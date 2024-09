Ventuno.1, il ristorante con bottega che ad Alba unisce Campania e Piemonte

Ventuno.1 è un'oasi mediterranea incastonata nel cuore delle Langhe. Ad Alba (Cn) due passi dalla celebre piazza Michele Ferrero, questo "ristorante e bottega" offre un'esperienza culinaria unica, dove i sapori autentici della Costiera Amalfitana incontrano la tradizione piemontese. L'ambiente, intimo e accogliente, evoca le atmosfere rilassate delle case affacciate sul mare, creando un piacevole contrasto con la vivacità del centro storico di Alba.

La sala di Ventuno.1

Un tuffo nel Mediterraneo nel cuore del Piemonte da Ventuno.1

Il rinnovamento di Ventuno.1 è il risultato di un progetto ambizioso, voluto fortemente dai proprietari, lo chef Alfonso Russo e il maître Francesco Ferrara. L'obiettivo era quello di creare un ambiente che evocasse l'atmosfera rilassante e intima della Costiera Amalfitana, senza dimenticare l'eleganza e la raffinatezza tipiche del Piemonte.

Chef Alfonso Russo e il maître Francesco Ferrara di Ventuno.1

L'architetto Corrado Napoli e Anna Licata hanno saputo tradurre in realtà questa visione, creando un ambiente dove le linee morbide e i colori tenui richiamano le onde del mare e le case bianche adagiate sulla costa. Le decorazioni, realizzate a mano da artigiani di Cava de' Tirreni, aggiungono un tocco di autenticità e calore all'ambiente.

Da Ventuno.1 un giardino d'inverno per vivere il ristorante in ogni stagione

Una delle novità più interessanti è l'apertura del giardino d'inverno, uno spazio versatile che permette di godere dell'atmosfera del ristorante in ogni periodo dell'anno. Qui, gli ospiti possono rilassarsi e degustare i piatti dello chef, circondati da un'oasi di verde e di luce.

Un menu che fonde le tradizioni da Ventuno.1

La cucina di Ventuno.1 è un inno alla diversità e alla qualità. Lo chef Russo, originario della Campania, e il maître Ferrara, con le sue radici piemontesi, hanno creato un menu che celebra le tradizioni culinarie di entrambe le regioni.

Polpette alla partenopea, pomodoro san marzano, pecorino romano di Ventuno.1 1/5 Fiore di zucchina pastellato imbottito di ricotta, tartare di pomodoro alla maggiorana di Ventuno.1 2/5 Polpo arrostito, mayo all’aneto, patate viola, friggitelli di Ventuno.1 3/5 Alici croccanti ripiene di provola affumicata, zucchine alla scapece, salsa aioli di Ventuno.1 4/5 Tartare di tonno, gazpacho di pomodoro e burrata di Ventuno.1 5/5 Previous Next

Tra i piatti da non perdere non si possono non nominare gli antipasti le Alici croccanti ripiene di provola a:umicata, zucchine alla scapece, salsa aioli, i Gamberi arrostiti, melanzane, colatura di mozzarella di bufala, frisella, pesto al basilico, e la Carne cruda battuta al coltello, robiola, nocciola e tartufo nero. Tra i primi, l’immancabile iconico Spaghetto di Gragnano ‘ca pummarol, gli Agnolotti del plin ripieni di ragù napoletano, o ancora i Tajarin, salsa al burro e parmigiano, tartufo nero. Si prosegue, poi, con l’opzione sempre presente del Pescato del mediterraneo, verdure estive, salsa al granchio e limone, le classiche e goduriose Polpette alla partenopea, pomodoro san marzano, pecorino. I dessert vedono tra gli altri la Sfogliatella con chantilly al limone di Sorrento e la Panna cotta, mou salato, gianduja. Sempre, la possibilità di due percorsi gastronomici tematici, l’uno il Menu Napulè, l’altro il Menu Langhe, per assaporare i piatti delle diverse regioni in modo da scoprire la filosofia dello chef.

Ventuno.1 offre un'esperienza culinaria completa, che va oltre il semplice piacere del gusto. L'atmosfera accogliente, il servizio attento e la cura dei dettagli fanno sentire ogni ospite a casa propria. Se siete alla ricerca di un'esperienza gastronomica unica, Ventuno.1 è il luogo perfetto per voi. Un'oasi di gusto nel cuore di Alba, dove potrete gustare piatti deliziosi, scoprire nuovi vini e vivere un'atmosfera indimenticabile.

Ventuno.1: una cantina che racconta una storia

La cantina di Ventuno.1 è un vero e proprio tesoro nascosto, che custodisce oltre 200 etichette di Champagne, frutto della passione e della ricerca continua di Francesco Ferrara. Tra le bollicine francesi, si trovano vere e proprie rarità e annate speciali, selezionate con cura per offrire un'esperienza unica agli appassionati. Ma la cantina non si limita al Champagne: ospita una vasta gamma di vini italiani, con un focus particolare sulle grandi etichette piemontesi e su una selezione di vini del Sud Italia, espressione di terroir unici e di una viticoltura artigianale.

La cantina di Ventuno.1

Francesco Ferrara, con la sua profonda conoscenza del mondo del vino, è in grado di consigliare l'abbinamento perfetto per ogni piatto, creando un'esperienza enogastronomica indimenticabile. La cantina è un luogo intimo e suggestivo, perfetto per organizzare degustazioni private o semplicemente per ammirare le bottiglie e scoprire le storie che si celano dietro ciascuna etichetta.

Ventuno.1 ristorante e bottega

Via Cuneo 8A - 12051 Alba (Cn)

Tel +39 0173290787