Un nuovo ristorante a Milano per Joe Bastianich, imprenditore e noto volto televisivo, che il 4 novembre ha inaugurato in via dell’Orso 20, nel quartiere di Brera, il primo flagship store di JB Burger, il marchio nato dalla collaborazione con Bun Spa, società proprietaria anche di Bun Burgers. Con questa apertura salgono così a 5 i locali JB Burger in Italia e a 12 quelli complessivamente riconducibili alle attività di ristorazione di Bastianich, considerando anche Joe's American Factory, Wingstop e Artemis Persian Tapas Bar. Nel nuovo indirizzo milanese, accanto agli smashburger, trovano spazio altre specialità della cucina statunitense, a cominciare dal pastrami, protagonista della principale novità del menu.

JB Burger, cosa si mangia nel nuovo locale di Brera

Il progetto, ricordiamo, nasce dall'esperienza maturata da Bastianich nella ristorazione internazionale e dalla collaborazione con la già citata Bun Spa, con l'obiettivo di proporre un hamburger che mantenga la semplicità del fast food americano, ma con una maggiore attenzione alla scelta degli ingredienti e alla preparazione. Bastianich partecipa direttamente allo sviluppo delle ricette, alla selezione delle carni e alla definizione del pane, oltre a seguire la sperimentazione dei nuovi prodotti. Un coinvolgimento che riflette il suo rapporto con la cucina americana, conosciuta durante gli anni trascorsi negli Stati Uniti, e con quella italiana, legata alle origini della sua famiglia. Nel nuovo locale di Brera, questa impostazione si ritrova anzitutto nel menu, costruito intorno ad alcune delle ricette più diffuse negli Usa.

L'ingresso del nuovo JB Burger di Brera, a Milano

La proposta comprende il “New York Cheeseburger”, con cheddar, cipolla stufata, cetriolini e salsa JB, e il “Crispy Bacon Burger”, accompagnato da bacon croccante e salsa smoke. A questi si aggiunge lo “Sloppy Joe”, una preparazione della tradizione statunitense proposta con doppio cheddar, ragù di carne e salsa Alabama. Sono ricette che richiamano il mondo dei diner e delle steakhouse, dal quale il marchio riprende ingredienti e modalità di preparazione. Come anticipato, la novità principale dell'apertura milanese riguarda però il “Pastrami Reuben”, che debutta proprio nel flagship di Brera. Si tratta di una preparazione legata a New York, dove il pastrami è uno degli ingredienti più conosciuti dei delicatessen. Per realizzarlo viene utilizzata la punta di petto di manzo Black Angus, sottoposta a una lavorazione che prevede l'impiego di spezie e una lunga cottura al barbecue. Il risultato è una carne caratterizzata dalla presenza del bark, la crosta speziata che si forma sulla superficie durante l'affumicatura.

Il “Pastrami Reuben” di JB Burger

«Abbiamo lavorato a questa ricetta per mesi, partendo dalla punta di petto di manzo Black Angus, caratterizzata da una marezzatura che contribuisce a conferire morbidezza e intensità al prodotto - racconta Bastianich. La carne viene insaporita con una miscela di spezie tradizionali e sottoposta a una lenta cottura al barbecue, durante la quale assorbe gli aromi del fumo e del legno. Sulla superficie si forma così il bark, la caratteristica crosta speziata che racchiude il sapore del pastrami». Una volta pronto, il pastrami viene tagliato a mano davanti ai clienti e utilizzato per farcire il Reuben insieme a formaggio Monterey Jack, crauti e salsa Alabama. La preparazione riprende così una consuetudine dei delicatessen newyorkesi, dove il taglio della carne e la composizione dei sandwich avvengono spesso direttamente al banco. Per JB Burger, l'introduzione di questa specialità rappresenta anche l'inizio di un ampliamento dell'offerta, con l'intenzione di affiancare agli hamburger altre ricette della cucina americana.

Joe Bastianich e Vincenzo Ferrieri

A spiegare la direzione del progetto è anche Vincenzo Ferrieri, amministratore delegato di Bun Spa: «Con JB Burger vogliamo creare qualcosa che lasci il segno: una proposta diversa, capace di raccontare una storia, fatta di assaggi, incontri e sapori unici. Il risultato è un progetto in cui l’intensità del gusto tipicamente statunitense incontra l’attenzione italiana per la qualità, la cura dei dettagli e la cultura del mangiare bene: vogliamo recuperare l’essenzialità e la semplicità tipiche del fast food, alzando però in modo significativo la qualità del prodotto».

Come è fatto il nuovo ristorante di Joe Bastianich a Milano

Anche gli spazi del nuovo ristorante sono stati progettati seguendo questa impostazione. L'arredamento combina radica e acciaio, con rivestimenti in legno che richiamano gli interni di alcuni locali americani e superfici metalliche ispirate alle cucine professionali. La sala è organizzata con piccoli tavoli, sedute alte e panche disposte lungo le pareti, mentre l'illuminazione integrata accompagna la distribuzione degli ambienti. Alle pareti trovano posto fotografie che ripercorrono la carriera di Bastianich, dalle esperienze tv ai ristoranti della Grande Mela, fino agli incontri con alcuni protagonisti della gastronomia internazionale.

Un angolo del nuovo JB Burger di Milano (Brera)

Un elemento centrale è poi la cucina completamente a vista, dalla quale i clienti possono seguire la preparazione degli hamburger e il taglio del pastrami. La scelta permette di mostrare direttamente le lavorazioni e si collega alla volontà di utilizzare il flagship anche come spazio per lo sviluppo di nuove ricette. Il locale di Brera sarà infatti un punto di riferimento per le sperimentazioni gastronomiche del marchio, destinate ad accompagnarne la crescita nei prossimi mesi.

Quanti ristoranti ha Joe Bastianich in Italia e quali saranno le prossime aperture

L'apertura si inserisce, del resto, in una presenza già articolata di Joe Bastianich nella ristorazione italiana, sviluppata attraverso marchi e collaborazioni differenti. Per quanto riguarda JB Burger, i punti vendita operativi sono 5, compreso quello appena inaugurato a Brera. Gli altri si trovano al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, al centro commerciale RomaEst di Roma, in piazza Carlina a Torino e al centro commerciale di Rescaldina, in provincia di Milano. Accanto a JB Burger, Bastianich è presente anche con Joe's American Factory, il progetto dedicato alla cucina americana che comprende proposte di barbecue e hamburger. I locali riconducibili al marchio sono 5, con 2 indirizzi a Milano e altri punti vendita a Firenze, Roma e Bolzano.

Il JB Burger di Roma

A questi progetti si affianca inoltre Wingstop, la catena specializzata nel pollo fritto che ha aperto il proprio punto vendita milanese in via Dante 16 e il cui sviluppo in Italia vede coinvolti Joe Bastianich e il figlio Ethan, e l'Artemis Persian Tapas Bar di Brescia, ristorante nato dalla collaborazione con una famiglia italo-persiana, con tapas, piatti tradizionali e cocktail. Nel complesso, sono dunque 12 i punti vendita operativi in Italia riconducibili alle attività di ristorazione di Bastianich, distribuiti attraverso i 4 marchi. Un numero destinato a crescere, almeno secondo i programmi già annunciati. Per JB Burger sono infatti previste nuove aperture a Cagliari, Novara e in un secondo indirizzo nel Comune di Milano, che si aggiungerà al flagship di Brera.