Come il pomodoro si reinventa nel mondo della comunicazione

Il mondo del pomodoro sta vivendo un’importante evoluzione nella sua comunicazione. Le aziende che lo producono si stanno orientando verso nuovi linguaggi, più moderni e in sintonia con le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all'autenticità. Questo cambiamento non riguarda solo il packaging o i messaggi pubblicitari, ma anche l'approccio alla tradizione, che viene reinterpretata in chiave contemporanea per parlare a una nuova generazione di consumatori. Il pomodoro, simbolo per eccellenza della cucina italiana, è protagonista di un rinnovamento che ne esalta la qualità, le radici e l'importanza come ingrediente fondamentale della dieta mediterranea.

Massimo Manferdini, direttore commerciale Italia di Rodolfi Mansueto

Così Rodolfi Mansueto, storica azienda parmense del pomodoro, lancia un'operazione di rebranding che segna una nuova fase del suo percorso commerciale. Con un’inedita campagna pubblicitaria, l’azienda si prepara a entrare nelle case degli italiani con una nuova immagine, pur rimanendo fedele ai suoi valori storici di qualità e tradizione. Lo spot, che sarà trasmesso a partire da dicembre sulle frequenze della RAI, racconta il viaggio del pomodoro, simbolo di eccellenza italiana, dalle coltivazioni a pochi chilometri dagli stabilimenti Rodolfi fino alla tavola.

La campagna pubblicitaria non è solo un semplice spot: è l'espressione di un cambiamento profondo nell’immagine aziendale. Rodolfi Mansueto ha deciso di rinnovare il suo packaging, creando un design più moderno per la linea retail, mantenendo però il valore della tradizione. Unico a mantenere il proprio marchio storico è Ortolina, il celebre sugo alle verdure, che si rinnova con un nuovo look più vivace e accattivante. Con questa operazione, Rodolfi Mansueto punta a una maggiore presenza sul mercato, cercando di coniugare la sua lunga storia con le esigenze del consumatore moderno.

Il nuovo packaging è pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico che guarda alla qualità e alla sostenibilità senza rinunciare all’estetica. Ogni prodotto Rodolfi trasmette il richiamo al territorio e all'autenticità del pomodoro coltivato nelle terre parmigiane, con una grafica pulita ed elegante che valorizza la genuinità e il made in Italy.

Protagonista indiscusso dello spot è il pomodoro stesso, che si fa voce narrante per raccontare la storia dell’azienda. È lui a guidare il pubblico attraverso il processo produttivo che, partendo dai campi in cui viene coltivato, arriva fino al consumatore finale. Il pomodoro diventa così simbolo non solo del prodotto, ma anche dei valori di qualità e passione che da oltre un secolo contraddistinguono Rodolfi Mansueto.

Lo spot si fa portavoce di un cambiamento di comunicazione, puntando su una narrazione coinvolgente che parla di tradizione, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Il messaggio che l'azienda vuole trasmettere è chiaro: la qualità, la freschezza e la sostenibilità sono al centro della sua missione.

Questo rebranding non è solo un cambiamento estetico, ma segna anche un’evoluzione strategica. Massimo Manferdini, direttore commerciale Italia di Rodolfi Mansueto, afferma che «il nuovo design dei prodotti rispetta la nostra lunga tradizione, ma oggi vuole intercettare i consumatori moderni con cui stiamo creando un nuovo legame». Questo percorso di rinnovamento coinvolge non solo il packaging, ma anche l'approccio alla comunicazione e al marketing, con un’attenzione sempre maggiore alla digitalizzazione e alla personalizzazione dell’esperienza d’acquisto.

Il nuovo sito web lanciato a fine ottobre è un ulteriore passo verso la modernizzazione dell’immagine aziendale. Grazie a un layout più moderno e contenuti rinnovati, Rodolfi Mansueto punta a rafforzare la propria presenza online e a rendere più facile l'accesso ai suoi prodotti.

Con l’operazione di rebranding e il lancio della nuova campagna pubblicitaria, Rodolfi Mansueto intende non solo rafforzare la propria posizione nel mercato italiano, ma anche espandere la propria presenza internazionale. Il pomodoro, emblema del Made in Italy, diventa il veicolo ideale per raccontare l’eccellenza e la qualità della tradizione gastronomica italiana a una platea globale. Rodolfi Mansueto ha lanciato un percorso di crescita che vede il pomodoro come protagonista indiscusso, pronto a conquistare nuovi consumatori con il suo sapore autentico e il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. Con questa nuova fase, l'azienda si prepara a rispondere alle sfide del futuro, mantenendo intatti i valori che l'hanno resa una delle realtà più importanti nel panorama del pomodoro italiano.

