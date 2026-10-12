Da 80 anni Icam promuove la cultura e l’eccellenza del cioccolato, affiancando i professionisti con ingredienti capaci di coniugare qualità, competenza tecnica e conoscenza della materia prima. Un percorso iniziato nel 1946 e costruito giorno dopo giorno insieme a chi lavora il cioccolato, interpretandolo non soltanto come ingrediente, ma come materia da plasmare con creatività, precisione e sensibilità.

Per Icam, il cioccolato è prima di tutto una materia da plasmare creatività, precisione e sensibilità

In questo rapporto con il mondo professionale si incontrano le due anime che da sempre guidano Icam: da un lato la ricerca, l’innovazione e l’affidabilità applicativa; dall’altro l’attenzione al cacao, alle sue origini e alle possibilità espressive del gusto. Una visione che trova forma nei brand Agostoni e Icam Professional: il primo valorizza l’identità delle origini attraverso Grand Cru e Monorigine dai profili aromatici distintivi; il secondo propone ingredienti equilibrati e versatili, sviluppati per rispondere a lavorazioni ed esigenze differenti. Nell’anno dell’80° anniversario, le novità 2026 ampliano entrambe le gamme con nuovi profili aromatici e possibilità applicative.

Agostoni, nuove origini per il cioccolato professionale

Il viaggio di Agostoni parte dai Caraibi con Fondente Grand Cru Grenadine 73%, ottenuto da cacao proveniente da Saint Vincent e Grenadine. Il suo profilo presenta una piacevole acidità iniziale, un equilibrio tra dolce e amaro e note delicate di frutta fresca, frutta secca e tabacco.

Fondente Grand Cru Grenadine 73% e Fondente Monorigine Vietnam 70% di Agostoni

La gamma Monorigine accoglie invece Fondente Monorigine Vietnam 70%, una nuova provenienza asiatica caratterizzata da sottile amarezza, note fruttate e acidule e moderata persistenza.

Icam Professional, nuove soluzioni per pasticceria e gelateria

Sul fronte Icam Professional, Fondente Genea 80% è una copertura senza burro di cacao aggiunto e dalla bassa fluidità, pensata come ingrediente per conferire intensità alle basi di pasticceria e gelateria. Fondente Moqui 64% offre un profilo equilibrato e versatile, mentre Latte Madera 42%, un cioccolato al latte dagli alti solidi e dal colore scuro, è caratterizzato da intense note di cacao e latte condensato e da una dolcezza contenuta.

Da Icam, Fondente Genea 80% e Latte Madera 42%

La proposta dedicata alla cottura si arricchisce con le Gocce medie Fondente senza zucchero 56%, nelle quali il saccarosio è sostituito dal maltitolo, e con le Barrette da forno Fondente 44%, adatte sia alle preparazioni tradizionali sia a interpretazioni più contemporanee. Nuove sfumature arrivano anche dalla gamma Chocolate Nuances: il Cubettone Cheesecake unisce il cioccolato bianco allo yogurt alle note di fragola e fragolina di bosco.

Il Cubettone Cheesecake proposto da Icam

Il Cubettone Zenzero abbina invece il cioccolato fondente 45% al carattere speziato e piccante della radice. Entrambe le referenze nascono per resistere alle alte temperature e, con l’aggiunta di circa il 6% di burro di cacao, possono essere trasformate in coperture per applicazioni di pasticceria, cioccolateria e gelateria.

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Creme al cioccolato per farciture e preparazioni professionali

Completano l’ampliamento Crema Fondente Mabel e Crema Latte Regina, due basi anidre pronte all’uso formulate con il 25% di cioccolato. La crema Mabel esprime un gusto fondente intenso, rotondo ed equilibrato; la Regina un profilo più morbido e goloso, con iniziali note di cacao seguite da quelle del latte. Sono ideali per la farcitura, sia in pasticceria che cioccolateria, la preparazione di cremini, l’aromatizzazione di creme e la ricopertura di dolci da forno.

Crema Fondente Mabel e Crema Latte Regina sono ideali per la farcitura, sia in pasticceria che cioccolateria