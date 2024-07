Dormire nel più antico albergo di Viareggio: ecco l'Hotel Plaza de Russie

Sulla celebre passeggiata di Viareggio (Lu), a pochi passi dal mare e dal cuore pulsante della città, sorge l'Hotel Plaza e de Russie, un albergo storico che dal 1871 incanta i suoi ospiti con il suo fascino Liberty e la sua atmosfera raffinata. Senza dimenticare il ristorante Lunasia, una stella Michelin. Riaperto nel giugno 2019, dopo una ristrutturazione durata due anni, l'albergo 5 stelle, affiliato a Relais & Chateaux, è l’hotel più antico della città e il suo nome è un omaggio alla nobiltà russa che solitamente trascorreva le vacanze estive in Versilia.

Hotel Plaza e de Russie, un tuffo nella Belle Époque

L'architettura dell'Hotel Plaza e de Russie è un vero e proprio gioiello dello stile Liberty, caratterizzato da linee sinuose, decorazioni floreali e ferri battuti. L'edificio, costruito sul finire del XIX secolo, rappresenta un esempio emblematico di questa corrente artistica e trasporta i suoi ospiti in un'atmosfera d'altri tempi, rievocando l'eleganza e la spensieratezza della Belle Époque.

Le sue origini risalgono al XIX secolo, quando l'edificio era adibito a dimora aristocratica. Tuttavia, è con l'avvento della Belle Époque che l'Hotel Plaza e de Russie ha assunto il suo ruolo di protagonista indiscusso nel panorama mondano versiliese. Nel 1871, infatti, l'albergo ha aperto le sue porte al pubblico, diventando rapidamente il rifugio preferito di artisti, letterati, musicisti e esponenti dell'alta società.

Tra i suoi ospiti illustri figurano nomi come il poeta Rainer Maria Rilke, che qui trovò ispirazione per alcune delle sue opere più celebri, e il maestro Arturo Toscanini, che lo scelse come sua residenza estiva per diversi anni.

Dormire all''Hotel Plaza e de Russie

L'Hotel Plaza e de Russie offre ai suoi ospiti un soggiorno da sogno in un ambiente raffinato e curato nei minimi dettagli. Le camere e le suite, arredate con mobili d'epoca e tessuti pregiati, si affacciano sul mare o sulla città, regalando panorami mozzafiato. Ogni camera dell'Hotel Plaza e de Russie è un'opera d'arte a sé, curata nei minimi dettagli per soddisfare le esigenze di ogni ospite. Dalle Camere Classic, accoglienti e intime, alle Suite, ampie e luminose con vista mozzafiato sul mare, l'hotel offre una varietà di soluzioni per ogni gusto e budget. Lo stile delle camere è un connubio armonico di eleganza classica e moderna. Mobili di pregio, tessuti pregiati e opere d'arte alle pareti creano un'atmosfera raffinata e accogliente.

In ogni camera l’ospite trova tutto ciò che può offrire un hotel 5 stelle, incluse le più moderne tecnologie come tv led con canali satellitari e caricatore wireless per lo smartphone. Le due Penthouses sono situate sul roof, all’ultimo piano, con vista mare. Lo stile classico cede il passo a favore di un approccio più contemporaneo e accattivante.

Lunasia: il ristorante setellato del Plaza e de Russie a Viareggio

All'interno del rinomato Hotel Plaza e de Russie di Viareggio, il Ristorante Lunasia, una stella Michelin, si erge come un faro di eccellenza culinaria, illuminando il panorama gastronomico della Versilia con la sua luce raffinata e il suo gusto sopraffino. Il nome deriva dall'etrusco e significa quiete e serenità Varcare la soglia del Lunasia significa immergersi in un'atmosfera elegante e accogliente, dove ogni dettaglio è curato con meticolosa attenzione per regalare agli ospiti un'esperienza sensoriale a 360 gradi. L'ambiente, raffinato e luminoso, è impreziosito da arredi di design e da un'accurata selezione di opere d'arte che creano un connubio armonioso tra tradizione e modernità.

Lo chef Luca Landi, lucchese (di Bagni di Lucca per l’esattezza), classe 1974, maestro indiscusso della cucina, guida con sapiente maestria un'orchestra di sapori che conquista il palato fin dal primo assaggio. La sua passione per la materia prima, unita alla sua creatività e alla sua tecnica impeccabile, si traduce in piatti che sono vere e proprie opere d'arte culinaria.

Il menu del Lunasia è un viaggio attraverso le stagioni, un inno alla freschezza e alla genuinità dei prodotti del territorio, in particolar modo il pesce freschissimo del Tirreno. Ogni piatto è un capolavoro di equilibrio e armonia, dove i sapori si intrecciano in un gioco di contrasti e suggestioni che lascia il segno. Dagli antipasti sfiziosi e intriganti ai primi piatti che celebrano la tradizione toscana, come i ravioli al ragù di cinghiale bianco, il Lunasia propone un percorso gastronomico che esalta la ricchezza e la varietà della cucina locale. Non mancano proposte a base di pesce, come il branzino al sale con verdure di stagione, che conquistano per la loro freschezza e delicatezza.

Nei dintorni dell'Hotel Plaza e de Russie

Ciò che rende, ancor di più, speciale il Plaza è la vicinanza con località di interesse storico, culturale, paesaggistico. In breve tempo, dall’Hotel Plaza e De Russie di Viareggio è possibile visitare luoghi dal fascino intramontabile, città d’arte toscane famose nel mondo per i loro capolavori di inestimabile valore (Firenze, Lucca, Pisa), e ambienti naturali dai paesaggi unici: dalle acque cristalline dell’Isola d’Elba alle Cinque Terre, con i loro suggestivi paesi medievali incastonati nella costa a picco sul mare. Eventi culturali, come il Palio di Siena o il Festival Puccini di Torre del Lago, o ancora il Carnevale di Viareggio sono occasioni imperdibili per vivere una regione ricca di charme.

Nelle immediate vicinanze si trova, inoltre, Pietrasanta, capoluogo della Versilia, Camaiore, dalle bellezze paesaggistiche e architetture civili e religiose davvero degne di nota e Carrara, conosciuta per le preziose cave di marmo.

