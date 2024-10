Fuga di benessere e natura al Bio Hotel Stanglwirt: relax e avventure in Tirolo

Il Bio Hotel Stanglwirt di Going am Wilden Kaiser, a Kitzbühel, in Tirolo, è una vera gemma per chi cerca un'esperienza di soggiorno unica e sostenibile. Si distingue non solo per la sua architettura in armonia con l'ambiente, ma anche per l'impegno costante in materia di ecologia e sostenibilità. La sua certificazione bio è un simbolo di qualità e attenzione per il pianeta, rendendolo una scelta ideale per viaggiatori consapevoli. Durante l'inverno, il Stanglwirt offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare ogni tipo di desiderio. Che si tratti di una pausa rilassante alla Spa, con trattamenti benessere ristoratori e momenti di pura tranquillità in piscina, oppure di un'avventura sciistica emozionante sulle piste vicine, gli ospiti possono trovare ciò che desiderano. Gli amanti del divertimento possono anche approfittare dell'après-ski vivace, arricchito da eventi dal vivo e DJ set che animano le serate.

Inoltre, il richiamo della cucina gourmet è forte: la proposta culinaria del bio hotel è un viaggio tra i sapori tradizionali e le ricette locali, con ingredienti freschi e biologici, perfetti per soddisfare anche i palati più esigenti. E per chi ama immergersi nella natura, ci sono anche percorsi di escursioni e attività all'aperto che permettono di vivere a contatto con il suggestivo paesaggio montano. Con l'arrivo dell'inverno 2024-25, il Bio Hotel Stanglwirt promette esperienze ecologiche di lusso che stimolano i sensi e regalano momenti indimenticabili. Che sia per una fuga romantica, una vacanza in famiglia o un weekend con amici, questo luogo incantevole è pronto ad accogliere gli ospiti in un'atmosfera di calore e ospitalità senza pari.

Le camere del Bio Hotel Stanglwirt

Le camere e suite del Bio Hotel Stangwirl sono state amorevolmente create e rifinite a mano utilizzando metodi di costruzione tradizionali e solo materiali naturali di altissima qualità, per garantire che il soggiorno degli ospiti qui sia il più “green” possibile. I benefici per la salute del legno di pino d'Arolla sono presenti in ogni angolo delle camera d'albergo e potranno essere apprezzati anche durante il sonno. Infatti, l'atmosfera confortevole creata dal pino d'Arolla è perfetta per un sonno rilassante. I mobili sono tutti in legno massiccio, gli accappatoi e gli asciugamani sono in spugna e puro cotone, i tappeti sono in lana di pecora di prima qualità e tutti i copripiumini e le lenzuola sono in lino finissimo.

La facilità d'uso è una priorità assoluta anche per quanto riguarda l'intrattenimento. Tutte le camere e suite sono dotate di WiFi e di TV a schermo piatto con sistema ONEVision TV, per godersi i film più importanti, le informazioni sull'hotel e le notizie, tutto premendo un solo pulsante. Le dotazioni standard comprendono anche una splendida vista, soprattutto sulle montagne del Tirolo, un balcone o una terrazza, una macchina per il caffè e molti altri dettagli piacevoli.

Camera Doppia

Desiderate trascorrere una splendida vacanza ai piedi del Wilder Kaiser e godervi un po' di tempo insieme? Le camere doppie, spaziose e accoglienti, arredate con mobili in pino d'Arolla di alta qualità, sono il luogo ideale per una vacanza all'insegna del benessere. Disponibili nella versione classica e nella versione comfort.

Stangwirl Studios

Le camere e suite “Studios” sono state amorevolmente create e rifinite a mano utilizzando metodi di costruzione tradizionali e solo materiali naturali di altissima qualità, per garantire che il soggiorno degli ospiti qui sia il più “verde” possibile. I mobili sono tutti in legno massiccio, gli accappatoi e gli asciugamani sono in spugna e puro cotone, i tappeti sono in lana di pecora di prima qualità e tutti i copripiumini e le lenzuola sono in lino finissimo. Disponibili nella versione Kaiser, Sport e normale.

