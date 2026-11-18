Affacciato sui tetti del centro storico della Capitale, il ristorante panoramico del The Pantheon Iconic Rome Hotel - Autograph Collection di Pacini Group inaugura una nuova fase gastronomica con l'arrivo dell'head chef Simone Cammertoni alla guida della cucina del Divinity. Una scelta che porta in dote non solo un percorso professionale maturato in alcune importanti realtà dell'alta ristorazione italiana, ma soprattutto una visione netta: partire dalle basi per recuperare la memoria della cucina romana con una sensibilità contemporanea. Ma senza perdere il legame con le personali radici, ovvero i Castelli Romani.

Un angolo della sala del ristorante Divinity

Dai Castelli Romani al Divinity: le origini di Simone Cammertoni

Classe 1996, nato a Frascati e cresciuto a Rocca di Papa, lo chef è figlio di un macellaio e norcino e nipote di un agricoltore. Un'origine che ancora oggi influenza profondamente il suo approccio ai fornelli. «Sono cresciuto in una famiglia che ha sempre lavorato nel mondo della carne e dell'agricoltura - spiega Cammertoni - quindi fin da piccolo ho imparato a conoscere i prodotti e soprattutto a rispettarli. Sono valori che mi porto dietro ancora oggi e che cerco di trasmettere anche nella cucina del Divinity, attraverso la scelta delle materie prime e il modo di lavorarle. Credo che, al di là delle tecniche e dell'innovazione, sia importante portare nei piatti la genuinità».

Il nuovo menu autunnale e la carbonara della tradizione

Il nuovo menu autunnale nasce dall'incontro tra la tradizione capitolina e la cultura gastronomica dell'entroterra romano, con una particolare attenzione agli ingredienti stagionali e alle preparazioni identitarie. Tra gli antipasti trovano spazio il carpaccio di manzo “Anni 80”, il quinto quarto all'insalata con salsa verde aromatica e la trippa fritta con nervetti ed erbe selvatiche, piatti che restituiscono dignità gastronomica a ingredienti storicamente legati alla cucina popolare locale. La stessa filosofia emerge nei primi piatti. Accanto alle fettuccine all'uovo con ragù di pecora, pecorino e santoreggia, al risotto con porcini e lupini e alle preparazioni che celebrano i prodotti del bosco e della stagione, trova posto una Carbonara destinata a incuriosire gli appassionati. Non per provocazione, ma per ricerca storica.

Il carpaccio di manzo “Anni 80” di Simone Cammertoni

«Credo che la tradizione vada prima di tutto conosciuta e rispettata, perché dietro ogni piatto ci sono una storia, dei ricordi e dei sapori che fanno parte della nostra cultura - sottolinea Cammertoni. Non penso che per rendere un piatto contemporaneo si debba per forza stravolgerlo. La carbonara, per esempio, deve continuare a essere una carbonara, mantenendo la sua identità. Proprio per questo ho voluto proporre qui al Divinity quella che per me è la vera carbonara, cioè quella che una volta si preparavano i pastori durante le lunghe traversate dai monti verso il centro città: una preparazione in cui si utilizzavano anche cipolla e vino bianco per insaporire il fondo di cottura con il grasso del guanciale. Per me è questo il bello della cucina: sapere da dove si viene, senza smettere di guardare avanti».

Gli spaghetti alla carbonara di Simone Cammertoni

Il ritorno alle basi della cucina e il piatto manifesto dello chef

Nel dialogo con lo chef emerge un tema che sembra quasi un appello rivolto alla categoria. «Penso che oggi - aggiunge Cammertoni - nell'alta ristorazione ci sia bisogno di riscoprire alcune basi della cucina che negli anni si sono un po' perse. Mi riferisco ai fondi di carne e di pesce, alle salse madri, alla scelta del taglio giusto per ogni preparazione e a tutte quelle lavorazioni che magari sembrano semplici, ma che fanno davvero la differenza. Anche una semplice brunoise di verdure all'interno di un ragù di pecora, se fatta con attenzione e nel modo giusto, può cambiare completamente il risultato di un piatto. Sono convinto che dovremmo recuperare un po' quella maniacalità nella semplicità, quella cura per i dettagli e per le basi della cucina».

L'animella con ramoracce e melograno

Questa filosofia trova l'espressione più compiuta in uno dei piatti manifesto della carta, una preparazione che mette insieme quinto quarto, memoria territoriale e precisione tecnica: «L'animella con ramoracce e melograno, perché è un ingrediente che appartiene alla cucina popolare, un tempo molto presente sulle tavole, ma che oggi si trova sempre meno nelle case e nei ristoranti. Ho voluto accompagnarla con le ramoracce, un'erba spontanea tipica di Rocca di Papa, il mio paese, poco conosciuta ma con un sapore minerale ed una consistenza tenace. Infine, ho aggiunto il melograno, che con la sua dolcezza e la sua nota acidula e rinfrescante aiuta a bilanciare la parte grassa della carne». Ad accompagnare il percorso gastronomico ci sono anche i dessert che celebrano la stagione, dalla torta di castagne allo zabaione con prugne fino alle preparazioni dedicate ai cachi, completando un racconto che attraversa l'autunno senza indulgere nelle mode passeggere.

La terrazza del Divinity e una cucina che punta sull'accoglienza

A fare da cornice al percorso gastronomico è la terrazza panoramica del Divinity, affacciata sui tetti del centro storico e sulla cupola di Sant'Ivo. Uno scenario di grande fascino che contribuisce all'esperienza, senza mai oscurare il protagonista principale, la cucina. Ma per Cammertoni la bellezza della location non è tutto: «La vera sfida resta quella dell'accoglienza. Lavorare in un contesto così bello e prestigioso è una grande responsabilità e una fonte di ispirazione. Vorrei che chi si siede alla nostra tavola trovasse spontaneità, calore e convivialità, accompagnati dall'attenzione e dalla cura dei dettagli che un luogo di questo livello richiede. Anche un'esperienza raffinata deve conservare il piacere di stare bene a tavola e di sentirsi a proprio agio».

La terrazza del ristorante Divinity

Un pensiero che racchiude bene il senso del nuovo corso del Divinity del The Pantheon Iconic Rome Hotel. In una fase in cui molti ristoranti cercano l'innovazione attraverso linguaggi sempre più complessi e spettacolari, lo chef sembra seguire una strada diversa: tornare alle basi, alla tecnica e alla memoria gastronomica del territorio. «La mia firma gastronomica nasce dalle mie origini e dal mio percorso - conclude Cammertoni - una cucina dai sapori riconoscibili, legata alla tradizione romana e ai Castelli Romani, interpretata con sensibilità contemporanea e precisione nelle lavorazioni». Una sintesi efficace di una proposta che mette al centro il gusto e la cultura culinaria del Lazio, lasciando poi il ruolo da protagonista ai piatti. Così come dovrebbe essere. Sempre.