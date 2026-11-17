TURISMO LENTO
Sulcis Iglesiente, la Sardegna da scoprire fra cucina, vigneti e miniere
Nel Sud-Ovest dell'isola, il turismo lento conduce alla scoperta di Porto Flavia, delle testimonianze dell'antica attività estrattiva e di una tradizione gastronomica custodita da piccoli produttori locali. Dai piatti di S’Anninnia al Carignano coltivato su sabbie a piede franco, ogni tappa racconta il legame con una terra selvaggia e la sua gente
C’è un angolo di Sardegna che nessuno associa allo stereotipo classico della Costa Smeralda. Qui si può provare un cammino fra antiche strutture di archeologia industriale. Qui si sperimenta un itinerario tra sepolcri ipogei e catacombe paleocristiane. Qui si scopre un percorso nella più totale e preziosa biodiversità. Dove? Nel Sud-Ovest sardo del Sulcis Iglesiente. Tutto all’insegna di uno splendido Slow Tourism, un turismo lento che invita a lunghe soste per assaporare paesaggi, storie di persone, buon cibo e buon vino.
Sapori e tradizioni del Sulcis Iglesiente: la cucina di S’Anninnia
E partiamo allora dal buon cibo e dal buon vino che qui fanno scoprire paesaggi e personaggi. “S’Anninnia” di Gonnesa ne può essere esempio. La titolare Marcella Vinci, laureata all’Università di Perugia, è tornata a Gonnesa per aprire il suo S’Anninnia, locanda e ristorante, dove crea serate a tema, alla ricerca di profumi e sapori della tradizione. Qui si gustano menu originali e autentici che valorizzano prodotti di nicchia, tipici, da riconoscere anche come Presìdi o Prodotti dell’Arca Slow Food. Non a caso S’Anninnia è inserita nella guida Osterie d’Italia Slow Food, riconoscibile dalla classica chiocciolina.
Prodotti davvero rari, da gustare solo in questo territorio. Sono, ad esempio, il Cappero di Selargius, il Carciofo Masedu, il Casizolu, la lenticchia nera di Calasetta, la cipolla di San Giovanni Suergiu, il Fagiolo bianco di Terraseo, i Ceci di Musei. Fra le ricette segrete rubate alle nonne e alle zie, ecco gli Zappueddus, o Spizzua e ghetta, straccetti di pasta di semola integrale con il ragù di polpo o al sugo d’agnello, la fregula con la salsiccia fresca, le melanzane e la ricotta salata oppure ai frutti di mare; la burrida a sa casteddaia oppure le polpettine di pecora da accompagnare con una salsa al pecorino erborinato. Tra i dessert, la millefoglie di pane carasau caramellato al forno con la ricotta al mirto, le seadas rigorosamente preparate in casa, accompagnate con i più vari mieli di Sardegna.
Il Carignano del Sulcis e la viticoltura eroica sulle sabbie
E i menu tipici si sposeranno perfettamente al Carignano del Sulcis, un vino che profuma di mare, vento e sabbia, prodotto da vigne a piede franco che resistono su terreni sabbiosi, dove la fillossera non ha mai attecchito, la prima Comunità alimentare di Slow Food costituita in Sardegna.
Una viticoltura eroica, in un territorio ostile e siccitoso, che produce vini di inconfondibile aroma e sapidità, di potenza, eleganza e longevità sorprendenti come quelli di La Scogliera, guidata dalla sapienza di Stefano e dall’imprenditorialità di Erica, di La Sabbiosa, di Sardus Pater, di Piede Franco.
Le miniere del Sulcis Iglesiente e lo spettacolo di Porto Flavia
Persone appassionate e orgogliose che avviano imprese anche in condizioni difficili, pur di rimanere nella propria terra e farla conoscere a visitatori e turisti. E i visitatori saranno ben ripagati da questi itinerari così insoliti. In questo angolo di Sardegna si scoprono, ad esempio, grandiosi resti di attività mineraria, perché il Sulcis Iglesiente, terra argentifera, soprattutto nell’Ottocento, attirò imprenditori da tutta Europa alla ricerca di piombo, zinco e argento in quantità enorme.
Vere “cattedrali del lavoro”, le immense testimonianze di archeologia industriale che punteggiano questo territorio si visitano oggi con ammirazione e stupore. Strepitoso, ad esempio, è Porto Flavia, ideato dall’ingegnere Cesare Vecelli, un porto scavato all’interno della montagna a picco sul mare, dove arrivavano su vagoncini in galleria i materiali estratti dalla ricchissima miniera di Masua, per essere stivati direttamente sulle navi alla fonda. Oggi dimentichiamo scavi e fatica e a Porto Flavia rimaniamo incantati dallo spettacolo dello strapiombo sul mare, del Pan di Zucchero, il promontorio di fronte, delle lunghe coste selvagge del Sulcis, dorate dal tramonto.