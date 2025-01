Cosa fare sui laghi del Tirolo in inverno? Cinque esperienze da provare

Quando si pensa al Tirolo (Austria), è inevitabile immaginare le sue imponenti montagne innevate e le spettacolari piste da sci. Tuttavia, questa regione alpina non offre solo vette mozzafiato, ma anche oltre 600 laghi e laghetti che, d'inverno, si trasformano in scenari fiabeschi. Avvolti da un paesaggio innevato, gli specchi d'acqua regalano esperienze uniche, lontane dalle tradizionali attività sciistiche: dal bagno ghiacciato al pattinaggio su superfici naturali, dalle escursioni invernali con panorami incantevoli fino alle immersioni sotto il ghiaccio.

Laghi del Tirolo: ecco dove pattinare, nuotare e immergersi in inverno

Tirolo: bagni di ghiaccio nel lago Hechtsee



Per chi cerca un'esperienza fuori dal comune, l'Hechtsee è la meta perfetta. Situato nel cuore delle Alpi di Brandenberg, è il lago più grande del Kufsteinerland e d'inverno si trasforma in un'oasi per i più temerari. Qui, alcuni coraggiosi nuotatori affrontano le acque gelide anche con temperature prossime allo zero. Tra loro, il tirolese Horst Karrer, che ogni giorno rompe il ghiaccio con una zappa per potersi immergere.

Il lago Hechtsee in Tirolo

Per chi volesse cimentarsi in questa pratica, il lago offre spazi dedicati lungo le sponde. Dopo il bagno ristoratore - che deve essere affrontato con cautela, evitando immersioni prolungate e proteggendo la testa con un cappello - ci si può riscaldare con una bevanda calda alla Seearena Hechtsee. Importante è non affrontare mai questa sfida da soli, ma sempre in compagnia.

Tirolo: escursioni invernali al lago Möserer See

Il Tirolo non è solo avventura estrema, ma anche paesaggi di rara bellezza da scoprire con passeggiate suggestive. Un itinerario imperdibile è quello che conduce al lago Möserer See, incastonato nella riserva naturale di Wildmoos, nella regione di Seefeld. Qui, la natura incontaminata si manifesta in tutta la sua magia: alberi innevati incorniciano la superficie ghiacciata del lago, regalando scenari degni di una cartolina. L'escursione attraverso questo angolo di paradiso regala panorami spettacolari ed è un'occasione perfetta per scattare foto memorabili.

Il lago Möserer See

Dopo una camminata di circa tre ore lungo l'anello di Wildmoos, è possibile concedersi una sosta rigenerante al Möserer Seestub'n, un ristorante rustico con una terrazza soleggiata direttamente sulla riva del lago. Chi cerca una pausa golosa può invece fermarsi al rifugio Lottenseehütte, dove ogni giorno si gustano torte fatte in casa e, il sabato, i tradizionali Kiachl tirolesi. Per chi desidera un'alternativa più comoda, esiste la possibilità di percorrere parte del tragitto con il Wildmoosbus o con un suggestivo calesse trainato da cavalli.

Tirolo: pattinaggio su ghiaccio sul lago Piburger See



Tra le esperienze più romantiche che l'inverno tirolese può offrire c'è il pattinaggio su ghiaccio naturale. Otto laghi della regione si trasformano in magnifiche piste all'aria aperta, e tra questi il Piburger See, nel cuore dell'Ötztal, è uno dei più incantevoli. Immerso in una fitta foresta, il lago offre ai pattinatori una superficie di ghiaccio lunga due chilometri e larga otto metri, su cui scivolare respirando l'aria frizzante di montagna.

Pattinaggio su ghiaccio sul lago Piburger See

Per chi non ha l'attrezzatura, presso il ristorante del lago è possibile noleggiare i pattini e persino cimentarsi nel curling. E con l'ingresso gratuito, anche gli escursionisti possono godere del lago camminandoci sopra in totale sicurezza. Dopo l'attività sul ghiaccio, una pausa al Restaurant am Piburger See o al Gasthaus Seehäusl è il modo perfetto per concludere la giornata con un piatto caldo e un'atmosfera accogliente.

Tirolo: sci di fondo al lago Vilsalpsee

Gli amanti dello sci di fondo troveranno nel Tirolo una vera mecca di percorsi perfettamente preparati. Uno dei più spettacolari è senza dubbio quello che porta al Vilsalpsee, nella valle Tannheimer Tal. Lungo 13 chilometri, il tracciato attraversa una riserva naturale suggestiva e permette di ammirare il lago circondato da boschi e prati innevati. La pista è adatta sia allo stile classico che allo skating e, una volta giunti al Vilsalpsee, vale la pena fermarsi per ammirare il panorama straordinario.

Lo sci di fondo al lago Vilsalpsee

Per rendere l'escursione ancora più piacevole, direttamente sulla riva del lago si trovano il Gasthaus Vilsalpsee e il Café Bistrot Haubentaucher, perfetti per una sosta rilassante prima di affrontare il ritorno lungo la pista in discesa che riconduce a Tannheim.

Tirolo: immersioni sotto il ghiaccio al lago Urisee

Per chi cerca un'esperienza davvero estrema, il lago Urisee offre la possibilità di cimentarsi nelle immersioni sotto il ghiaccio. Situato nella regione del parco naturale Reutte, l'Urisee è uno dei laghi più affascinanti dell'Ausserfern e d'inverno diventa il palcoscenico di un'avventura senza paragoni.

Il lago Urisee in Tirolo

I subacquei, accompagnati da guide esperte, possono esplorare un mondo silenzioso e surreale sotto il manto ghiacciato del lago, che si estende per 5,7 ettari e raggiunge una profondità di 38 metri. Un'esperienza unica, che richiede preparazione, ma che regala emozioni indimenticabili.

Dove dormire per visitare i laghi in Tirolo? All'Hotel Neue Post Innsbruck

Nel cuore del Tirolo, l'Hotel Neue Post Innsbruck si rivela il punto di partenza ideale per chi desidera esplorare i laghi della regione senza rinunciare al comfort. Grazie alla sua posizione strategica, ogni specchio d'acqua citato - dall'Hechtsee al Piburger See, dal Möserer See al Vilsalpsee - è infatti raggiungibile in circa due ore, rendendo possibile un'avventura diversa ogni giorno, senza la necessità di lunghi spostamenti. Dopo una giornata trascorsa tra escursioni nella neve, pattinaggio su ghiaccio o persino immersioni sotto il ghiaccio, tornare in una camera calda e accogliente diventa parte dell'esperienza.

Una camera dell'Hotel Neue Post di Innsbruck

L'hotel, che ha recentemente rinnovato le sue junior suite e suite familiari, offre ambienti eleganti e spaziosi, pensati per il massimo del relax. Ogni dettaglio è studiato per garantire comfort: letti ampi e soffici, materiali pregiati e un'atmosfera che unisce il fascino della tradizione tirolese con tocchi di modernità. A completare il tutto, una sala relax perfetta per ricaricare le energie e un ristorante che guarda anche alla sostenibilità, con un'offerta gastronomica che include piatti tradizionali e proposte vegane.