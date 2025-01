Beefbar St. Moritz: esperienza di lusso tra carne, design e vista

Chi avrebbe mai pensato che il freddo di St. Moritz potesse scaldarsi con l’arrivo di un’icona della ristorazione internazionale? Beefbar, il marchio che ha trasformato il concetto di steakhouse in un’esperienza di puro lusso, ha aperto il suo primo ristorante in Svizzera, incastonandolo come un gioiello nella cornice scintillante dell’Hotel Grace La Margna St. Moritz. Preparatevi, amanti della carne (e non solo), perché qui non si parla di un semplice ristorante. Questo è il Beefbar: un’esperienza culinaria che promette di essere altrettanto memorabile quanto la vista mozzafiato sulle Alpi che lo circonda.

Il nuovo Beefbar a St. Moritz è il luogo perfetto per gli amanti della carne

Beefbar, un luogo che reinterpreta il lusso

Entrare nel nuovo Beefbar di St. Moritz è come varcare la soglia di un universo parallelo dove il cibo è arte, l’atmosfera è vibrante, e il design è pura poesia. Humbert & Poyet, il celebre duo di design parigino, ha curato gli interni con la maestria di chi conosce il significato del lusso senza tempo. Ampie vetrate lasciano entrare la luce alpina, mentre gli interni contemporanei creano un contrasto perfetto con l’estetica classica dell’hotel che lo ospita.

«Volevamo unire il calore del legno con l’eleganza del metallo e del vetro», spiegano i designer. Missione compiuta: Beefbar St. Moritz non è solo un ristorante, è una destinazione, una calamita per gli occhi e il palato.

Beefbar, dove la carne è regina, ma non solo

È inutile girarci intorno: la carne è la protagonista indiscussa. Beefbar seleziona tagli pregiati da ogni angolo del globo, portando in tavola wagyu, black angus e altre eccellenze che si sciolgono letteralmente in bocca. Ma il bello è che qui non si vive di sola bistecca:

Pesce fresco per chi cerca sapori di mare.

per chi cerca sapori di mare. Opzioni vegetariane che faranno esclamare anche ai carnivori: “Perché no?”

che faranno esclamare anche ai carnivori: “Perché no?” Una carta di vini selezionata con cura maniacale e cocktail che sembrano opere d’arte.

E poi c’è il rito dell’aperitivo al bar: un inizio sofisticato e rilassante prima di immergersi nella magia culinaria.

Beefbar porta il suo concetto di steakhouse di lusso a St. Moritz, con l’apertura di un ristorante esclusivo all’interno dell'Hotel Grace La Margna 1/4 Il ristorante Beefbar di St. Moritz è un'esperienza culinaria unica, con un design raffinato e una vista mozzafiato sulle montagne svizzere 2/4 Il nuovo Beefbar a St. Moritz è il luogo perfetto per gli amanti della carne, in un ambiente lussuoso e sofisticato 3/4 Il nuovo Beefbar a St. Moritz è il luogo perfetto per gli amanti della carne 4/4 Previous Next

Perché Beefbar a St. Moritz?

St. Moritz non è solo una località alpina, è un simbolo. È il luogo dove il jet set internazionale si ritrova per sciare, rilassarsi e - naturalmente - concedersi piaceri gastronomici di altissimo livello. L’Hotel Grace La Margna, con il suo mix di fascino storico e modernità, è la cornice perfetta per un brand come Beefbar, che punta a distinguersi ovunque si trovi.

Il fascino dell’Hotel Grace La Margna

Se Beefbar è il protagonista del palcoscenico gastronomico, il Grace La Margna St. Moritz è senza dubbio la scenografia ideale. Questo boutique hotel 5 stelle con 74 camere ha appena completato una ristrutturazione che ha restituito splendore alla sua eleganza di inizio Novecento, aggiungendo un tocco di comfort moderno.

Beefbar apre il suo primo ristorante in Svizzera all’'hotel Grace La Margna St Moritz

Immaginatevi svegliarvi in una suite lussuosa con vista sulle cime innevate, gustare un cappuccino perfettamente schiumato e poi scendere a cena da Beefbar. E se questo non è il paradiso alpino, ci manca davvero poco.

Beefbar: una storia di successo globale

Fondato nel 2005 da Riccardo Giraudi, Beefbar è nato con un obiettivo ambizioso: reinventare la steakhouse tradizionale. E ci è riuscito alla grande. Con oltre 40 sedi nel mondo, da Monaco a Hong Kong, da Parigi a Dubai, Beefbar è oggi sinonimo di qualità senza compromessi, sapori audaci e ambienti straordinari. «Vogliamo che chiunque entri in un Beefbar si senta speciale», afferma Giraudi. E St. Moritz, con la sua esclusività e il suo glamour, era semplicemente il prossimo passo logico per il marchio.

Humbert & Poyet: il tocco di classe pariginoper Beefbar

Dietro l’aspetto mozzafiato del nuovo Beefbar c’è la firma di Humbert & Poyet, uno studio di design noto per il suo approccio raffinato e visionario. Dai ristoranti di alto livello agli hotel di lusso, il duo è famoso per creare spazi che combinano estetica e funzionalità.

«Il nostro obiettivo era creare un ambiente che riflettesse l’anima del luogo», spiegano. Missione compiuta, diremmo noi: il Beefbar di St. Moritz è un capolavoro che unisce la bellezza delle Alpi con la modernità cosmopolita.

Cosa rende unico il Beefbar di St. Moritz?

La posizione: nel cuore di una delle destinazioni alpine più esclusive. Il design: sofisticato e accogliente, perfetto per ogni occasione. La qualità: carne, pesce e ingredienti freschissimi, per un menu che conquista tutti. L’atmosfera: un mix unico di eleganza e comfort, con panorami spettacolari.

Un’esperienza che va oltre il cibo da Beefbar

Beefbar non è solo un ristorante, è un viaggio. È il luogo dove ci si sente coccolati, dove ogni dettaglio - dal sorriso del personale alla perfezione del piatto - è studiato per lasciare un ricordo indelebile.

E se siete a St. Moritz, è semplicemente un’esperienza da non perdere. Che siate ospiti dell’hotel o residenti locali, il nuovo Beefbar è destinato a diventare il vostro punto di riferimento per cene indimenticabili.

Beefbar, un nuovo gioiello per St. Moritz

Con l’apertura del suo primo ristorante in Svizzera, Beefbar dimostra ancora una volta di saper cogliere l’essenza di ogni luogo in cui approda. A St. Moritz, ha trovato il partner perfetto nell’Hotel Grace La Margna, un’istituzione che incarna lusso e tradizione.

Il risultato? Un connubio irresistibile tra eccellenza culinaria, design spettacolare e un’atmosfera unica. Se amate la buona cucina e i luoghi che sanno sorprendere, non vi resta che prenotare un tavolo. Ma affrettatevi: questo sarà, senza dubbio, uno dei posti più ambiti dell’inverno!