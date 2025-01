Zafferano di San Gimignano, vent'anni di Dop: la Toscana omaggia l'oro rosso

Vent'anni fa, precisamente il 5 febbraio 2005, lo Zafferano di San Gimignano otteneva la Denominazione di origine protetta (Dop), un riconoscimento europeo che ne certifica l'eccellenza e il legame inscindibile con il territorio. Oggi, a due decenni di distanza, la Regione Toscana festeggia l'anniversario con un video che illustra i passaggi principali del disciplinare, raccontando la storia e la dedizione dei produttori che continuano a mantenere viva questa tradizione.

Lo Zafferano di San Gimignano Dop

Si tratta di una produzione di nicchia, limitata esclusivamente al territorio comunale di San Gimignano, dove poche aziende portano avanti con determinazione ogni fase della lavorazione a mano, assicurando così una qualità straordinaria al prodotto finale. La coltivazione dello zafferano, sebbene abbia trovato negli ultimi anni un maggiore spazio in Toscana, rimane frammentata e di piccole dimensioni, proprio a causa delle difficoltà legate alla produzione manuale e alla disponibilità di manodopera qualificata.

«Negli ultimi anni - spiega la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi - la coltivazione di questa straordinaria spezia, la cui essenza versatile e ricca di proprietà ha molte applicazioni ed usi, si è fatta largo nella nostra regione anche se siamo di fronte ancora ad estensioni molto ridotte e frammentate. Purtroppo, come molti altri prodotti del nostro made in Tuscany di qualità, il cosiddetto oro rosso è oggetto di contraffazioni e adulterazioni. Per questo ci impegniamo a tutelarlo tramite la conoscenza innanzitutto, che è tra le più valide promozioni. Perché la conoscenza dà la possibilità di rendere note le storie, i valori, i legami che i prodotti hanno con il territorio e di combattere al tempo stesso la contraffazione, che si alimenta proprio di giudizi superficiali per non dire di ignoranza».

Un impegno che si traduce anche nell'offerta di strumenti digitali pensati per informare i consumatori e aiutarli a orientarsi nel mercato. A questo proposito, l'assessora con delega alla tutela dei consumatori Alessandra Nardini sottolinea: «Da sempre la Regione Toscana si impegna nella tutela delle consumatrici e dei consumatori offrendo alle cittadine e ai cittadini anche strumenti aggiornati di informazione per orientarsi nel mercato, come in questo caso, attraverso l'illustrazione e la diffusione digitale dei disciplinari di produzione delle Dop e Igp toscane. Tutti questi video possono essere visti nel portale regionale Infoconsumotoscana.it, nella sezione Nato in Toscana. Conoscere i nostri Dop e Igp è un modo per conoscere di più e meglio i nostri territori e gli straordinari prodotti enogastronomici».

Se oggi lo Zafferano di San Gimignano Dop è un prodotto riconosciuto e apprezzato, lo si deve alla tenacia di chi lo produce con dedizione. «È sempre stata una produzione di nicchia la nostra - afferma Tiziana Pieraccini, storica produttrice e presidente del consorzio di tutela - che nell'anno del riconoscimento, il 2005, ha visto il massimo di imprese produttrici iscritte al sistema di certificazione: 12 con 3.155 grammi di zafferano Dop. Le problematiche dei cambiamenti climatici e soprattutto la difficoltà di reperire manodopera agricola dell'ultimo decennio ha provocato una emorragia di aziende dalla Dop che oggi è ottenuta solo grazie a due aziende agrituristiche che ancora hanno la cura e l'attenzione necessarie per raggiungere l'elevato standard di qualità richiesto dal disciplinare. Ma non ci arrendiamo».

