Da domenica 29 novembre, con l’accensione dell’albero e delle luminarie, il via al “Gran Natale” di Corinaldo (An), la manifestazione che fino al 6 gennaio animerà il centro storico del borgo marchigiano con mercatini, spettacoli itineranti, concerti e appuntamenti dedicati alle famiglie. Il programma entrerà nel vivo durante il ponte dell’Immacolata, proseguirà nelle domeniche del 13 e 20 dicembre e accompagnerà i visitatori per tutto il periodo delle festività, offrendo anche l’occasione per conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale di una località inserita nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia” e premiata con la “Bandiera arancione” del Touring Club Italiano.

Il Natale a Corinaldo: luminarie, mercatini e appuntamenti per le famiglie

Racchiusa nella cinta muraria quattrocentesca e immersa nel paesaggio collinare dell’entroterra marchigiano, Corinaldo conserva un impianto urbano che ben si presta a essere esplorato a piedi. Durante le festività, le installazioni luminose e gli addobbi accompagneranno i visitatori lungo un percorso che toccherà alcuni dei luoghi più rappresentativi del paese, a partire dalla celebre “Piaggia”, la scalinata che ospita il “Pozzo della Polenta”, fino a piazza Risorgimento, con la sua fontana e lo sperone martiniano. Anche gli esercizi commerciali del centro storico contribuiranno all’allestimento del borgo attraverso decorazioni coordinate.

Le luminarie natalizie accompagneranno i visitatori alla scoperta degli scorci storici di Corinaldo

Il fulcro della manifestazione sarà via del Corso, dove agli spettacoli degli artisti di strada si affiancheranno i mercatini di Natale, con casette dedicate all’artigianato, alle idee regalo e alle specialità gastronomiche del territorio. Per una sosta, invece, sotto il Loggiato sarà allestita un’area ristoro dove gustare castagne e vin brulé. Ampio spazio sarà riservato alle famiglie con bambini, che potranno visitare la “Casa di Babbo Natale”, consegnare le tradizionali letterine e partecipare a letture animate e laboratori artigianali, durante i quali cimentarsi nella realizzazione di piccoli doni. Per l’intera durata delle festività sarà inoltre aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio, accessibile anche a ragazzi e adulti.

Via del Corso ospiterà mercatini natalizi con prodotti tipici e creazioni artigianali I bambini potranno incontrare Babbo Natale e partecipare a letture animate e laboratori artigianali La pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà aperta per tutto il periodo delle festività ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Via del Corso ospiterà mercatini natalizi con prodotti tipici e creazioni artigianali I bambini potranno incontrare Babbo Natale e partecipare a letture animate e laboratori artigianali La pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà aperta per tutto il periodo delle festività

I concerti di Natale e Capodanno al Teatro Carlo Goldoni

Una parte del calendario sarà dedicata alla musica e al teatro, con gli appuntamenti ospitati al Teatro Carlo Goldoni, edificio ottocentesco che conserva una sala con tre ordini di palchi e un soffitto dipinto. Accanto agli spettacoli di prosa, sono previsti due appuntamenti musicali legati alla tradizione delle festività: il 26 dicembre si terrà il “Concerto di Natale” del Corpo bandistico e della Corale polifonica “Città di Corinaldo”, mentre il primo gennaio sarà la volta del “Concerto di Capodanno” dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Alla scoperta di Corinaldo, dalle mura medievali alla Festa della Befana

Il soggiorno a Corinaldo durante il periodo natalizio sarà anche un’opportunità per approfondire la conoscenza del borgo attraverso le visite guidate ai suoi principali luoghi d’interesse. Oltre alla cinta muraria, una delle meglio conservate delle Marche, merita una visita la Pinacoteca, che custodisce opere del pittore Claudio Ridolfi, prevalentemente di soggetto sacro, e dipinti di artisti locali e regionali del XVII e XVIII secolo. Alla storia della comunità è invece dedicata la “Sala del costume e delle tradizioni popolari”, dove abiti storici, costumi e oggetti di uso quotidiano documentano le consuetudini e gli aspetti della vita del paese nelle epoche passate.

Le visite guidate permetteranno di scoprire il patrimonio storico e artistico di Corinaldo