Bar Atelier di Cava de' Tirreni, dove la mixology incontra la sperimentazione

A Cava de' Tirreni (Sa), cittadina della Valle Metelliana nota per il suo borgo porticato e la vivace movida, nasce Bar Atelier, il nuovo progetto di Danilo Bruno, bartender salernitano già affermato con il "The Black Monday" di Salerno. Questo nuovo spazio si propone come un laboratorio dedicato alla ricerca e alla personalizzazione del beverage.

Il bancone di Bar Atelier a Cava de' Tirreni (Sa)

Bar Atelier, un laboratorio di idee e sapori

Dietro il bancone di Bar Atelier c'è la visione di Danilo Bruno, classe 1990, che dal 2015 ha costruito una carriera unica nel bartending. Con un approccio basato su curiosità e sensibilità, Bruno ha sviluppato una filosofia che ora si concretizza in questo progetto. Bar Atelier non è solo un cocktail bar, ma un luogo dove ogni drink è pensato su misura per gli ospiti, partendo da una domanda fondamentale: come vuoi bere?

Danilo Bruno, bartender salernitano e autore del progetto Bar Atelier

La drink list è concepita come una mappa che guida gli ospiti attraverso un percorso di sapori e sensazioni. L'obiettivo è offrire un'esperienza personalizzata, interpretando i gusti e i desideri di chi si trova dall'altra parte del bancone, spesso ancor prima che vengano espressi.

I drink simbolo di Bar Atelier

La creatività del Bar Atelier si esprime nei suoi drink iconici, frutto di un lavoro di squadra che valorizza le competenze di tutto lo staff. Tra questi:

Bramble di Sofia: un cocktail che rappresenta la collaborazione tra Danilo Bruno ed Emanuele Primavera nel 2017. La ricetta, che include gin, popcorn e vino ai frutti rossi, è un omaggio all'amicizia e alla condivisione. Dopo essere stato un simbolo del "The Black Monday", oggi questo drink si trova solo al Bar Atelier.

Mikiki: creazione di Antonio D'Auria, responsabile del laboratorio del Bar Atelier. Questo cocktail, vincitore della tappa romana della Campari Bartender Competition 2022, combina rum, bitter, liquore alle 5 spezie homemade, latte di cocco e carcadè. Un mix originale e armonico.

Espresso Martini: una rivisitazione di un classico, con sciroppo di lotus trattato con amilasi per sciogliere gli amidi, caffè cold brew e spuma di caramello salato. Un esempio di tecnica e innovazione.

Da Salerno a Cava: un percorso di crescita

Il Bar Atelier è l'evoluzione naturale del "The Black Monday", storico speakeasy aperto da Bruno nel 2015 a Salerno. Nato durante il rinnovato interesse per gli speakeasy in Italia, il locale si è affermato come punto di riferimento per cocktail di alta qualità e un ambiente intimo. Con una drink list che cambia ogni sei mesi e una filosofia basata sul motto "il classico non tramonta mai", "The Black Monday" ha superato le difficoltà della pandemia e della concorrenza, mantenendosi una scelta apprezzata per serate speciali.

L'approccio del Bar Atelier è diverso. Qui, la sperimentazione è centrale: l'obiettivo non è solo creare cocktail, ma offrire un'esperienza che sorprenda e coinvolga. Questo nuovo format completa l'offerta, permettendo a chiunque di scegliere tra due esperienze: quella classica di Salerno e quella innovativa di Cava de' Tirreni.