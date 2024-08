Gorgonzola Dop: CSQA conferma la tutela dell'eccellenza italiana

La filiera del Gorgonzola Dop, re indiscusso degli erborinati e vanto della gastronomia italiana con un valore di oltre mezzo miliardo di euro, è stata nuovamente affidata a CSQA per i prossimi tre anni. L'ente sarà infatti responsabile di effettuare rigorosi controlli sulle oltre cinque milioni di forme prodotte annualmente. La scelta di confermare CSQA è stata dettata dalla volontà di garantire la massima qualità e tutela del marchio Gorgonzola Dop. Come ha sottolineato Antonio Auricchio, presidente del Consorzio di tutela, «è fondamentale mantenere alti gli standard e contrastare le imitazioni sempre più diffuse».

Il Gorgonzola Dop, un tesoro italiano sotto stretta sorveglianza

Il Gorgonzola, prodotto in Piemonte e Lombardia, è un fiore all'occhiello dell'agroalimentare italiano. La sua produzione, legata a tradizioni secolari, contribuisce in modo significativo all'economia locale e all'export nazionale. Con quasi 76mila tonnellate prodotte ogni anno, è un prodotto amato in tutto il mondo. Il Consorzio di tutela, dal 1971, lavora senza sosta per promuovere e proteggere questo formaggio, garantendo ai consumatori un prodotto autentico e di alta qualità.

«La nostra conferma quale Organismo di controllo del Gorgonzola Dop - ha aggiunto Pietro Bonato, amministratore delegato di CSQA - è il risultato del lavoro svolto sul fronte della garanzia di questo prodotto di eccellenza, apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo. Siamo felici di proseguire sul percorso intrapreso e della rinnovata fiducia nella nostra società sul fronte della valorizzazione di prodotti a denominazione di origine».

