Dal 26 novembre e fino al 6 gennaio 2027, Bolzano torna a essere una delle mete principali dell’Avvento in Alto Adige. Il Mercatino di Natale di Bolzano, conosciuto come Christkindlmarkt e tra i primi organizzati in Italia, celebra la sua 35ª edizione con un calendario che unisce artigianato, gastronomia, iniziative culturali e solidarietà. L’inaugurazione è prevista giovedì 26 novembre alle 17 in piazza Walther, con l’accensione del grande albero di Natale, alto circa 20 metri e illuminato da 1.300 luci. Tra le decorazioni trovano spazio anche le opere realizzate da bambini e ragazzi ricoverati in ospedale durante i laboratori di ceramico-terapia della Fondazione Lene Thun: manufatti che trasformano l’albero in un simbolo di vicinanza e speranza.

Daniele Fiorentino Il Christkindlmarkt, il Mercatino di Natale di Bolzano, torna per la sua 35ª edizione a partire dal 26 novembre

L’anniversario sarà accompagnato da iniziative speciali, tra cui un annullo postale commemorativo e un concorso fotografico sui canali social dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano. Una giuria selezionerà gli scatti più significativi dedicati all’atmosfera natalizia della città. È inoltre prevista una proiezione luminosa sulle pareti del Duomo, studiata per valorizzare i dettagli architettonici della cattedrale e inserirli nel percorso di luci che attraversa il centro storico.

Bolzano Mondo Comune, il Natale sostiene la solidarietà

La dimensione sociale rappresenta una parte importante del programma, in quello che rimane uno dei mercatini di Natale più celebri d'Europa. In piazza del Grano torna il Mercatino della Solidarietà, dove le associazioni cittadine propongono manufatti e prodotti per sostenere persone in situazioni di vulnerabilità. Per il 2026 si aggiunge Bolzano Mondo Comune, iniziativa che coinvolge anche alcuni espositori del mercatino principale.

In piazza del Grano torna il Mercatino della Solidarietà, dove le associazioni cittadine propongono manufatti e prodotti per sostenere persone in situazioni di vulnerabilità

Gli stand aderenti possono contrassegnare i prodotti con un bollino dedicato: per ogni articolo venduto con il contrassegno, un euro sarà devoluto in beneficenza al Comune di Bolzano, a sostegno di realtà impegnate nella cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il grande albero di Natale in centro a Bolzano

Il progetto amplia il significato del regalo natalizio, collegando un acquisto a un contributo concreto. Il Mercatino della Solidarietà è previsto dal 26 novembre al 23 dicembre, mentre il Christkindlmarkt prosegue fino all’Epifania. Le due iniziative danno spazio sia alle produzioni artigianali sia al lavoro delle associazioni, invitando visitatori e residenti a partecipare alla vita della città durante l’Avvento.

Artigianato altoatesino e sapori del Mercatino di Natale

Il cuore del Mercatino di Natale di Bolzano si sviluppa tra piazza Walther e le vie vicine, con casette di legno dedicate a manufatti e specialità gastronomiche. Gli espositori propongono oggetti in feltro e lana cotta, vetro soffiato, ceramiche, decorazioni in legno, carillon, tessuti ricamati, angeli e presepi. L’artigianato artistico trova spazio anche in piazza Duomo e lungo via Isarco, mentre in piazza Municipio il presepe scultoreo con la Sacra Famiglia valorizza le competenze manuali e la cultura artigiana locale.

Il tradizionale presepe troverà ancora in Piazza Municipio

La visita coinvolge anche il gusto. Tra le bancarelle si trovano strudel di mele, frittelle, biscotti natalizi, speck e salumi altoatesini, accompagnati da vin brulé e bevande calde. I vini del territorio, tra cui Santa Maddalena e Lagrein, sono protagonisti della Wine Lounge, che propone anche spumanti, grappe e distillati.

Numerosi, come sempre, anche gli stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche dell'Alto Adige, come lo Strudel

Alla Beer Lounge si possono invece assaggiare birre prodotte a Bolzano e in Alto Adige. Corni alpini, cori e concerti completano l’atmosfera, trasformando la passeggiata tra gli stand in un’esperienza che coinvolge profumi, sapori e musica.

Concerti, musei e attività per bambini durante l’Avvento

Il programma natalizio supera i confini di piazza Walther e coinvolge diversi quartieri. Il mercatino di piazza Mazzini è previsto nei fine settimana dal 27 novembre al 20 dicembre, mentre Avvento in musica porta concerti e momenti musicali nelle piazze, nelle strade e nelle chiese del centro. Il trenino elettrico collega piazza Walther a piazza Gries, offrendo un modo alternativo per attraversare la città durante le giornate di festa.

