Simone Perata reinventa la cucina ligure al ristorante “A Spurcacciun-a”

Savona si conferma una meta imperdibile per gli appassionati di alta cucina. Il Ristorante A Spurcacciun-a, sotto la guida dello chef Simone Perata, presenta un nuovo menu estivo che è un vero e proprio manifesto della sua filosofia culinaria: un connubio perfetto tra tradizione ligure e creatività contemporanea.

Il Ristorante A Spurcacciun-a presenta un nuovo menu estivo

Ristorante A Spurcacciun-a, un'esperienza in due atti: Bassa Marea e Alta Marea

Il nuovo menu si articola in due percorsi degustazione: Bassa Marea e Alta Marea. Il primo, un percorso di undici portate, è un omaggio alla stagionalità e alla freschezza degli ingredienti. Ogni piatto è un'esplosione di sapori, frutto di un'attenta selezione di materie prime provenienti direttamente da produttori locali.

In entrambi i menu, lo chef Simone Perata pone al centro della sua cucina i prodotti locali

In entrambi i menu, lo chef Perata pone al centro della sua cucina i prodotti locali. L'asparago violetto d'Albenga, la Toma di pecora brigasca, il pomodoro fresco e il basilico sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano i suoi piatti. Per chi preferisce un'esperienza più libera, il ristorante propone anche una carta à la carte, che offre una selezione dei piatti più iconici dei due percorsi degustazione e altre creazioni originali dello chef.

Ristorante A Spurcacciun-a, Bassa Marea: un viaggio sensoriale

Il percorso inizia con due entrée che ci proiettano in mondi culinari diversi. Si comincia con Ceviche, liquirizia, alghe croccanti, rocoto: un classico rivisitato con un tocco di esotismo, grazie al peperoncino peruviano rocoto e alla liquirizia che contrasta la freschezza del pesce crudo. Quindi spazio al Guazzetto di mare, melanzane alla brace e basilico: Un concentrato di mare, realizzato con ben dodici varietà di pesce, esaltato dalla dolcezza delle melanzane e dalla freschezza del basilico. Tra gli antipasti, il Gambero Viola di Sanremo ci incanta con la sua dolcezza, esaltata dal gazpacho di fragole e da un tocco orientaleggiante dato dal curry verde di zucchine trombetta.

A Spurcacciun-a, Gambero viola di Sanremo, gazpacho di fragole, curry di zucchine trombetta 1/4 A Spurcacciun-a, Volevo essere una Fassona 2/4 A Spurcacciun-a, Risotto riserva San Massimo all aglio orsino, novellini alla pizzaiola 3/4 A Spurcacciun-a, Cheese Fake 4/4 Previous Next

"Volevo essere una fassona" è un piatto che sorprende per la sua originalità: due tagli di tonno, il lomo e la ventresca, vengono proposti in due preparazioni completamente diverse, una tartare e un roastbeef, dimostrando la versatilità di questo pregiato pesce. La Tagliatella di calamaro è un viaggio tra i sapori del Mediterraneo, grazie all'incontro tra l'harissa, la nduja calabrese e l'ovetto di quaglia. I primi piatti ci conducono ancora più profondamente nel cuore del mare. Il Risotto "Riserva San Massimo" all'aglio orsino e novelli alla pizzaiola è un piatto ricco e avvolgente, mentre la Linguina fredda, leche de tigre e murici è una esplosione di freschezza e acidità. Il percorso si conclude con il Mojito e il Cheese Fake, un dessert che gioca con le consistenze e i sapori, richiamando il mondo dei formaggi e dei cocktail.

Ristorante A Spurcacciun-a, Alta Marea: un'ode ai grandi classici rivisitati

Il viaggio inizia con la Millefoglie di foie gras, tonno rosso, alga nori, daikon marinato e sumiso, una reinterpretazione contemporanea di un grande classico della cucina basca, omaggio al celebre chef Martin Berasategui. Un'esplosione di sapori e consistenze che ci trasporta in un viaggio gastronomico tra Oriente e Occidente. La tradizione ligure trova la sua massima espressione nel Cappon Magro, rivisitato in chiave moderna da Perata. Un piatto ricco e complesso, che celebra i prodotti del mare e della terra. I Kitsch Tea, tortellini di nocciola in zuppa di miso, sono un'esplosione di sapori orientali, un perfetto equilibrio tra dolce e salato.

