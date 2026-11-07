Il cioccolato risponde a preferenze diverse: c’è chi cerca l’intensità del fondente, chi apprezza abbinamenti insoliti e chi predilige i sapori dei dolci più conosciuti. Profumi e consistenze rendono la tavoletta adatta a momenti differenti, dalla pausa quotidiana alla condivisione durante le feste. Per l’autunno-inverno 2026 Vanini, marchio premium di Icam, amplia la proposta con due percorsi: Anniversary Collection, dedicata alle origini del cacao, e le novità Tasting Experience, ispirate a ricette golose e richiami alla pasticceria.

Vanini festeggia gli 80 anni di Icam con una serie di tavolette di cioccolato in edizione limitata

Anniversary Collection Vanini: tre cioccolati fondenti monorigine all’80%

La nuova Anniversary Collection celebra gli 80 anni di Icam con tre tavolette fondenti all’80% di cacao, proveniente da Madagascar, Ecuador e Giamaica. Il progetto mette in evidenza le differenze tra le aree di coltivazione attraverso tre profili aromatici: speziato, fruttato e tostato. La percentuale comune permette di confrontare le ricette, mentre gli ingredienti aggiunti ne sottolineano le caratteristiche. La collezione si rivolge a chi sceglie il cioccolato anche in base alle note aromatiche, oltre che alla quantità di cacao.

L'Anniversary Collection di Vanini

La selezione delle materie prime e gli abbinamenti costruiscono un’esperienza di degustazione accessibile ma articolata. La Giamaica è l’elemento più raro della gamma: secondo l’azienda, Vanini è il primo marchio a proporre nel canale retail una tavoletta monorigine realizzata con cacao dell’isola. Anche il packaging racconta le origini. Le grafiche, ispirate a flora e fauna dei Paesi di provenienza, distinguono le referenze con identità cromatiche diverse. Una mappa sensoriale aiuta a riconoscere i profili aromatici e a confrontare le ricette durante l’assaggio.

Giamaica 80%: una rarità retail dal profilo tostato La Monorigine Giamaica Fondente 80% si distingue per la provenienza del cacao e per il profilo aromatico tostato. Le piante crescono in giardini forestali misti, insieme ad alberi di pimento, cannella e caffè. Questo contesto contribuisce allo sviluppo di caratteristiche peculiari, valorizzate nella ricetta con l’aggiunta di bacche di vaniglia. La vaniglia accompagna le note intense del cacao e contribuisce a un gusto equilibrato e avvolgente. L’azienda presenta la tavoletta come la prima referenza monorigine di cacao giamaicano proposta nel retail. Il formato è da 90 grammi, con prezzo consigliato di 2,79 euro. Madagascar 80%: cacao speziato con tè chai e caramello La tavoletta Monorigine Madagascar Fondente 80% utilizza cacao selezionato in piccole coltivazioni della regione di Sambirano, nel nord-ovest dell’isola. L’area rientra tra le origini “Fine of Flavour” riconosciute dall’International Cocoa Organization (ICCO). Il profilo speziato nasce dall’incontro tra il fondente e il tè chai, miscela che amplia la complessità del gusto. I cristalli di caramello aggiungono croccantezza e sfumature dolci e tostate. L’assaggio alterna l’intensità del cacao alle note delle spezie. La tavoletta è proposta nel formato da 90 grammi, con prezzo consigliato al pubblico di 2,79 euro. Ecuador 80%: note fruttate, miele e granella di mandorle La referenza Monorigine Ecuador Fondente 80% presenta un profilo fruttato e floreale, con sentori di banana matura, ananas, mango, pera e mela. Il miele accompagna queste note, mentre la granella di mandorle aggiunge croccantezza e persistenza gustativa. L’abbinamento mette in relazione la componente fruttata del cacao con ingredienti che ne completano il carattere. Le mandorle introducono un contrasto di consistenza e rendono l’assaggio più articolato. La confezione contiene 90 grammi e il prezzo consigliato è di 2,79 euro.

Tasting Experience: tavolette tra ricette golose e sapori familiari

Accanto al percorso sulle origini, Vanini amplia Tasting Experience con ricette che combinano ingredienti riconoscibili e consistenze differenti. La linea si rivolge a chi cerca un cioccolato ispirato a biscotti e dessert, più che alla degustazione del cacao in purezza. Per il 2026 sono previste tre referenze: due Limited Edition e una novità Tasting Experience Double.

La linea Tasting Experience di Vanini

Il richiamo a preparazioni conosciute rende immediato il riconoscimento dei sapori, mentre l’incontro tra cioccolati, inclusioni e aromi modifica l’esperienza rispetto al dolce di partenza. Le novità sono adatte a occasioni informali, dalla pausa personale alla condivisione, con formati e prezzi accessibili.

Limited Edition cookies: cioccolato al latte, biscotti e gocce fondenti La Tasting Experience Limited Edition Cioccolato al latte con cookies e gocce fondenti unisce la cremosità del cioccolato al latte alla croccantezza dei biscotti. Le gocce di fondente aggiungono intensità e creano un ulteriore contrasto. La tavoletta alterna così morbidezza e consistenze croccanti, richiamando l’abbinamento tra latte e biscotti. La ricetta è pensata anche per il periodo delle festività, quando aumentano le occasioni di condivisione e il consumo di dolci. La confezione da 75 grammi ha un prezzo consigliato di 1,99 euro. Limited Edition al torrone: il gusto delle feste incontra il cioccolato bianco La Tasting Experience Limited Edition Cioccolato bianco al gusto torrone riprende uno dei sapori più riconoscibili del Natale. Le note morbide del cioccolato bianco incontrano il gusto del torrone, dolce legato alle tavole delle feste e ai momenti conviviali. Il riferimento viene trasferito in una tavoletta, adatta anche alla condivisione. Il richiamo natalizio definisce il carattere stagionale della Limited Edition e intercetta l’interesse per i gusti associati alle ricorrenze. Il formato è da 75 grammi e il prezzo consigliato al pubblico è di 1,99 euro. Tasting Experience Double Torta al Limone: il dessert diventa una tavoletta La linea Tasting Experience Double si amplia con Torta al Limone, ricetta che trasferisce nel cioccolato il profilo di un dessert casalingo. La tavoletta presenta un doppio strato di cioccolato bianco al gusto di limone, con granella di biscotto e cioccolato al latte. L’insieme combina componente agrumata, dolcezza e una parte croccante. La struttura a più strati distingue la referenza dalle tavolette tradizionali e richiama il dessert senza richiedere preparazioni o servizio al cucchiaio. La confezione contiene 85 grammi e ha un prezzo consigliato di 1,99 euro.

ICAM: selezione del cacao e rapporti con le comunità produttrici

Alla base delle proposte Vanini si trova l’esperienza di Icam, azienda che da 80 anni opera nel cioccolato attraverso la selezione delle materie prime e la conoscenza dei territori di coltivazione. Il lavoro sulle origini si accompagna a rapporti duraturi con le cooperative dei Paesi produttori e all’attenzione per le comunità coinvolte nella filiera. Le due collezioni interpretano questa competenza in modi diversi. Anniversary Collection valorizza provenienza e caratteristiche aromatiche del cacao, mettendo a confronto tre origini con ricette fondenti ad alta percentuale.

Alla base delle proposte Vanini si trova l’esperienza di ICAM, azienda che da 80 anni opera nel cioccolato