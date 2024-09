Settembre... tempo di salami alla Trattoria Visconti

Ci siamo, il primo lunedì di settembre è una data importante per la norcineria artigianale bergamasca, non solo, è anche un momento di festa (e di competizione serrata). Infatti “Ol Salam piò bù l'è ol me!”, questo il nome dell'evento organizzato dalla Trattoria Visconti di Ambivere (Bg), giunto alla 17ª edizione, è una sfida che vede in campo dodici partecipanti, giudicati dai commensali che in successione hanno potuto degustare il meglio del salame bergamasco.

I 12 salami in cucina poco prima di essere affettati - Trattoria Visconti

“Ol Salam piò bù l'è ol me!”, i vincitori

Ma veniamo al podio di questa edizione: prima posizione per Francesco Bonesi, salame di 2.410 grammi stagionato a Villa d'Almè (norcino Silvano Tiraboschi) con 853 punti, secondo classificato Luca Libretti con un salame di 2.345 grammi stagionato a Dalmine (norcino Giuseppe Bolis) con 827 punti e terzo classificato Antonello Mazzoleni con un salame di 2.900 grammi stagionato a Roncola San Bernardo (norcino Silvano Tiraboschi) con 816 punti.

Roberto Caccia, Luca Libretti (2°), Francesco Bonesi (1°), Antonello Mazzoleni (3°) e Daniele Caccia

“Ol Salam piò bù l'è ol me!” vuol dire territorio e tradizione

Indipendentemente dal risultato, questa gara è un evento che, con un tono quasi giocoso ma senza trascurare la forte competizione, punta a valorizzare una delle eccellenze del territorio e a dimostrare come diversi stili di norcineria possano dar vita a salami completamente distinti. La proporzione tra parti grasse e magre, la macinatura, l'uso di vino, spezie e la stagionatura influenzano profondamente il risultato finale e lo stile del salame. Come del resto anche il luogo di stagionatura! Inoltre, il gusto personale gioca un ruolo importante: c'è chi lo preferisce con più o meno aglio, o con diversi gradi di stagionatura. In sintesi, un prodotto che può soddisfare tutti i palati.

Roberto Caccia - Trattoria Visconti 1/8 Il menu della serata - Trattoria Visconti 2/8 Uno dei salami in preparazione - Trattoria Visconti 3/8 Le 12 mezze fette di salame in gara - Trattoria Visconti 4/8 La sala esterna - Trattoria Visconti 5/8 Risotto con Strachitunt e fichi freschi (dell'orto) - Trattoria Visconti 6/8 Semifreddo alla grappa di Dolcetto, vaniglia e miele d’acacia - Trattoria Visconti 7/8 Commenti post gara - Trattoria Visconti 8/8 Previous Next

Subito dopo la degustazione dei dodici salami, sempre per rimanere in tema di valorizzazione del territorio orobico, Risotto con Strachitunt e fichi freschi (dell'orto), a chiusura il Semifreddo alla grappa di Dolcetto, vaniglia e miele d’acacia. In abbinamento per tutta le serata i vini di Frasca - La Guaragna e nello specifico il Monferrato binaco Sèj Doc 2022 (Arneis e Riesling renano), Barbera d'Asti Doc 2020 e Fresia d'Asti Doc 2020. La filosofia dell'azienda si basa su un approccio artigianale: vinificare esclusivamente uve di proprietà, vendemmiare a mano utilizzando cassette e gestire i vigneti con rispetto per l'ambiente. L'obiettivo è creare vini equilibrati, in cui le note fruttate siano sempre in evidenza. I vini di Frasca sono distribuiti da Pellegrini Spa.

Non ci resta che aspettare il prossimo anno per festeggiare la 18a edizione de “Ol Salam piò bù l'è ol me!”

Trattoria Visconti

via De Gasperi 12 - Ambivere (Bg)

Tel 035 908153