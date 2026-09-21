Bonduelle Italia riorganizza le attività commerciali dedicate al mercato fuori casa e presenta la nuova struttura Out of Home. Il cambiamento rientra nel percorso Transform to Win Together e nell’approccio One Bonduelle, con l’obiettivo di riunire sotto una gestione coordinata vendite, marketing e trade marketing. Il nuovo assetto interessa tutte le categorie, dagli ambient e surgelati alle insalate e ai piatti pronti, e punta a seguire in modo unitario le diverse occasioni di consumo. Il nuovo modello guarda anche alla ristorazione professionale.

Francesco Berri, Direttore Vendite Sell In di Bonduelle Italia, ora è anche responsabile delle vendite Out of Home

Bonduelle Italia: nasce la nuova organizzazione Out of Home

Il nuovo modello supera una gestione separata per canale e concentra le attività commerciali in una visione più ampia del business. La responsabilità delle vendite Out of Home viene affidata a Francesco Berri, Direttore Vendite Sell In di Bonduelle Italia, che riunisce sotto un unico presidio sviluppo commerciale, strategia di marca e presenza sul mercato.

Salvatore Principato, nominato Head of Out of Home

A coordinare la struttura, con riporto diretto a Berri, è Salvatore Principato, nominato Head of Out of Home. Il suo incarico comprende la definizione della strategia, lo sviluppo del canale e la crescita profittevole, oltre al rafforzamento dei rapporti con i partner commerciali e della collaborazione con Marketing, Trade Marketing e Category.

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Vendite e marketing integrati per il fuori casa

La squadra commerciale Out of Home opererà sull’intero territorio nazionale e su tutti i principali canali del fuori casa. Il presidio comprende clienti nazionali indipendenti, distribuzione automatica, ristorazione collettiva e catene di gastronomia, con l’obiettivo di garantire continuità nelle relazioni e maggiore velocità di risposta.

Laura Bettazzoli, Marketing Director di Bonduelle Italia, assume nel proprio perimetro le attività di marketing Out of Home

L’integrazione coinvolge anche le funzioni di marketing e trade marketing. Laura Bettazzoli, Marketing Director di Bonduelle Italia, assume nel proprio perimetro le attività di marketing Out of Home, mentre Giacomo Focante, Direttore Vendite Sell Out, integra il Trade Marketing Out of Home nelle proprie responsabilità.

Nuove responsabilità e crescita interna

Il riassetto organizzativo ha aperto anche nuove possibilità di sviluppo per alcune persone dei team coinvolti, attraverso incarichi differenti e percorsi di crescita professionale. La riorganizzazione viene quindi presentata anche come uno strumento per valorizzare competenze e talenti interni, accompagnando l’evoluzione dell’azienda con nuove responsabilità. Il risultato è una visione di marca unitaria, estesa alle diverse categorie e occasioni di consumo, coerente con il posizionamento di Bonduelle come the vegetable expert. L’obiettivo è mantenere un’identità comune e una presenza coordinata nei diversi contesti in cui il consumatore incontra il brand.

Giacomo Focante, Direttore Vendite Sell Out, integra il Trade Marketing Out of Home nelle proprie responsabilità

«Con questa evoluzione compiamo un ulteriore passo del nostro percorso One Bonduelle: una gestione unica e integrata di vendite, marketing e trade marketing e category ci permette di offrire a clienti e consumatori una risposta sempre più rapida e coerente, qualunque sia la tecnologia o il canale con cui scelgono di incontrare Bonduelle. Il vero motore di questo cambiamento sono le nostre persone: per questo continuiamo a investire sul talento interno, in un'azienda dove si impara e si cresce insieme», dichiara Federico Odella, ceo di Bonduelle Italia.

Federico Odella, ceo di Bonduelle Italia