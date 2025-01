Vismara trova casa nel Gruppo Pini: salvati 162 posti di lavoro

Il Gruppo Pini, una delle società leader nell'agroalimentare, ha acquisito il controllo totale della storica azienda Vismara. L'operazione, avvenuta il 14 gennaio, segna un momento di svolta per l'iconico marchio italiano, che da oltre un secolo rappresenta un punto di riferimento nell'industria della salumeria. Con questa mossa, il Gruppo Pini si impegna a salvaguardare i 162 posti di lavoro e a rilanciare la produzione e la commercializzazione legata allo stabilimento di Casatenovo (Lc), cuore pulsante dell'attività Vismara. La transazione prevede che, a partire dal 17 gennaio, un ramo d'azienda di Vismara Spa confluirà nella nuova società Vismara 1898 Srl, assicurando continuità operativa e un futuro rinnovato.

Gruppo Pini acquisisce Vismara: un nuovo capitolo per un'icona italiana

L'acquisizione non si limita a preservare la forza lavoro, ma punta a trasformare Vismara in una realtà ancora più competitiva. Con un fatturato di 62 milioni di euro, l'azienda beneficerà di investimenti significativi destinati a potenziare sia la produzione sia la rete di vendita. In particolare, il piano strategico del Gruppo Pini prevede un forte orientamento verso l'internazionalizzazione, con un focus prioritario sul mercato statunitense. Questa espansione sarà facilitata dall'inserimento di Vismara in una filiera produttiva già consolidata e capillare, composta da dieci centri produttivi, di cui otto situati in Italia e due all'estero.

La storia e il valore di Vismara

Fondato nel 1898, Vismara è una delle eccellenze italiane nel comparto della salumeria. L'azienda è iscritta nel registro speciale dei “Marchi storici di interesse nazionale” del ministero delle Imprese e del Made in Italy, un riconoscimento che sottolinea l'importanza culturale ed economica del marchio. Questa eredità è stata un elemento chiave nell'interesse del Gruppo Pini, che da tempo investe nella valorizzazione di aziende storiche italiane.

Roberto Pini, presidente di Pini Italia

«Questa operazione rappresenta un altro tassello importante per il nostro Gruppo che ormai da anni si sta focalizzando su una crescita strutturata nei prodotti di filiera di alta qualità, avendo rilevato prima Ferrarini e ora Vismara: due marchi storici simbolo dell'eccellenza agroalimentare italiana. Questi sono i pilastri fondamentali per lo sviluppo che intendiamo portare avanti unendo innovazione, sostenibilità e continua attenzione alla filiera e alla qualità del prodotto» ha dichiarato Roberto Pini, presidente di Pini Italia.

© Riproduzione riservata