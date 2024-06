Dormire nella storia? Entriamo a Il Tornabuoni Hotel di Firenze

In una delle dimore più antiche e prestigiose di Firenze, Palazzo Minerbetti, costruito nel XIV secolo, sorge oggi il Tornabuoni Hotel, cinque stelle lusso di VRetreats, il brand della divisione hôtellerie (VOIhotels) del gruppo italiano Alpitour World.

L'ingresso de Il Tornabuoni Hotel

Dormire a Il Tornabuoni Hotel

Sessantadue camere, che per nomi, ambienti e arredamento rievocano il Rinascimento, un ristorante (Il Magnifico), un bar e una Cave si trovano all’interno di questo antico palazzo, che nella sua storia ha ospitato nomi come Henry James, Lord Spencer o Barbara Bush.

Un elegante lavoro di interior design, ad opera dello studio Andrea Auletta Interiors creato esclusivamente per l’hotel, incarna la ricca storia della città e la magnificenza artistica dove l’unione tra il corpo classico e la veste moderna si esalta nelle stanze più sfarzose, come la suite Beatrice, così battezzata in onore della musa di Dante Alighieri, e la signature suite 501, che prende il nome dell’hotel: 60 metri quadri di puro lusso, impreziositi da un terrazzino privato con veduta sulla Basilica di Santa Trinità e, dalla sponda opposta dell’Arno, sulla Basilica di Santo Spirito e Palazzo Pitti.

«Ogni dettaglio a Il Tornabuoni Hotel, a partire dalla localizzazione, è concepito per dare all’ospite il meglio dell’ospitalità, del comfort, della ristorazione, dei servizi e della stessa città - ricorda Marco Del Lama, general manager de Il Tornabuoni - un albergo ideale per immergersi nella magica atmosfera di Firenze, dove sono racchiusi millenni di storia».

Il Magnifico, il ristorante de Il Tornabuoni Hotel

Tra gli altri punti di forza de Il Tornabuoni è Il Magnifico, ristorante ubicato al piano terra dell’hotel aperto anche alla clientela esterna, la cui proposta culinaria è affidata allo chef fiorentino Simone Tarchi, che celebra gli straordinari sapori degli ingredienti italiani e locali in una gustosa cucina.

Delizie gastronomiche che si uniscono alle oltre quattrocento ricercate etichette di vino custodite nella Cave dell’hotel, che si possono degustare anche nel Bar Il Magnifico o nell’elegante Terrazza delle Farfalle, che si affaccia su Santa Maria Novella, San Frediano, la Chiesa di Ognissanti e le tante altre bellezze dello skyline rinascimentale di Firenze.

Hotel Il Tornabuoni

Via de' Tornabuoni 3 – 50123 Firenze

Tel 055 212645