C’è un angolo di Sardegna che nessuno associa allo stereotipo classico della Costa Smeralda. Qui si può provare un cammino fra antiche strutture di archeologia industriale. Qui si sperimenta un itinerario tra sepolcri ipogei e catacombe paleocristiane. Qui si scopre un percorso nella più totale e preziosa biodiversità. Dove? Nel Sud-Ovest sardo del Sulcis Iglesiente. Tutto all’insegna di uno splendido Slow Tourism, un turismo lento che invita a lunghe soste per assaporare paesaggi, storie di persone, buon cibo e buon vino.

Sapori e tradizioni del Sulcis Iglesiente: la cucina di S’Anninnia

E partiamo allora dal buon cibo e dal buon vino che qui fanno scoprire paesaggi e personaggi. “S’Anninnia” di Gonnesa ne può essere esempio. La titolare Marcella Vinci, laureata all’Università di Perugia, è tornata a Gonnesa per aprire il suo S’Anninnia, locanda e ristorante, dove crea serate a tema, alla ricerca di profumi e sapori della tradizione. Qui si gustano menu originali e autentici che valorizzano prodotti di nicchia, tipici, da riconoscere anche come Presìdi o Prodotti dell’Arca Slow Food. Non a caso S’Anninnia è inserita nella guida Osterie d’Italia Slow Food, riconoscibile dalla classica chiocciolina.

La sala di “S’Anninnia” Le seadas di “S’Anninnia” Le melanzane di “S’Anninnia” La fregula di “S’Anninnia” ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sala di “S’Anninnia” Le seadas di “S’Anninnia” Le melanzane di “S’Anninnia” La fregula di “S’Anninnia”

Prodotti davvero rari, da gustare solo in questo territorio. Sono, ad esempio, il Cappero di Selargius, il Carciofo Masedu, il Casizolu, la lenticchia nera di Calasetta, la cipolla di San Giovanni Suergiu, il Fagiolo bianco di Terraseo, i Ceci di Musei. Fra le ricette segrete rubate alle nonne e alle zie, ecco gli Zappueddus, o Spizzua e ghetta, straccetti di pasta di semola integrale con il ragù di polpo o al sugo d’agnello, la fregula con la salsiccia fresca, le melanzane e la ricotta salata oppure ai frutti di mare; la burrida a sa casteddaia oppure le polpettine di pecora da accompagnare con una salsa al pecorino erborinato. Tra i dessert, la millefoglie di pane carasau caramellato al forno con la ricotta al mirto, le seadas rigorosamente preparate in casa, accompagnate con i più vari mieli di Sardegna.

Il Carignano del Sulcis e la viticoltura eroica sulle sabbie

E i menu tipici si sposeranno perfettamente al Carignano del Sulcis, un vino che profuma di mare, vento e sabbia, prodotto da vigne a piede franco che resistono su terreni sabbiosi, dove la fillossera non ha mai attecchito, la prima Comunità alimentare di Slow Food costituita in Sardegna.

Una viticoltura eroica, in un territorio ostile e siccitoso, che produce vini di inconfondibile aroma e sapidità, di potenza, eleganza e longevità sorprendenti come quelli di La Scogliera, guidata dalla sapienza di Stefano e dall’imprenditorialità di Erica, di La Sabbiosa, di Sardus Pater, di Piede Franco.

Il Carignano del Sulcis Doc de La Sabbiosa

Le miniere del Sulcis Iglesiente e lo spettacolo di Porto Flavia

Persone appassionate e orgogliose che avviano imprese anche in condizioni difficili, pur di rimanere nella propria terra e farla conoscere a visitatori e turisti. E i visitatori saranno ben ripagati da questi itinerari così insoliti. In questo angolo di Sardegna si scoprono, ad esempio, grandiosi resti di attività mineraria, perché il Sulcis Iglesiente, terra argentifera, soprattutto nell’Ottocento, attirò imprenditori da tutta Europa alla ricerca di piombo, zinco e argento in quantità enorme.

Porto Flavia, ideato dall’ingegnere Cesare Vecelli, un porto scavato all’interno della montagna a picco sul mare