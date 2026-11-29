Sorprendente, non banale; fantasiosa, ma piacevole al gusto, precisa, mai casuale… È la cucina del giovane chef Federico Zappalà del 142 Restaurant di Milano. Ha solo 26 anni, ma una lunga esperienza che lo ha segnato, dall’ Hotel de Paris di Montecarlo al Motelombroso (Milano), da Joia a Paolo Griffa. Non basta frequentare le cucine di grandi chef per sapere cucinare, occorre avere precisione e gusto per la ricerca e Federico li ha.

Quando lo conosci ti dà l’impressione di essere una persona serena, equilibrata, ma che sa ciò che vuole. Soprattutto ha un sorriso contagioso, che trasmette la passione per la cucina, ovviamente anche al suo staff. Quest’anno Federico ha ricevuto il titolo di “Talent Chef of the Year” al Grande Cucina Talent Prize 2026, mentre il Ristorante ha vinto il People’s Choice Award 2026.

L'atmosfera del 142 Restaurant firmata Sandra Ciciriello

Abbiamo avuto il piacere di cenare l’altra sera: l’ambiente lo conosciamo, ma la padrona di casa Sandra Ciciriello lo rende caldo, innovativo nei dettagli dell’arredamento: qui una cornice vuota appesa, là gli occhiali vintage, le lampade a cerchio di design e i tavoli in marmo disegnati appositamente.

Il bancone è uno degli elementi più distintivi del locale: un mosaico di capsule provenienti dalla collezione privata di Sandra, che racconta la sua passione per il vino e la sua creatività. E poi la cucina a vista, che puoi osservare da ogni parte dove tu sieda, ma il punto privilegiato è il grande tavolo centrale. Ci si siede su poltroncine veramente comode di fronte a tovaglie candide, piacevoli al tatto, ormai rare da trovare. L’ambiente invita a lasciarti andare, rilassandoti per fare una piacevole esperienza di gusto.

Il menu degustazione dello chef Federico Zappalà

Ed ecco arrivare il “Benvenuto”: un fiore di patata fritto, ma leggero, che si scioglie in bocca, una deliziosa tartelletta ripiena e una rosa di foglia di barbabietola. Abbiamo sorseggiato “Furore”, un vino rosso morbido, dalle note fruttate della Costa d’Amalfi. Quando arriva il pane croccante, fatto in casa, non puoi fare a meno di alternare l’assaggio dell’olio Evo umbro di Moraiolo e il burro di capra. Ambedue una vera tentazione. Come primo abbiamo scelto “Capesanta di sedano rapa”: un piatto tutto vegetale, che consigliamo, fatto con dischi di sedano rapa gratinati, salsa di prezzemolo, insalata di furikake vegetale.

Il “Benvenuto” dello chef Federico Zappalà al 142 Restaurant di Milano: fiore di patata fritto, tartelletta ripiena e bocconcino con decorazione floreale di barbabietola La rosa di foglia di barbabietola, un omaggio all’estetica e alla precisione delle composizioni dello chef Federico Zappalà al 142 Restaurant di Milano La ricciola marinata accompagnata da ceviche di pera, erbe aromatiche e fiori eduli La faraona con petto marinato avvolto nella farcia delle sue cosce, besciamella al grano saraceno, jus al miele e insalata di erbe spontanee e mais pesce serra marinato al limone e cotto lentamente, servito con asparagi in tre consistenze (crudi, al vapore e arrostiti), arancia e salsa maltese Il dessert a forma di planisfero dello chef Federico Zappalà, dove ogni continente racchiude un gusto diverso: ganache al cioccolato fondente e berberè (Africa), ananas marinato (Sud America), gel di yuzu (Asia), noce di macadamia (Oceania) e panna cotta (Europa) ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il “Benvenuto” dello chef Federico Zappalà al 142 Restaurant di Milano: fiore di patata fritto, tartelletta ripiena e bocconcino con decorazione floreale di barbabietola La rosa di foglia di barbabietola, un omaggio all’estetica e alla precisione delle composizioni dello chef Federico Zappalà al 142 Restaurant di Milano La ricciola marinata accompagnata da ceviche di pera, erbe aromatiche e fiori eduli La faraona con petto marinato avvolto nella farcia delle sue cosce, besciamella al grano saraceno, jus al miele e insalata di erbe spontanee e mais pesce serra marinato al limone e cotto lentamente, servito con asparagi in tre consistenze (crudi, al vapore e arrostiti), arancia e salsa maltese Il dessert a forma di planisfero dello chef Federico Zappalà, dove ogni continente racchiude un gusto diverso: ganache al cioccolato fondente e berberè (Africa), ananas marinato (Sud America), gel di yuzu (Asia), noce di macadamia (Oceania) e panna cotta (Europa)

Poi siamo passati al primo: ci ha attratto “Riso, riso e riso”, che non ci ha deluso, tutt’altro. Un risotto particolare dove prevale l’influenza orientale, cucinato con amasake e chips di riso. Il pre-dessert è una sorpresa: un ovetto di cioccolato servito in un contenitore trasparente, una volta addentato, spunta un piccolo uovo ripieno di croccante. Abbiamo terminato la cena con la “Pera cotta e cruda”, un dessert che fa passare dal fresco del sorbetto alla pera e limone al tiepido del crumble di mele e spuma di mandorle. Ciò che mi piace della cucina di Federico sono le consistenze, le temperature e i sapori contrastanti che dialogano nelle sue composizioni personali , fuori del comune. Chi volesse avvicinarsi alla sua cucina con un approccio più semplice può provare il mezzogiorno, oppure vi consigliamo le squisite colazioni dolci/salate con yogurt cremoso, brioche e waffle, rigorosamente fatte in casa.

La carta dei vini premiata e il format “Coltivare il Futuro”