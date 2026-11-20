Nel cuore di Ferrara, tra le atmosfere di Casa d’Este Hotel Ferrara, debutta un nuovo progetto che intreccia alta cucina e ospitalità contemporanea. A firmarlo lo chef stellato Errico Recanati con un format innovativo in cui la creatività gastronomica si libera dai formalismi per incontrare un modo nuovo, autentico e informale di vivere l’esperienza dell’accoglienza. Osteria creativa. Un termine impegnativo in quanto identifica un tipo di locale che unisce l'anima informale, calda e popolare della tipica osteria italiana con una cucina moderna, aperta alla sperimentazione e alla reinterpretazione dei piatti tradizionali.

La sala di Isabella Osteria Creativa

Un luogo dove hanno un ruolo importante le ricette di famiglia, i sapori del territorio e l'uso di materie prime locali. Un ruolo importante lo svolge anche la cantina che in genere si presenta con una selezione di vini dinamica che spazia dai grandi classici del territorio a etichette di nicchia o naturali. Ebbene tutto questo è ben rappresentato in Isabella, Osteria Creativa. Un nuovo indirizzo gastronomico aperto da qualche giorno all’interno di Casa d'Este Hotel Ferrara, l’ultimo boutique hotel entrato nella collezione The Begin Hotels, il gruppo fondato nel 2014 dall’imprenditore marchigiano Guido Guidi, che ad oggi ha in portfolio otto hotel attivi ed un nono, un cinque stelle, di prossima apertura a Catania.

Isabella Osteria Creativa: un omaggio ad Isabella d’Este

Il progetto, firmato dallo chef stellato Errico Recanati, rappresenta il nuovo capitolo della visione gastronomica del patron dello stellato Andreina di Loreto che vuole interpretare l’alta cucina attraverso un linguaggio più libero, spontaneo e immediato, senza rinunciare alla cura del dettaglio e alla profondità della ricerca. Il nome rende omaggio ad Isabella d’Este, primogenita di Ercole I d'Este e cognata di Lucrezia Borgia. Una figura emblematica del Rinascimento, simbolo di indipendenza intellettuale, curiosità e sensibilità innovativa. Valori che si ritrovano nella filosofia di questo locale, concepito come un luogo in cui sperimentare un linguaggio gastronomico personale, lontano dai rituali più rigidi della ristorazione d’autore.

La brigata di cucina dell'Isabella Osteria Creativa. Al centro lo chef Errico Recanati

Qui la cucina abbandona ogni forma di esibizione per ritrovare il piacere della semplicità, il valore della materia prima e il dialogo diretto con chi si accomoda a tavola. «Per me questa alleanza con The Begin Hotels - racconta Errico Recanati - rappresenta l’inizio di un nuovo racconto: entrare nel mondo dell’ospitalità è sempre stato un desiderio, perché credo che accoglienza e cucina debbano avere lo stesso valore all’interno di un’esperienza completa. Farlo insieme a Guido Guidi, con una personalità stimolante e una visione ampia, è stato ciò che mi ha convinto a dare forma a questo passaggio. Isabella è il luogo dove la mia cucina si libera dalle convenzioni e incontra un pubblico nuovo, in modo diretto e sorprendente».

Il progetto di interior firmato Nick Maltese

A definire l’identità del locale ci ha pensato il progetto d’interior firmato Nick Maltese Studio. I 32 coperti si distribuiscono in un ambiente raccolto, dove un’illuminazione soffusa, materiali caldi e geometrie morbide, concorrono a creare un’atmosfera intima e raffinata, ma priva di formalismi. La mise en place è essenziale. Non ci sono tovaglie ma solo tovagliette, in ragione di un’estetica improntata alla sottrazione. In tal modo il cibo, il tavolo e la relazione tra cucina e ospite sono i protagonisti assoluti.

Dettagli della mise en place proposta a Isabella Osteria Creativa

Isabella Osteria Creativa interpreta così una nuova idea di osteria contemporanea: un luogo in cui cultura gastronomica, libertà espressiva e ospitalità si incontrano, restituendo all’esperienza del ristorante il suo significato più autentico, quello del piacere di stare a tavola.