Camere familiari

Il desiderio è quello di trascorrere una rilassante vacanza in famiglia in montagna? Allo Stanglwirt è disponibile per i piccoli ospiti persino una fattoria per bambini. La regione intorno a Going offre una vasta gamma di opzioni per le famiglie che desiderano vivere avventure insieme, grandi o piccole che siano! La suite familiare è spaziosa, con mobili in legno di cembro, camera da letto principale, accogliente soggiorno, camera da letto separata per bambini con letti a castello, bagno con vasca e doccia / WC, cabina armadio, telefono, Wi-Fi, minibar, cassaforte, TV a schermo piatto, lato strada, balcone con vista sulla tradizionale locanda “Gasthof”.

Suites

Siete alla ricerca di qualcosa di speciale per la vostra vacanza a Going am Wilden Kaiser? Le lussuose suite Imperial non lasciano nulla a desiderare e offrono un senso di benessere senza pari. Relax unico godendosi dei benefici del pluripremiato e unico mondo Wellness e Spa. Le Luxury Suite dispongono di un ampio soggiorno-camera da letto con letto matrimoniale in legno di cembro e accogliente zona soggiorno, la maggior parte con camino aperto, ampio bagno con doppio lavabo, vasca ad angolo e doccia, WC separato, cabina armadio, telefono, Wi-Fi, minibar, cassaforte, TV a schermo piatto, coffee station, ampio balcone o terrazza con vista sul monte “Wilder Kaiser”.

Il ristorante del Bio Hotel Stanglwirt

La vacanza allo Stanglwirt sarà una vera festa per i cinque sensi quando si tratta di cibo. Nella Gasthof Stanglwirt, risalente a 400 anni fa, gli ospiti potranno sperimentare le autentiche tradizioni tirolesi in un ambiente storico, insieme a gustose prelibatezze e specialità regionali. In inverno, l'accogliente sala da pranzo della Stangl Alm è un luogo invitante per assaporare il sapore del vostro soggiorno allo Stanglwirt accanto al fuoco aperto, accompagnati dal suono rilassante della cetra.

Altre specialità culinarie sono a disposizione nel ristorante dell'hotel. Con la colazione dello Stanglwirt, che offre un'invitante scelta di prelibatezze fatte in casa dai contadini locali, i menu a più portate che cambiano ogni giorno e le serate a buffet a tema, sicuramente ogni desiderio enogastronomico sarà soddisfatto. Per uno spuntino leggero sono a disposizione delizie grandi e piccole per tutti i gusti, da gustare accanto al fuoco aperto nell'accogliente Kamin Bistro. Qui vengono servite anche piatti salutari, preparati nella cucina a vista. Gli ospiti apprezzeranno sicuramente anche la pregiata carta dei vini Stanglwirt. E a proposito di bere: per un'offerta ancora più ampia di deliziosi drink e cocktail è da provare il bar dell'hotel “Auf der Tenne”, dove si crea un'ottima atmosfera per stare in compagnia sia di giorno che di sera, con una chiara vista sul maneggio Lipizzaner coperto.

Spa e relax al Bio Hotel Stanglwirt

Lo Stanglwirt si distingue come un’eccellenza nel panorama del wellness, offrendo agli ospiti un’esperienza di benessere completa e raffinata. Con oltre 12.000 mq dedicati al relax e al divertimento, gli ospiti possono immergersi in un ambiente pensato per il totale riposo e il recupero energetico. Il mondo delle piscine è uno dei principali punti di forza: gli ospiti possono godere di diverse piscine, tra cui una interna incastonata tra i massi calcarei del Wilder Kaiser, una piscina salina coperta di 50 mq, e una grande piscina all'aperto di 210 mq, riscaldata a 37°C. Inoltre, è disponibile una piscina sportiva all’aperto di 25 metri, ideale per nuotatori seri, e un’area dedicata ai bambini, completa di scivoli, incluso uno straordinario scivolo di 120 metri e uno schermo gigante per proiezioni di film d'animazione.

