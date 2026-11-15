Tra le colline delle Langhe, a Monchiero (Cn), Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere propone un soggiorno in una dimora storica nata dal recupero di un antico complesso monastico. La struttura conserva il legame con il passato religioso e artistico del borgo e lo traduce in un’accoglienza contemporanea. Il monastero e il vicino Santuario della Madonna del Rosario costituiscono il nucleo storico, mentre giardini e terrazze si aprono sulle colline e sui vigneti. Gli spazi comuni mantengono la memoria monastica: i corridoi in pietra accompagnano gli ambienti, mentre le aree esterne invitano a sostare e osservare il paesaggio. Il progetto non offre camere in un edificio d’epoca, ma restituisce continuità a un insieme architettonico che conserva una funzione culturale e spirituale.

La terrazza di Borgo Monchiero, aperta sulle colline delle Langhe

Camere e suite in un monastero restaurato nelle Langhe

Il progetto ricettivo si sviluppa in sei categorie di sistemazione, pensate per rispondere a esigenze differenti: Heritage Room, Heritage Grand Room, Heritage Grand Suite, The Prior’s Room, Heritage Villa e Heritage Grand Villa. Il recupero conserva dettagli storici e li integra con arredi e dotazioni contemporanee. Ogni ambiente è stato restaurato individualmente: disposizione, finiture e arredamento possono quindi variare all’interno della stessa tipologia.

Una Heritage Room del Borgo Monchiero L'affaccio sul centro del Borgo da una Heritage Room Gli ampi spazi interni delle Heritage Room ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una Heritage Room del Borgo Monchiero L'affaccio sul centro del Borgo da una Heritage Room Gli ampi spazi interni delle Heritage Room

Le Heritage Room, ricavate da antiche celle monastiche, rappresentano la soluzione più raccolta. Hanno una superficie compresa tra 19 e 26 metri quadrati e possono ospitare due persone. Questi ambienti raccolti si affacciano sui tetti del paese. Le camere dispongono di letto matrimoniale, doccia, prodotti da bagno Diptyque.

Suite e appartamenti nel monastero: fino a 65 metri quadrati con vista sulle Langhe

Chi cerca ambienti più ampi può scegliere le Heritage Grand Room, che misurano da 31 a 33 metri quadrati. Oltre al letto matrimoniale, questa categoria include un divano letto singolo e offre affacci sulla piscina e sui vigneti. Materiali naturali e dettagli storici definiscono spazi confortevoli, legati all’identità del complesso.

La stanza da letto dell'Heritage Grand Room La zona living dell'Heritage Grand Room Un'immagine che dimostra l'ampietta dell'Heritage Grand Room ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La stanza da letto dell'Heritage Grand Room La zona living dell'Heritage Grand Room Un'immagine che dimostra l'ampietta dell'Heritage Grand Room

Le Heritage Grand Suite, con metrature tra 32 e 44 metri quadrati, sono le sistemazioni più spaziose ricavate nel monastero. Possono accogliere fino a tre ospiti e presentano configurazioni differenti, con letto matrimoniale e un letto singolo aggiuntivo in un ambiente separato. Travi lignee e pavimenti in cotto caratterizzano alcuni ambienti, con affacci sulle colline e sui noccioleti. Gli arredi su misura garantiscono comfort e riservatezza.

L'Heritage Grand Suite Una moderna e rilassante doccia con vista sulle Langhe all'Heritage Grand Suite Dall''Heritage Grand Suite si gode un panorama unico sulle colline circostanti ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'Heritage Grand Suite Una moderna e rilassante doccia con vista sulle Langhe all'Heritage Grand Suite Dall''Heritage Grand Suite si gode un panorama unico sulle colline circostanti

Una soluzione particolare è The Prior’s Room, appartamento di 65 metri quadrati ricavato all’interno del monastero. La sistemazione comprende due camere da letto, due bagni e una zona soggiorno riservata; la disposizione angolare permette di osservare da tre diversi punti le colline e i tetti del paese. Può ospitare fino a quattro persone, con configurazioni flessibili per famiglie o piccoli gruppi, e offre una maggiore autonomia rispetto alle camere tradizionali.

La Prior Room, una suite da 65 mq che può ospitare comodamente fino a 3 persone Le dimensioni generose della Prior Room I dettagli curati della Prior Room ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Prior Room, una suite da 65 mq che può ospitare comodamente fino a 3 persone Le dimensioni generose della Prior Room I dettagli curati della Prior Room

Heritage Villa e Grand Villa: dimore storiche tra vigneti, comfort e dettagli d'epoca

L’offerta si completa con le Heritage Villa e Heritage Grand Villa, collocate negli edifici storici del borgo che in passato ospitavano le dimore dell’aristocrazia locale. Le prime hanno una superficie di circa 26 metri quadrati, le seconde tra 31 e 34. In entrambe le categorie il restauro valorizza elementi settecenteschi, come le travi in legno dei soffitti e le piastrelle in cotto, insieme a interni luminosi, finiture curate e affacci su vigneti e noccioleti.

La suite Grand Villa I dettagli di arredamento della Suite Grand Villa Bagno a vista nella Heritage Villa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La suite Grand Villa I dettagli di arredamento della Suite Grand Villa Bagno a vista nella Heritage Villa

Tra i servizi figurano minibar rifornito ogni giorno, preparazione serale della camera, Wi-Fi e omaggi stagionali: cioccolato Bodrato nei mesi freddi e gelatine di frutta in quelli caldi. L’iPad in camera e l’assenza della televisione favoriscono una pausa dai ritmi quotidiani.

EIRA e il legame con la cucina delle Langhe

L’esperienza di soggiorno comprende anche EIRA, il ristorante della struttura, aperto agli ospiti dell’hotel e alla clientela esterna. La cucina valorizza materie prime piemontesi, influenze liguri e francesi, erbe del giardino e vini locali. La cucina è guidata dall’executive chef Giorgio Servetto e dal resident chef Alessandro Di Giacomo. In autunno il tartufo bianco diventa uno degli ingredienti centrali, con un menu che comprende uovo e robiola di Roccaverano, tajarin ai quaranta tuorli con burro d’Isigny e Sauternes e filetto di Fassona con salsa al tartufo. È possibile aggiungere il tartufo bianco ai singoli piatti.

La sala dell'EIRE Restaurant

Un punto di partenza per esplorare le Langhe

La posizione di Borgo Monchiero permette di raggiungere in pochi minuti località come Barolo, La Morra, Monforte d’Alba e Alba, nel paesaggio vitivinicolo riconosciuto dall’Unesco. Durante la stagione autunnale, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba offre un motivo ulteriore per visitare la zona. La struttura organizza su prenotazione anche esperienze di ricerca del tartufo nei boschi circostanti, accompagnati da un trifulau e dal suo cane.

L'interno del Santuario della Madonna del Rosario