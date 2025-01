Pizza napoletana e bollicine a Roma: prova “Area - Pizza e Cantina”

Roma, si sa, è la città che non dorme mai e dove ogni angolo è una scoperta, ogni vicolo un invito a fermarsi. Eppure, tra le mille novità che ogni giorno emergono nella capitale, c’è un nuovo indirizzo che sta conquistando i cuori dei veri amanti della pizza: Area - Pizza e Cantina. Non la solita pizzeria, ma un secret place a Roma, dove la pizza napoletana si trasforma in un'esperienza gourmet, arricchita da un abbinamento di vini e bollicine che ne esaltano ogni morso. Se ti piace la pizza, ma vuoi qualcosa di diverso, vieni a scoprire questa novità assoluta.

Pizza e birra l'abbinamento vincente di Area - Pizza e Cantina

Atmosfera unica da Area - Pizza e Cantina?

Nel cuore dell'Appio Latino, precisamente in via Pannonia 44, tra le storiche mura aureliane e la vicina Porta Metronia, troverai Area - Pizza e Cantina. A pochi passi dal Circo Massimo e dal Colosseo, la zona non potrebbe essere più centrale. Ma attenzione, non farti ingannare dalla posizione: non si tratta del classico ristorante per turisti. Qui, l'atmosfera è tutt’altro che caotica. L’ambiente intimo, raffinato e sorprendentemente chic, trasforma ogni visita in un piccolo viaggio sensoriale.

Emilio Cante: la mente creativa di Area - Pizza e Cantina

La pizzeria Area è il frutto del lavoro di Emilio Cante, un giovane imprenditore napoletano, ma ormai romano d'adozione, che ha deciso di rivoluzionare il concetto di pizza a Roma. Avvocato pentito (non per nulla, l'ha definito un "passato che non ha mai amato"), Emilio ha voluto creare un luogo che andasse oltre la solita pizzeria con l'ambiente "tradizionale". Con Area, ha combinato il suo amore per la pizza napoletana con il desiderio di proporre qualcosa di moderno e ricercato. Il risultato? Un locale dove ogni elemento è pensato per offrire una nuova concezione di "degustazione" della pizza.

La pizzeria Area è il frutto del lavoro di Emilio Cante

Il nome di Area - Pizza e Cantina

Il nome stesso della pizzeria ha un doppio significato. “Area” non solo richiama la forma geometrica della pizza, ma anche il concetto di "leggerezza", quasi come l’aria, ma senza rinunciare alla sostanza. Ecco perché la pizza di Area è perfetta: leggera, ma ricca di sapori. Pizza e Cantina, poi, è l'indicazione chiara che qui, non solo si mangia, ma si beve anche. E non stiamo parlando di una birra alla spina, ma di vini e bollicine da abbinare ad ogni morso.

Come è la pizza di Area - Pizza e Cantina

Ora, parliamo di pizza. Non stiamo parlando della solita pizza che puoi mangiare in ogni angolo di Roma. La pizza di Area - Pizza e Cantina è una pizza napoletana contemporanea che sa farsi notare. Il cornicione, ben pronunciato, è croccante e morbido al centro, una combinazione che risveglia i sensi. L’impasto è realizzato con una miscela di farine di tipo 0 e una piccola quantità di tipo 2, rigorosamente Molino Pivetti, e lievitato tra le 24 e le 36 ore. Il risultato? Una pizza super digeribile, che non ti lascia la pesantezza, ma ti invita a prenderne un’altra fetta.

Cosa ordini da Area - Pizza e Cantina?

Quando entri in Area - Pizza e Cantina, preparati a lasciarti stupire. Il menu non include i soliti antipasti che tutti si aspettano, ma piuttosto proposte intriganti come Le Polpette, ovvero un paninetto artigianale con polpette di manzo alla napoletana e parmigiano reggiano. Oppure la Croccante Tonnata, una pizza croccante con carpaccio di vitello, fiori di cappero, mayo tonnata e basilico. E non dimenticare le Mamao, frittelle di mais con ‘nduja di Spilinga e chutney di peperone papacella. Un tripudio di creatività che spinge i confini della tradizione.

Ma veniamo alla parte più attesa: le pizze. In carta ci sono 11 pizze, tutte in rotazione stagionale, con ingredienti freschi e di stagione. La Margherita, regina della pizza, viene proposta in diverse varianti: dalla classica con pomodoro San Marzano alla versione con pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP, fino alla A’ Zeffunno, con datterino giallo. E le pizze non finiscono qui: la Primo Appuntamento, con pomodoro Piennolo, tonno affumicato, cipolla di Tropea, caciocavallo della Sila e olio eco, ti farà sognare. Non meno interessante è la Il Contadino lo sa, con fiordilatte artigianale, crema di topinambur, pere fresche, noci di Sorrento, spinacino e lardo di Patanegra.

La pizza di Area - Pizza e Cantina è una pizza napoletana contemporanea 1/3 Il cornicione ella pizza di Area, ben pronunciato, è croccante e morbido al centro 2/3 La pizza di Area - Pizza e Cantina 3/3 Previous Next

Se non sai cosa scegliere, opta per il menu degustazione. Questo ti permette di assaporare 4 spicchi di pizze diverse, accompagnate da 3 calici di vino o bollicine, tutto per soli 35 euro. Un prezzo che ti permette di vivere un'esperienza completa, esplorando la creatività del pizzaiolo Mario Iengo e lasciandoti guidare nella scoperta dei sapori inediti che solo un abbinamento pensato con cura può offrire.

Vino e pizza da Area - Pizza e Cantina

E veniamo al secondo protagonista indiscusso del Area - Pizza e Cantina: il vino. Qui non si parla di abbinamenti scontati, ma di una vera e propria selezione di 60 referenze, tra cui Trento Doc, Franciacorta, Champagne e altre bollicine di pregio. I vini, provenienti principalmente da Italia e Francia, sono scelti con grande cura per creare il miglior pairing possibile con ogni pizza. Vuoi una chicca? Prova un calice di Fabio de Beaumont o un Jo Landoron, vini esclusivi che difficilmente troveresti in altre pizzerie. E per chi preferisce qualcosa di più rilassato, c'è sempre la birra artigianale alla spina e qualche cocktail, ma è chiaro: la pizza qui la fa da padrone.

Non solo pizza, anche il vino protagonista di Area - Pizza e Cantina

Come è Area - Pizza e Cantina

E ora parliamo del locale. Area - Pizza e Cantina non è solo un'esperienza culinaria, ma anche un'esperienza estetica. L'ambiente è intimo, con solo 40 coperti e arredi eleganti e moderni. Il pavimento in legno chiaro, la boiserie in legno bianco e i tavoli in legno creano un'atmosfera calda, accogliente e sofisticata. E per chi vuole un'esperienza ancora più esclusiva, può sedersi al bancone e guardare il pizzaiolo all'opera.

La sala di Area - Pizza e Cantina

Se stai cercando un posto dove goderti un aperitivo, una cena elegante o semplicemente una pizza fuori dall’ordinario, Area - Pizza e Cantina è il posto giusto per te. Il locale è aperto tutti i giorni dalle 19:30 alle 23, con orari ampliati durante il fine settimana: il sabato e la domenica è infatti disponibile anche il pranzo, dalle 12:30 alle 23.