Marone (Bs), sul lago d'Iseo, torna a dedicare un fine settimana all'olio extravergine d'oliva e alle produzioni gastronomiche locali. Sabato 21 e domenica 22 novembre il Lungolago Marconi ospita la tradizionale Festa dell'olio novello, con oltre 40 espositori, degustazioni, convegni, show cooking e appuntamenti musicali. In programma anche uno spettacolo pirotecnico e la possibilità di visitare il nuovo frantoio comunale.

Olio del Sebino e prodotti tipici sul lungolago di Marone

La manifestazione si svolge nel centro di Marone, lungo il Lungolago Marconi, e coinvolge produttori di olio extravergine e aziende legate alle altre specialità enogastronomiche del territorio. Sono oltre 40 gli espositori attesi, in un percorso dedicato alle produzioni locali e alla conoscenza delle eccellenze del Sebino. Per ospitare gli appuntamenti della rassegna sarà allestita in piazza una tensostruttura riscaldata, destinata in particolare ai convegni e agli show cooking. Il programma alterna momenti di approfondimento sulla cultura agroalimentare, degustazioni e iniziative aperte al pubblico, con l'obiettivo di raccontare il legame tra le produzioni e l'identità del territorio.

A Marone (Bs) torna la festa dell'olio novello il 21 e 22 novembre

Il Premio Ercole de Ela a Riccardo Lagorio e ai volontari di Marone

La giornata di sabato si apre con l'inaugurazione ufficiale della festa, accompagnata dalla Banda Municipale Santa Cecilia di Marone. Alle 16 è previsto un convegno dedicato alle donne imprenditrici maronesi, seguito dalla consegna del Premio Ercole de Ela, riconoscimento assegnato ogni anno a persone o realtà che hanno contribuito alla promozione del paese, alla solidarietà e alla diffusione di una cultura di pace. Il premio prende il nome dal frammento di una statua di Ercole rinvenuto nei pressi dei resti di un'antica villa romana in località Cò de Ela. Per l'edizione 2026 i riconoscimenti andranno a Riccardo Lagorio, giornalista gastronomico impegnato nella ricerca e nella divulgazione della cultura culinaria italiana, e al Gruppo di Volontari di Marone. Lagorio viene premiato per la sua attività di promozione del territorio. Tra i suoi contributi figura anche il lavoro sul Regolamento comunale De.Co. e sul disciplinare della «Soppressa De.Co. di Marone». Al gruppo di volontari viene invece riconosciuto il servizio gratuito di trasporto svolto durante tutto l'anno a favore degli utenti del Centro Diurno Disabili del paese.

La locandina con tutti gli appuntamenti dell'edizione 2026 della Festa dell'olio novello

Il convegno sarà anche l'occasione per rinnovare i rapporti con i Comuni gemellati di Trequanda, in provincia di Siena, legato a Marone dalla cultura dell'olio, e di Barbariga, nel Bresciano, con cui il paese condivide la promozione delle produzioni De.Co. e la tradizione del gioco della morra, riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. La serata di sabato proseguirà con una cena dedicata all'olio e ai prodotti De.Co., su prenotazione presso la Sala Polifunzionale del Centro Civico don Benedetti. Prima degli appuntamenti musicali con Dj set, aperti al pubblico nella tensostruttura sul lungolago, è previsto uno spettacolo pirotecnico visibile dalla passeggiata.

Andrea Mainardi e la «Pa(d)ella di lago» protagonisti della domenica

La cucina sarà al centro anche della giornata di domenica. Alle 10 è in programma uno show cooking con Andrea Mainardi, chef e conduttore televisivo, già protagonista di trasmissioni come «La prova del cuoco», «Ci pensa Mainardi» ed «È sempre mezzogiorno!». Nel pomeriggio, alle 15, il giornalista gastronomico Riccardo Lagorio presenterà la «Pa(d)ella di lago», una reinterpretazione della paella che sostituisce gli ingredienti tradizionali con il pescato del lago d'Iseo. La preparazione diventa così un'occasione per valorizzare le risorse ittiche del Sebino attraverso una ricetta che guarda a una delle preparazioni più conosciute della cucina spagnola. La festa si concluderà con la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli di Marone e un concerto di un ensemble poliedrico di violini.

Andrea Mainardi sarà tra gli ospiti della Festa dell'olio novello

A Marone apre le porte il nuovo frantoio comunale