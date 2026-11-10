SSimone Perata, chef del Ristorante A Spurcacciun-a di Savona, porta le erbe spontanee e i prodotti del territorio al centro della sua cucina ligure contemporanea. Lo ha raccontato l’altra sera insieme alla sua brigata durante una cena a Milano, negli spazi di Presso, spazio dedicato agli eventi. Il nome curioso del locale ligure risale a un vecchio aneddoto familiare e, da oltre cento anni, non è mai cambiato. In Liguria il locale si trova all’interno del Mare Hotel, un’elegante struttura a 4 stelle, affacciata sul mare, nota per la sua ospitalità accurata. A Spurcacciun-a è un ristorante dedicato alla cucina di mare contemporanea e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, ma per gli amanti della cucina giapponese accanto troverà il Sushi Beach, che propone una raffinata selezione con ingredienti locali e freschi.

Lo chef Simone Perata, alla guida della cucina del ristorante A Spurcacciun-a dal 2018 La sala del ristorante A Spurcacciun-a a Savona, ambiente elegante dedicato alla cucina di mare contemporanea Il Mare Hotel di Savona affacciato sulla spiaggia, struttura a 4 stelle che ospita al suo interno il ristorante A Spurcacciun-a ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Lo chef Simone Perata, alla guida della cucina del ristorante A Spurcacciun-a dal 2018 La sala del ristorante A Spurcacciun-a a Savona, ambiente elegante dedicato alla cucina di mare contemporanea Il Mare Hotel di Savona affacciato sulla spiaggia, struttura a 4 stelle che ospita al suo interno il ristorante A Spurcacciun-a

Simone Perata è arrivato nel 2018 già con una lunga esperienza alle spalle ed è cresciuto lavorando fianco a fianco con Claudio Tiranini, titolare, purtroppo mancato in un incidente in mare, ma che ha lasciato un’impronta indelebile. Il ristorante vanta una cantina con 1300 etichette, 400 di champagne e 500 bollicine italiane e, in onore a Claudio, è nato un Pigato, lavorato in terracotta: si chiama “Portami in Liguria”.

La cucina ligure contemporanea dello chef Simone Perata

Simone Perata ha cambiato impostazione alla sua cucina: valorizza i prodotti locali, che non significa cucinare il solito pesce al sale o in cartoccio, ma rielaborare erbe spontanee con i prodotti, come ha fatto durante l’altra sera. La cena è iniziata con “Cevice abbinato al gelato alla liquirizia, spuma al recoto, un’erba piccante e alghe croccanti” abbinato a una birra Angelo Poretti 4 luppoli Zero, seguita da una “Tartare di gamberi rosa, pesto, sorbetto al limone e basilico”.

Paolo Picciotto "Cima al mare": filetto di rana pescatrice in sfoglia fatta a mano con ripieno di verdure e salsa d'ostrica, che unisce la cima genovese al filetto alla Wellington Paolo Picciotto Il dessert che gioca con le note vegetali, tra sapori agrumati, olio evo taggiasco e gianduja Lo chef Simone Perata insieme alla sua brigata durante l'evento enogastronomico ospitato negli spazi di Presso a Milano ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): "Cima al mare": filetto di rana pescatrice in sfoglia fatta a mano con ripieno di verdure e salsa d'ostrica, che unisce la cima genovese al filetto alla Wellington Il dessert che gioca con le note vegetali, tra sapori agrumati, olio evo taggiasco e gianduja Lo chef Simone Perata insieme alla sua brigata durante l'evento enogastronomico ospitato negli spazi di Presso a Milano

Abbiamo apprezzato molto il risotto “Profumi diLiguria” per il gusto equilibrato, dove Simone ha unito sapientemente il limone marinato, maggiorana, salicornia, cozze e pesto di prebuggiun (misto di erbe). Cucinare in una struttura differente da quella solita, non è semplice e, nonostante le differenze, Simone è riuscito ad esibirsi in un piatto complesso “Cima al mare”: un filetto di rana pescatrice avvolto da una sfoglia fatta a mano, riempita da un misto di verdura e accompagnato da una deliziosa salsa d’ostrica. L’idea è di unire il procedimento della “cima genovese” con il “filetto alla Wellington” e questa volta ci è riuscito pienamente.

Stagionalità e abbinamenti con Birra Poretti