La zona wellness per famiglie è pensata per favorire il relax, dove, contrariamente a quanto avviene nelle tradizionali saune austriache, è permesso l’uso del costume. Questo approccio rende l’esperienza accessibile e piacevole anche per le famiglie. La Spa, con la sua vasta gamma di trattamenti, promuove il concetto di bellezza naturale, utilizzando ingredienti delle piante locali e la linea TGC - THE GOOD CONSCIOUS, ideata dalla proprietaria Maria Hauser e da Michaela Stieber. Qui, si possono sperimentare anche trattamenti di disintossicazione unici, progettati per armonizzare mente e corpo. In aggiunta ai trattamenti benessere, il medical wellness firmato da Dr. Barbara Sturm è un’opzione prestigiosa per coloro che desiderano un approccio scientifico e professionale alla bellezza. Attraverso la tecnologia avanzata dell'analisi cutanea VISIA™ Gen7, gli ospiti possono ricevere un'analisi dettagliata delle caratteristiche della pelle, che consente di sviluppare programmi di trattamento personalizzati.

Sci e Snowboard, e non solo: quante attività nel Bio Hotel Stanglwirt

Lo Stanglwirt è una meta ambita non solo per la sua ospitalità lussuosa e il suo ambiente accogliente, ma anche per la vasta gamma di opportunità offerte agli appassionati di sport invernali. Situato in una posizione privilegiata, è il punto di partenza ideale per gli amanti dello sci e dello snowboard, grazie alla sua vicinanza agli impianti dello SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. Dal 7 dicembre 2024 al 30 marzo 2025, gli ospiti possono approfittare di oltre 270 km di piste perfettamente preparate, adatte a tutti i livelli di abilità, da principianti a esperti. Il comprensorio offre non solo una varietà di tracciati, ma anche scenari mozzafiato, grazie alle splendide montagne circostanti come le Alpi di Kitzbühel e gli Alti Tauri.

Per gli appassionati di sci, Kitzbühel è una destinazione imperdibile, famosa per la sua iconica pista Streif. Questa pista, conosciuta per la sua difficoltà e le sue caratteristiche uniche, sarà al centro dell'attenzione durante il 85° anniversario dell’Hahnenkamm-Rennen, previsto dal 20 al 26 gennaio 2025. Gli atleti si sfideranno in diverse discipline, tra cui il supergigante, lo slalom e la discesa libera, rendendo questo evento una celebrazione dell'abilità e della potenza sulla neve.

Il “Weisswurst Party”, l’Avvento allo Stanglwirt e il Capodanno nel maneggio dei Lipizzani

Il Bio Hotel Stanglwirt è sicuramente una destinazione unica per chi cerca un'esperienza indimenticabile durante la stagione invernale. Il celebre “Weisswurst Party” è un evento imperdibile, che attira ogni anno una folla di appassionati di sci e celebrità da tutto il mondo. Con oltre 2800 partecipanti, è un’occasione perfetta per socializzare e divertirsi in un'atmosfera festosa prima della mitica gara di Kitzbühel.

Bio Hotel Stangwirl - Famiglia Hauser

Durante il periodo natalizio, lo Stanglwirt si trasforma in un incanto invernale. I mercatini di Natale offrono prodotti artigianali e specialità locali, e il profumo delle leccornie come mandorle arrostite e pan di zenzero riempie l'aria. Le tradizionali canzoni natalizie e le esibizioni dei Klöpfler e dei suonatori Weisenbläser creano un’atmosfera magica che rende l’Avvento un’esperienza autentica. E per concludere l’anno in bellezza, il party di Capodanno nel maneggio dei Lipizzani offre un’opzione unica per festeggiare il nuovo anno in un ambiente affascinante, circondati da questi nobili cavalli.

Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt

Kaiserweg 1 - 6353 Going am Wilden Kaiser (Austria)

Tel +43 5358 2000