A Spurcacciun-a, Millefoglie di foie gras, tonno rosso, alga nori, daikon marinato e sumiso 1/3 A Spurcacciun-a, Spaghettoni in ciuppin 2/3 A Spurcacciun-a, Piccione alla brace, foie gras, ananas, salsa al Rossese, olive taggiasche 3/3 Previous Next

Il menu "Alta Marea" è anche un omaggio ai prodotti d'eccellenza del Piemonte. Gli Spaghettoni in ciuppin e i Plin di Coniglio grigio di Carmagnola alla ligure, con pesto di pinoli e borragine, sono un esempio perfetto di come due regioni possano incontrarsi e creare piatti unici. La Cima di rana pescatrice alla Wellington è un'icona della cucina genovese rivisitata in chiave marina da Perata. Un piatto ricco e complesso, che celebra la versatilità del pesce. Interessante anche il Piccione alla brace, foie gras, ananas, salsa al Rossese, olive taggiasche. Il percorso si conclude con il Cremoso all'olio extravergine taggiasco, un dolce che celebra l'olio d'oliva ligure, abbinato a una ganache alla crema di gianduia e ad un tocco di freschezza dato dall'asparago violetto.

Ristorante A Spurcacciun-a, il menu à la carte

Per chi desidera un'esperienza più personalizzata, la carta à la carte di A Spurcacciun-a offre una selezione di piatti che racchiudono il meglio della creatività dello Chef Simone Perata. Un'esplosione di sapori che spaziano dalla tradizione ligure alle contaminazioni internazionali. La carta degli antipasti è un vero e proprio viaggio gastronomico. Dalle Capesante con asparago violetto d'Albenga e tartufo nero, un connubio di mare e terra, alle lumache di Cherasco alle erbe amare, un piatto che ci riporta alle tradizioni piemontesi. La Terrina di patate e pancetta è un classico rivisitato in chiave moderna, mentre il kimchi di fragole e il cavolo nero alla brace portano un tocco di originalità.

A Spurcacciun-a, Capesante, asparago violetto di Albenga, tartufo nero 1/4 A Spurcacciun-a, Lumache di Cherasco alle erbe amare, terrina di patate e pancetta 2/4 A Spurcacciun-a, Tortelli di pesto, gamberi viola di Sanremo, miso di fagioli di Pigna 3/4 A Spurcacciun-a, Limone in giardino 4/4 Previous Next

La Toma di Pecora Brigasca è la protagonista indiscussa di uno dei primi piatti: gli Gnocchi piastrati ripieni di questo delizioso formaggio, conditi con il pil-pil di baccalà, le fave e le spugnole. Un piatto che unisce la tradizione ligure a quella spagnola. Le Linguine ai ricci, con amaranto soffiato e zafferano di Quiliano, sono un omaggio al mare, mentre i Tortelli di pesto con Gamberi Viola di Sanremo e miso di Fagioli di Pigna celebrano i sapori della Liguria in modo originale e creativo. Tra i secondi piatti troviamo il Tonno rosso alla Rossini, un omaggio alla cucina francese, e la Sogliola alla mugnaia con pisellini e kumquat, un classico della cucina veneta rivisitato in chiave moderna. La carta dei dessert propone una selezione di dolci raffinati e originali. Il Limone in Giardino è un'esplosione di freschezza, mentre la Tartelletta coulant al cioccolato Kayambe è un piacere per i golosi. Il Cheese Fake e il Cremoso all'olio extravergine di olive taggiasche sono due dolci che celebrano i prodotti locali e che si possono gustare anche alla carta.

A Spurcacciun-a

Via Nizza, 41r - 17100 Savona

Tel 019862263