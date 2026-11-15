NELLE LANGHE
A Monchiero un antico borgo monastico rinasce come hotel di charme
Tra le colline delle Langhe, Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere trasforma un antico complesso monastico in una dimora di charme curata, con camere, suite e ville storiche restaurate e dotate di comfort contemporanei. Il ristorante gourmet EIRA e gli itinerari tra tartufo, cantine e borghi completano un soggiorno tra cultura, paesaggio e cucina piemontese per una pausa rigenerante
Indice
- 1Camere e suite in un monastero restaurato nelle Langhe
- 2Suite e appartamenti nel monastero: fino a 65 metri quadrati con vista sulle Langhe
- 3Heritage Villa e Grand Villa: dimore storiche tra vigneti, comfort e dettagli d'epoca
- 4EIRA e il legame con la cucina delle Langhe
- 5Un punto di partenza per esplorare le Langhe
Tra le colline delle Langhe, a Monchiero (Cn), Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere propone un soggiorno in una dimora storica nata dal recupero di un antico complesso monastico. La struttura conserva il legame con il passato religioso e artistico del borgo e lo traduce in un’accoglienza contemporanea. Il monastero e il vicino Santuario della Madonna del Rosario costituiscono il nucleo storico, mentre giardini e terrazze si aprono sulle colline e sui vigneti. Gli spazi comuni mantengono la memoria monastica: i corridoi in pietra accompagnano gli ambienti, mentre le aree esterne invitano a sostare e osservare il paesaggio. Il progetto non offre camere in un edificio d’epoca, ma restituisce continuità a un insieme architettonico che conserva una funzione culturale e spirituale.
Camere e suite in un monastero restaurato nelle Langhe
Il progetto ricettivo si sviluppa in sei categorie di sistemazione, pensate per rispondere a esigenze differenti: Heritage Room, Heritage Grand Room, Heritage Grand Suite, The Prior’s Room, Heritage Villa e Heritage Grand Villa. Il recupero conserva dettagli storici e li integra con arredi e dotazioni contemporanee. Ogni ambiente è stato restaurato individualmente: disposizione, finiture e arredamento possono quindi variare all’interno della stessa tipologia.
Le Heritage Room, ricavate da antiche celle monastiche, rappresentano la soluzione più raccolta. Hanno una superficie compresa tra 19 e 26 metri quadrati e possono ospitare due persone. Questi ambienti raccolti si affacciano sui tetti del paese. Le camere dispongono di letto matrimoniale, doccia, prodotti da bagno Diptyque.
Suite e appartamenti nel monastero: fino a 65 metri quadrati con vista sulle Langhe
Chi cerca ambienti più ampi può scegliere le Heritage Grand Room, che misurano da 31 a 33 metri quadrati. Oltre al letto matrimoniale, questa categoria include un divano letto singolo e offre affacci sulla piscina e sui vigneti. Materiali naturali e dettagli storici definiscono spazi confortevoli, legati all’identità del complesso.
Le Heritage Grand Suite, con metrature tra 32 e 44 metri quadrati, sono le sistemazioni più spaziose ricavate nel monastero. Possono accogliere fino a tre ospiti e presentano configurazioni differenti, con letto matrimoniale e un letto singolo aggiuntivo in un ambiente separato. Travi lignee e pavimenti in cotto caratterizzano alcuni ambienti, con affacci sulle colline e sui noccioleti. Gli arredi su misura garantiscono comfort e riservatezza.
Una soluzione particolare è The Prior’s Room, appartamento di 65 metri quadrati ricavato all’interno del monastero. La sistemazione comprende due camere da letto, due bagni e una zona soggiorno riservata; la disposizione angolare permette di osservare da tre diversi punti le colline e i tetti del paese. Può ospitare fino a quattro persone, con configurazioni flessibili per famiglie o piccoli gruppi, e offre una maggiore autonomia rispetto alle camere tradizionali.
Heritage Villa e Grand Villa: dimore storiche tra vigneti, comfort e dettagli d'epoca
L’offerta si completa con le Heritage Villa e Heritage Grand Villa, collocate negli edifici storici del borgo che in passato ospitavano le dimore dell’aristocrazia locale. Le prime hanno una superficie di circa 26 metri quadrati, le seconde tra 31 e 34. In entrambe le categorie il restauro valorizza elementi settecenteschi, come le travi in legno dei soffitti e le piastrelle in cotto, insieme a interni luminosi, finiture curate e affacci su vigneti e noccioleti.
Tra i servizi figurano minibar rifornito ogni giorno, preparazione serale della camera, Wi-Fi e omaggi stagionali: cioccolato Bodrato nei mesi freddi e gelatine di frutta in quelli caldi. L’iPad in camera e l’assenza della televisione favoriscono una pausa dai ritmi quotidiani.
EIRA e il legame con la cucina delle Langhe
L’esperienza di soggiorno comprende anche EIRA, il ristorante della struttura, aperto agli ospiti dell’hotel e alla clientela esterna. La cucina valorizza materie prime piemontesi, influenze liguri e francesi, erbe del giardino e vini locali. La cucina è guidata dall’executive chef Giorgio Servetto e dal resident chef Alessandro Di Giacomo. In autunno il tartufo bianco diventa uno degli ingredienti centrali, con un menu che comprende uovo e robiola di Roccaverano, tajarin ai quaranta tuorli con burro d’Isigny e Sauternes e filetto di Fassona con salsa al tartufo. È possibile aggiungere il tartufo bianco ai singoli piatti.
Un punto di partenza per esplorare le Langhe
La posizione di Borgo Monchiero permette di raggiungere in pochi minuti località come Barolo, La Morra, Monforte d’Alba e Alba, nel paesaggio vitivinicolo riconosciuto dall’Unesco. Durante la stagione autunnale, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba offre un motivo ulteriore per visitare la zona. La struttura organizza su prenotazione anche esperienze di ricerca del tartufo nei boschi circostanti, accompagnati da un trifulau e dal suo cane.
Per gli appassionati di vino sono disponibili itinerari privati, di mezza giornata o giornata intera, costruiti sulle preferenze degli ospiti e dedicati alle cantine delle aree del Barolo, del Barbaresco e del Dogliani. Visite e degustazioni raccontano la viticoltura piemontese. Le escursioni possono raggiungere anche le montagne e la Riviera ligure. A completare il soggiorno contribuiscono il patrimonio artistico di Monchiero, il museo dedicato alla storia culturale locale e il Santuario della Madonna del Rosario, fondato nel 1752.