia negli esclusivi bicchieri in vetro di Murano in cui vengono serviti, veri e propri pezzi d'arte unici, realizzati a mano uno per uno dagli artisti di Berengo Studio», aggiunge.

La nuova drink list (da 32 a 34 euro) di Arts Bar del St. Regis di Venezia

Prima di parlare dei bicchieri, uno sguardo alle novità. Il menu si apre con i due aficionados, Willful Dart in onore dell’opera 5 agosto di Recuenco, artista spagnolo che prende spunto dalla storia dell'arte, dalla cultura popolare e dalla sua stessa immaginazione. Per chi non lo sapesse, il 5 agosto è un’opera all’interno del ciclo 365. Un lavoro di otto anni, con 120 modelle e 300 dipendenti che invita a un viaggio attraverso la storia contemporanea dal design opulento e visivamente potente e onirico. Il cocktail è servito in un bicchiere a forma di cuore è un drink Old Fashioned style con rum Zacapa 23 chiarificato al latte di soia e mandorla, Russel's Reserve bourbon 10 anni, cordiale di orzata, amaro alla liquirizia. «Invece dello zucchero abbiamo usato l’orzata perché è una bevanda tipica spagnola, come l’artista, preparata con acqua di riso, vaniglia, mandorle e cannella. Quanto alla scelta di combinare rum e bourbon, allude all'unione tra persone diverse per etnia e cultura».

Il secondo cocktail, Still Waiting. è dedicato a Wurm ed è decisamente scenografico, con una nuvola di bolle di aria al gusto di arancia. Tra le new entry il nostro preferito è il terzo, un omaggio a Mondrian e al suo capolavoro Composizione C No. III: Urban Grid (griglia urbana). Di fatto, è un cocktail scomposto in tre drink, servito in bicchieri geometrici di dimensioni, altezza, contenuto diverso, dai colori vibranti che richiamano le forme del quadro e con un ingrediente a fare da leit motiv, N°. 3 Gin. Il giallo rappresenta gli agrumi (oltre al gin, ha oleo saccharum di arancia e pompelmo, Italicus, soluzione citrica ai semi di coriandolo); il rosso rappresenta le spezie (un drink difficile, con Gin No.3, cordiale al pepe e al sencha -tè verde giapponese - e aceto di riso) e il blu rappresenta il ginepro (di fatto, è un twist sul Martini con No.3 Gin, vermouth Mancino Amaranto infuso al ginepro, cordiale, Cardamomo Bitter). La drink list prosegue con una miscela Sour dal gusto dolce, Silver Dreams, ispirata all’opera Shot Marilyn di Andy Warhol. Ecco, quindi, a fare da base la vodka, il distillato preferito di Andy Warhol, con il St-Germain a regalare una nota floreale e dolce, in omaggio a Marilyn. La parte dolce è data anche dallo sciroppo di pop-corn che evoca la magia di Hollywood e infine c’è un top di champagne, l’alcolico più amato dall’attrice morta a 36 anni nel 1962. A chiudere le nuove proposte sono Canvas Temptation (ispirato alla tela Demoiselles d'Avignon di Picasso e con base cognac) e Through the trees (omaggio al celebre Urlo di Munch, con la Bareksten Botanical Aquavit, una classica Aquavit scandinava affinata in botti di sherry Oloroso, ottenuta aromatizzando la base alcolica di patate con una distillazione di diverse botaniche come cumino, chicchi del paradiso, bacche di sorbo, anice, anice stellato, ginepro, semi di anice, finocchio, coriandolo, scorza d’arancia, radice di liquirizia, radice di rosa).

I drink best seller di Arts Bar del St. Regis di Venezia

Dei sei drink storici (due dei quali, zero alcol), i due best seller della casa sono l’Oriental Shapes (32 euro), omaggio all’architetto veneziano Carlo Scarpa e Aw Vision (28 euro), drink dedicato al cinese Ai Weiwei, tra gli artisti più influenti e celebri del nostro tempo che collabora da anni con il St Regis Venice e che per l’hotel ha realizzato, tra le altre cose, il lampadario The White Chandelier. Dal colore rosso acceso (come la bandiera cinese), presentato in una coppetta che evoca sullo stelo le decorazioni del lampadario, è a base di baijiu, spirito nazionale cinese, shrub di ananas e pepe nero, Select e olio di semi di girasole. Un gusto non facile per il palato italiano, che piace molto però alla clientela cinese e americana.

Uno dei barman di Arts Bar del St. Regis di Venezia

I bicchieri di Arts Bar del St. Regis di Venezia

Come dicevamo, il bicchiere è parte integrante dell’esperienza di degustazione dell’Arts Bar. Ogni drink è servito in un contenitore pensato ad hoc per evocare l’opera di ispirazione della miscela, realizzato a mano da Berengo Studio con il coordinamento della designer Mariapia Bellis. «L’intuizione geniale e originale dell'Arts Bar è stata quella di ispirarsi nella progettazione dei bicchieri non solo alle opere esposte nell'albergo, ma anche alla storia dell'arte in generale» spiega Adriano Berengo, fondatore nel 1989 di Berengo Studio. La sfida iniziata anni fa è quindi quella di tradurre idee artistiche in bicchieri da cocktail. Il risultato? Ottimo. «Abbiamo creato bicchieri strani, divertenti, di grande impatto. Contenitori spesso difficili da realizzare, che hanno richiesto molte prove e studio», chiarisce Mariapia Bellis.

Appetizer dell'Arts Bar il cocktail bar di ricerca del St. Regis Venice

Il food di Arts Bar del St. Regis di Venezia

Ad accompagnare i drink, alcuni appetitosi appetizer come i mini-burger, i cicchetti alla veneziana e proposte in stile giapponese.

The St. Regis Venice

Piazza San Marco 2159 - 30124 Venezia

Tel 041 2400001