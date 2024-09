Dalla nonna con amore: da L'Arangiuma per la rivoluzione del pranzo della domenica

Immaginate di trovarvi nel cuore delle Colline del Monferrato, dove il vino scorre a fiumi e il cibo è così buono che vi farà chiedere scusa al vostro frigo! Benvenuti a L'Arangiuma di Ferrere (At), un bistrot dove la tradizione culinaria piemontese si mescola con un pizzico di innovazione. Qui non si mangia, si festeggia! Pronti a scoprire perché questo posto è diventato il sacro graal del buon cibo? Preparati, perché stiamo per tuffarci in un viaggio gastronomico che farà girare le vostre papille come una giostra!

L'esterno de L'Arangiuma

Dalla nonna con amore: L'Arangiuma la storia di un sogno

L'Arangiuma è il frutto di un sogno (e di un bel po’ di lavoro) di Laura Fasano, che ha dato vita a questo meraviglioso progetto nel 2022. Ma non pensate che sia stato tutto rose e fiori! Dopo un lungo processo di brainstorming per trovare il nome giusto, tra mille idee strampalate e tentativi maldestri, alla fine qualcuno ha detto: “Ah, in qualche maniera l’arangiuma!” E voilà, la magia è accaduta! In piemontese, "arangiuma" significa "ci arrangiamo, l'aggiustiamo". Perfetto! E chi non ama un approccio che urla “siamo qui per divertirci e mangiare bene”? È come dire: “Mettiti comodo, che la festa sta per cominciare!”

Laura Fasano de L'Arangiuma

L'Arangiuma, due amiche e un salame cotto: la formazione del team

Ma non è solo merito di Laura! La sua amica Cristina Siletto, co-fondatrice e amante del buon cibo, si è unita all’avventura. Le due si sono conosciute nel 2018 e, tra una chiacchiera e l’altra, Cristina ha assaggiato il salame cotto di Laura e ha avuto un’illuminazione: “Questo è il sapore del paradiso!” Da lì è cominciato tutto: Cristina ha messo le mani in pasta (e in insaccato) e il resto è storia. Oggi, il salame cotto è un must assoluto, perfetto per ingannare la fame tra un sorso di vino e l’altro. In pratica, se il salame avesse un suo fan club, Cristina ne sarebbe la presidentessa!

Il salame cotto de L'Arangiuma

L'Arangiuma, più di un ristorante: una fabbrica di delizie

L'Arangiuma non è solo un ristorante, è una fabbrica di delizie! Qui si fa sul serio: è anche un pastificio e una salumeria. Immaginate farine da grano tenero e cereali antichi, lavorate come si deve, macinate a pietra. La pasta fresca? Realizzata con uova da galline felici che passeggiano liberamente! E le specialità? Dai tajarin ai 30 tuorli agli agnolotti del plin, qui il divertimento non finisce mai! Ogni piatto è come un abbraccio caldo: vi fa sentire a casa e vi invita a tornare per un altro giro.

Sapori del territorio nei piatti de L'Arangiuma
Tradizione e innovazione nei piatti de L'Arangiuma
La pasta fatta in casa de L'Arangiuma

E parliamo della salumeria: il Salame Cotto Monferrato è il re di questa festa! Preparato seguendo una ricetta storica che ha fatto girare la testa a Cristina, ogni fetta è un viaggio nei sapori autentici del Piemonte. Non si tratta solo di mangiare, ma di vivere un’esperienza gastronomica che vi farà venire voglia di abbracciare il salame! Insomma, se il cibo avesse un volto, il salame cotto sarebbe il suo più grande sostenitore!

Dehors: mangiare con vista a L'Arangiuma

Con il suo dehor climatizzato, L'Arangiuma è il posto ideale per pranzi, cene e anche eventi privati. Immaginate di gustare un pranzo all'aperto, circondati dalla bellezza delle colline, mentre il sole bacia dolcemente il vostro viso e il vino si fa sentire... sapete di cosa parlo! Che si tratti di un brunch del fine settimana o di una merenda sinoira il venerdì sera, i piatti seguono il ritmo delle stagioni, come una melodia di sapori che vi farà ballare di gioia. E chi lo sa, magari riuscirete a convincere il cameriere a ballare un po’ con voi!

Ferrere: la base ideale per un tour gastronomico

Situato a pochi chilometri da Asti, Alba e Torino, Ferrere è la base perfetta per esplorare il Monferrato. Qui, le tradizioni enogastronomiche sono così radicate che anche le mucche sembrano avere un diploma in cucina! Non dimenticate di visitare il Belvedere di San Secondo e la Panchina Gigante n. 177. Il panorama? Mozzafiato! E L'Arangiuma? La ciliegina sulla torta! Un luogo dove il cibo e il paesaggio si uniscono per creare un’armonia che farà cantare le vostre papille gustative.

L'Arangiuma, atmosfera informale ma curata

Che sia un pranzo di lavoro, una cena tra amici o un evento privato, L'Arangiuma offre un'atmosfera informale ma curata nei minimi dettagli. Qui non si scherza! Ogni piatto è pensato per esaltare il meglio della tradizione piemontese, reinterpretata con un tocco di modernità. È un po’ come avere una cena a casa della nonna, ma con un tocco di glamour! E non dimenticate di ordinare un bicchiere di vino: il segreto è che qui, l’allegria si serve a litri!

In sintesi, L'Arangiuma è più di un semplice bistrot: è un'avventura gastronomica che unisce sapori, tradizioni e innovazione in un'unica esperienza indimenticabile. Se vi trovate nei paraggi, non potete perdervi la chance di assaporare piatti che vi faranno dire “Mamma mia, quanto è buono!” Preparate le papille gustative e andate a scoprire questo angolo di paradiso culinario! E ricordate, a L'Arangiuma, ogni boccone è un motivo per brindare alla vita!

L’Arangiuma

Via Torino 59 - Ferrere (At)

Tel 331 3326100