Carbonara, Lasagne e pasta al pomodoro i piatti italiani più amati dagli stranieri

Le vacanze in Italia non sono solo un viaggio tra arte e storia, ma anche un'esperienza gastronomica che conquista i palati di tutto il mondo. Secondo una recente ricerca condotta dal Touring Club Italia per Unione Italiana Food, in vista del World Pasta Day che si celebra il 25 ottobre, la pasta domina la classifica delle specialità più amate dai turisti stranieri.

La pasta italiana conquista i turisti stranieri, con Carbonara, Lasagne e Pasta al Pomodoro al top delle preferenze

Tra i piatti preferiti, la carbonara conquista il primo posto, seguita dalle iconiche lasagne alla bolognese e dalla semplice ma intramontabile pasta al pomodoro. Un successo che parla di tradizione e sapori autentici, quelli che fanno innamorare chi visita il Bel Paese.

La ricerca ha rilevato che oltre il 54% dei ristoratori italiani servono una clientela composta almeno per metà da stranieri, con un aumento della cultura enogastronomica del 72% tra i turisti. Soprendentemente, il formato più apprezzato è la pasta lunga, scelta dal 46% degli intervistati, nonostante la sfida di avvolgerla correttamente con la forchetta.

La Top 10 dei piatti di pasta più ordinati dagli stranieri include, oltre ai classici già citati, gli spaghetti alle vongole, i bucatini all'amatriciana e la cacio e pepe. Seguono i tortellini in brodo, la pasta alla norma, le trofie al pesto e le orecchiette con cime di rapa.

Margherita Mastromauro, presidente dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food, ha commentato: «L’esperienza enogastronomica è sempre più centrale nella scelta di una meta turistica. Con il 56% della nostra produzione esportata, la pasta italiana è amata in tutto il mondo, un merito che va al saper fare centenario dei pastai italiani e a chi valorizza questo patrimonio culinario».

La pasta non è solo un piatto, ma un simbolo di cultura e identità che trasmette il piacere del mangiare mediterraneo. Grazie al successo internazionale, anche i ristoranti italiani all’estero continuano a celebrare e diffondere la magia di una tradizione senza tempo.