Avvento in musica porta concerti e momenti musicali nelle piazze, nelle strade e nelle chiese del centro

Tra le iniziative culturali torna Find&Win, percorso di quiz e domande che invita a visitare i musei cittadini. Con Auguri in punta di penna, al Museo della Scuola di Rencio e al Museo Civico, i visitatori possono scrivere cartoline utilizzando penne e calamai d’epoca, riscoprendo una modalità di comunicazione legata alla scuola di un tempo. Il progetto artistico Angelus Loci, inserito nel programma Bolzano Città degli Angeli, propone invece installazioni contemporanee in diversi luoghi urbani.

Anche i bambini hanno diverse attività dedicate a loro durante il Mercatino di Natale di Bolzano

Per i bambini sono previsti laboratori, giochi, attività didattiche, spettacoli di burattini, giostre, trenino, maghi e cantastorie. Il 6 dicembre San Nicolò sfila tra le casette accompagnato dai suoi angioletti, mentre i Krampus portano in città le figure più inquietanti della tradizione alpina. L’Azienda di Soggiorno e Turismo organizza inoltre visite guidate per scoprire edifici, storie e angoli meno conosciuti di Bolzano.

Un mercatino attento all’ambiente e raggiungibile in treno

La sostenibilità è un altro elemento del Mercatino di Natale di Bolzano. Tra le misure previste figurano l’impiego di stoviglie riutilizzabili, la valorizzazione di cibi stagionali e locali, l’uso di bottiglie d’acqua in vetro e la distribuzione di materiali informativi su carta riciclata. La scelta di prodotti del territorio e l’attenzione alla gestione delle risorse fanno parte del percorso ambientale sviluppato dai Mercatini Originali dell’Alto Adige.

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Anche gli spostamenti possono contribuire a ridurre l’impatto della visita. La stazione ferroviaria di Bolzano si trova a pochi minuti a piedi da piazza Walther, rendendo il treno una soluzione pratica per raggiungere il centro senza utilizzare l’auto. Date, orari e aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito ufficiale mercatinodinatalebz.it.

Pacchetti dell’Avvento a Bolzano e sul Renon

Per chi desidera fermarsi più giorni, l’Azienda di Soggiorno propone il pacchetto Magie d’Avvento al Mercatino di Natale di Bolzano, valido dal 26 novembre al 6 gennaio. Comprende tre notti per due persone con colazione, una visita guidata inserita nel programma settimanale, l’ingresso gratuito al Museo Mercantile e a Castel Roncolo, una tazzina da collezione e biscotti natalizi in camera. Il prezzo varia in base alla struttura ricettiva scelta.

L’Azienda di Soggiorno propone il pacchetto Magie d’Avvento al Mercatino di Natale di Bolzano

Dalla città, la funivia permette di raggiungere in circa dodici minuti l’altipiano del Renon, dove dal 27 novembre al 24 dicembre si svolge Trenatale & Avvento. Le casette ispirate ai vagoni ferroviari, i dolci, il vin brulé e la vista sulle Dolomiti caratterizzano questo mercatino più raccolto. I pacchetti indicati partono da 150 euro a persona per tre notti. La RittenCard consente inoltre di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici regionali dell’Alto Adige, facilitando gli spostamenti verso altre località e mercatini.

Renon, San Genesio e Obereggen: la neve vicino a Bolzano

Il soggiorno natalizio può essere completato con una giornata sulla neve. Sul Renon, poco distante da Bolzano, il pacchetto Settimana bianca sull’Altipiano del sole propone sette notti a partire da 406 euro a persona nelle date indicate tra dicembre 2026 e marzo 2027. L’offerta comprende condizioni agevolate per lo sci, skipass gratuito per i bambini sotto gli otto anni, attività sulla neve, una lezione di preparazione del pane in un maso, un corso introduttivo allo slittino e accesso gratuito al pattinaggio della Ritten Arena.

Le piste di Renon da sempre sono una bella alternativa per chi vuole unire lo sci alla visita del Mercatino di Natale

A San Genesio, sull’altopiano del Salto, il paesaggio invernale invita a camminare con le ciaspole, fare escursioni e provare le slitte trainate da cavalli. I boschi di larici e le vedute sulle Dolomiti rendono la località un’alternativa per chi preferisce la quiete e le attività all’aria aperta alle piste da sci. A circa venti minuti da Bolzano, Obereggen fa parte dello Ski Center Latemar e offre 48 chilometri di piste, che diventano 111 con lo skipass Val di Fiemme/Obereggen.

A pochi minuti da Bolzano, Obereggen offre 48 chilometri di piste