Il menu: un connubio tra Marche ed Emilia-Romagna

La carta racconta un incontro tra Marche ed Emilia-Romagna, tra Loreto e Ferrara, due territori ricchi di tradizioni e identità gastronomiche che qui dialogano senza perdere le proprie peculiarità. Se all’Andreina di Loreto la cucina di Recanati si esprime attraverso percorsi articolati di ricerca e memoria, all’Isabella prevalgono immediatezza e istinto, in una proposta che mette al centro il prodotto, la stagionalità e l'autenticità del gusto. Quindi niente menu degustazione o itinerari gastronomici prestabiliti: è la carta a lasciare spazio alla curiosità e ai desideri degli ospiti, liberi di comporre la propria esperienza, piatto dopo piatto, dall’antipasto al dolce. Un invito a riscoprire il piacere della convivialità e una cucina d'autore che non cerca distanze, ma occasioni di incontro.

Chef Errico Recanati al lavoro nella preparazione di un piatto

Di grande importanza la scelta della materia prima che passa da piccoli produttori e realtà agricole selezionate che mettono sempre in relazione Marche ed Emilia-Romagna. Così, ad esempio, il prosciutto marchigiano allevato semibrado tagliato al coltello incontra formaggi emiliani e gnocco fritto; il cappellaccio ferrarese viene reinterpretato attraverso un brodo di pollo in potacchio ed il ragù marchigiano trova nella tagliatella emiliana una nuova sintesi. Un ruolo importante lo gioca sempre il fuoco con le sue molteplici declinazioni che chef Recanati ha sdoganato per renderlo una vera e propria lingua gastronomica, in cifra stellata, che si sviluppa in un dialogo costante e serrato tra tradizione e ricerca gastronomica.

Un team di cucina giovane ed affiatato

Di ottimo livello i piatti firmati Errico Recanati e preparati dallo chef resident Massimiliano Bruscato con il team di cucina, giovane e già affiatato, composto da Mattia De Baptistis, Marcello Bonsi e Pierpaolo Spano.

Massimiliano Bruscato Chef Resident dell'Isabella Osteria Creativa

Si parte alla grande già con gli antipasti: il primo ad arrivare è il “Lecca Lecca” di pecora e guanciale, a cui seguono assaggi di Anguilla con salsa teriyaki e cipolla caramellata, Pecora sullo stecco, Cotechino zabaione e mandarino e Pan brioche con caviale ferrarese e burro salato affumicato. Ottimo anche il pane fatto in casa (grissini con cipolla, focaccia e ricciola ferrarese) che arriva in tavola assieme agli antipasti. Fra i primi si possono provare le Tagliatelle fatte a mano al ragù di cortile di Casa d’Este con maiale, manzo, oca e gallina, i Cappelletti ferraresi con fonduta di Parmigiano e tartufo fresco e gli apprezzati Sguazzabarbuz' con polpo alla brace e lardo di Colonnata.

Lecca Lecca” di pecora e guanciale Pecora sullo Stecco Sguazzabarbuz' con polpo alla brace e lardo di Colonnata ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Lecca Lecca” di pecora e guanciale Pecora sullo Stecco Sguazzabarbuz' con polpo alla brace e lardo di Colonnata

Per secondo merita un assaggio l’Anguilla alla brace con mele del ferrarese in consistenza e insalata riccia ai carboni. Molto interessante anche il Carciofo in doppia cottura, alla brace con salsa verde ed olio di porro bruciato. Per finire in dolcezza non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sotto la voce “I Capricci di Isabella” si trovano delle vere e proprie delizie: dal Lecca Lecca al cioccolato bianco e frutti di bosco alla Tenerina con sorbetto al lampone fino al classico Gelato alla crema. A guidare gli ospiti nella scelta dei calici di vino è Matilde Bianconi, responsabile di sala, che suggerisce gli abbinamenti più armoniosi tra i piatti e le etichette della cantina.

Isabella Osteria Creativa: un diamante in una terra di diamanti

«La neo-rinascimentale Isabella Osteria Creativa - conclude Guido Guidi, presidente di The Begin Hotels - è un diamante, in una terra di diamanti, con il fuoco dentro. Ed unire il fuoco stellato di Errico alla nostra realtà significa elevare l’esperienza dell’ospitalità attraverso un racconto autentico del territorio e delle sue eccellenze. Infatti, a ben vedere, il progetto è la naturale evoluzione del modello The Begin, fondato sulla capacità di dare forma a luoghi in cui estetica, accoglienza e contenuto convivono in equilibrio».

La rececption dell'Hotel Casa d'Este, del gruppo The Begin Hotels di Guido Guidi