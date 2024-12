Alla scoperta della qualità del Maiale nero della Lomellina

Un mantello nero interrotto da una caratteristica lista bianca, dimensioni imponenti rispetto ad altre razze locali, e una carne dal profilo organolettico invidiabile. Sono queste alcune delle qualità che rendono unico il Maiale nero della Lomellina, una razza suina che racconta una storia di recupero e valorizzazione tutta italiana. Riconosciuto ufficialmente dal ministero dell'Agricoltura e iscritto al Libro genealogico delle razze suine italiane, è il risultato di un lungo lavoro iniziato negli anni '70, quando in provincia di Pavia alcuni allevatori hanno deciso di salvaguardare esemplari con tratti distintivi legati alle razze locali ormai estinte.

Un esemplare di Maiale nero della Lomellina

Ma la riscoperta di questa razza non si è limitata alla conservazione genetica: è diventata il fulcro di un progetto che unisce allevamento sostenibile, qualità della carne e un modello produttivo trasparente. E tra i protagonisti di questa rinascita spicca Fumagalli, storica azienda di salumi, che ha saputo fare del Maiale nero della Lomellina il cuore della sua produzione. Grazie a un allevamento attento alle esigenze dell'animale e alla scelta di tecniche rispettose dell'ambiente, Fumagalli ha dimostrato come tradizione e innovazione possano convivere. L'azienda non solo tutela le caratteristiche originarie della razza, ma promuove anche una filiera controllata, dove la qualità delle carni e il benessere animale vanno di pari passo.

La carne del Maiale nero della Lomellina si distingue per la marezzatura fine e pregiata, che le conferisce morbidezza al taglio e una sapidità inconfondibile al palato. È un prodotto che non solo si presta alla produzione di salumi di alto livello, ma esalta anche le ricette più elaborate, grazie alla compattezza della fibra e al suo equilibrio nutrizionale. Il contenuto naturale di Omega 3 e 6, fondamentali per la salute umana, aggiunge un ulteriore valore a una materia prima che non teme confronti. Inoltre, ogni fase della produzione è pensata per valorizzare questa eccellenza. L'alimentazione naturale degli animali, unita a una lavorazione sapiente della carne, dà vita a prodotti dal gusto intenso e dalla consistenza inimitabile.

La scheda tecnica del Maiale nero della Lomellina

Nome : Maiale nero della Lomellina

: Maiale nero della Lomellina Origine : provincia di Pavia, Lombardia

: provincia di Pavia, Lombardia Caratteristiche distintive : Mantello nero con una lista bianca sulla testa e sugli arti Maggior mole rispetto ad altre razze locali Marezzatura della carne particolarmente fine e uniforme

: Valori nutrizionali : alto contenuto di Omega 3 e 6, acidi grassi essenziali

: alto contenuto di Omega 3 e 6, acidi grassi essenziali Alimentazione: naturale, con ingredienti di alta qualità

