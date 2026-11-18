Il Mercatino di Natale di Vipiteno (Bz) torna dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 in Piazza Città, nel centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia. Ai piedi della Torre delle Dodici, tra edifici medievali, portici illuminati e facciate colorate, l’appuntamento propone un percorso tra artigianato, specialità gastronomiche e iniziative legate all’Avvento. La manifestazione fa parte dei cinque Mercatini Originali dell’Alto Adige e costruisce la propria identità attorno a un elemento che appartiene da secoli al paesaggio sonoro della località: le campane.

Piazza Città (Stadtplatz), il fulcro del mercatino di Natale di Vipiteno

Il Natale delle Campane ai piedi della Torre delle Dodici

Il tema scelto per il Mercatino è il Natale delle Campane. La Torre delle Dodici, monumento simbolo di Vipiteno, domina Piazza Città e ospita un carillon realizzato dalla storica fonderia Grassmayr di Innsbruck. Le sue melodie accompagnano le giornate del periodo natalizio con appuntamenti musicali a orari prestabiliti: il programma ordinario prevede esecuzioni meccaniche alle 10.30, 13.30, 15 e 16.30. Nei fine settimana il suono del carillon è affiancato da esibizioni dal vivo sul palco della piazza, con brani natalizi interpretati da musicisti e gruppi locali.

Mentre i visitatori possono visitare i vari stand di Piazza Città, la città viene allietata da vari momenti musicali, tra cui la musica proveniente direttamente dalla Torre delle Dodici

Il calendario comprende anche una mostra dedicata a campane e presepi, visitabile nei fine settimana, oltre alla possibilità di partecipare a visite guidate. Gli itinerari nel centro storico, gratuiti e organizzati più volte alla settimana, permettono di osservare da vicino l’architettura del borgo e di approfondirne la storia. Sono previste inoltre visite alla Torre delle Dodici e alla torre campanaria della chiesa parrocchiale, occasioni per conoscere due punti di riferimento del patrimonio cittadino da prospettive diverse.

Artigianato, prodotti tipici e sapori dell’Alto Adige

In Piazza Città, le casette in legno ospitano manufatti artigianali, addobbi per le feste e prodotti regionali. La visita può proseguire nelle vie adiacenti, dove le attività commerciali del centro storico contribuiscono a mantenere vivo il tessuto del borgo anche al di fuori dell’area del Mercatino.

Al Mercatino di Natale di Vipiteno un'ampissima scelta di prodotti enogastronomici locali

La componente gastronomica è un altro tratto distintivo dell’appuntamento. Tra le specialità da assaggiare figurano gli Spitzbuben, biscotti di pasta frolla farciti con confettura, e lo Zelten, dolce altoatesino preparato con frutta secca e spezie. A completare l’offerta ci sono bevande calde e il tradizionale vin brulé, particolarmente adatto alle giornate invernali. La manifestazione ha inoltre ottenuto la certificazione Green Event, riconoscimento che valorizza l’attenzione all’organizzazione sostenibile e alla riduzione dell’impatto ambientale.

San Nicolò, Krampus e appuntamenti per le famiglie

Tra gli eventi più rappresentativi del calendario spicca la sfilata di San Nicolò e dei Krampus, in programma il 5 dicembre alle 18.30 nel centro storico. La manifestazione porta nelle strade una delle espressioni più note del folklore altoatesino, con le figure di San Nicolò accompagnate dai Krampus, personaggi dall’aspetto caratteristico che appartengono alle celebrazioni invernali dell’area alpina.

Ai mercatini di Natale di Vipiteno in programma molti appuntamenti anche dedicati ai bambini

L’offerta coinvolge visitatori di età e interessi diversi. Il programma comprende anche iniziative rivolte ai più piccoli, tra laboratori e attività creative a tema natalizio, oltre alle sfilate degli angioletti e dei pastorelli che accompagnano alcune tappe del calendario dell’Avvento. In diversi momenti sono previsti canti dei bambini e concerti, mentre il Teatro Comunale ospita appuntamenti musicali e spettacoli. Tra gli eventi segnalati figurano il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia, il concerto benefico del Lions Club Vipiteno Wipptal e il concerto di Capodanno. Il calendario si estende inoltre alla sera del 31 dicembre, quando Piazza Città ospita una festa con musica dal vivo e dj per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Fiaccolate e visite per scoprire Vipiteno e i dintorni

Le visite guidate gratuite rappresentano un punto di partenza per orientarsi tra le strade del centro, mentre le fiaccolate serali offrono un modo diverso di attraversare il borgo e osservare gli edifici illuminati. Sono previste anche iniziative nei paesi della valle, tra cui un itinerario alla scoperta di Campo di Trens, che amplia le possibilità di visita oltre il nucleo cittadino. A pochi minuti dal centro, la cabinovia permette di raggiungere Monte Cavallo, area montana che completa l’offerta invernale di Vipiteno.

Qui la Campana dei Desideri aggiunge un richiamo simbolico al tema del Natale, mentre le attività sulla neve consentono di abbinare la visita al Mercatino a una giornata all’aria aperta. Nel periodo delle festività sono proposte anche esperienze serali in quota, come la fiaccolata seguita da una discesa in slittino.

Date, orari e informazioni sul Mercatino di Natale di Vipiteno

Il Mercatino di Natale di Vipiteno verrà inaugurato il 26 novembre alle 17, nella chiesa di Santa Margherita, con un momento dedicato anche al carillon della Torre delle Dodici. Il giorno successivo sono in calendario le prime esibizioni dal vivo in Piazza Città. Gli orari di apertura indicati sono compresi tra le 10 e le 19, con possibili variazioni durante le festività e nelle singole giornate. Prima della visita è quindi utile consultare gli aggiornamenti ufficiali.

Il Mercatino di Vipiteno è una bella occasione anche per conoscere la cittadina altoatesina e i suoi dintorni