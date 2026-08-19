È stato avviato dall’Alsia, l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, l’iter per il pieno riconoscimento ministeriale del Consorzio di tutela del Fagiolo di Sarconi Igp. L’annuncio è arrivato durante la 45ª Sagra del Fagiolo di Sarconi dall’assessore regionale alle Politiche agricole Carmine Cicala, che ha indicato nel riconoscimento uno strumento per organizzare meglio la filiera e rafforzare il ruolo del prodotto nella Val d’Agri. La prospettiva è quella di costruire attorno al Consorzio una rete che coinvolga produttori, trasformatori, ristoratori, istituzioni, ricerca e promozione territoriale. L’obiettivo, ha spiegato Cicala, è aumentare il valore riconosciuto agli agricoltori, ampliare gli sbocchi commerciali e trasformare la notorietà raggiunta dal Fagiolo di Sarconi in un'opportunità di crescita stabile per il territorio.

Fondo Qualivita Fagiolo di Sarconi, dopo 30 anni di Igp si punta al riconoscimento di un Consorzio di tutela

Dal riconoscimento alla revisione del disciplinare

Il passaggio al riconoscimento ministeriale avrebbe anche conseguenze sul piano della rappresentanza della denominazione. «Un conto è un'associazione di produttori, altro è un Consorzio di tutela riconosciuto dal Masaf: cambiano l'autorevolezza dell'interlocutore, gli strumenti a disposizione e la capacità di rappresentare l'intera denominazione», ha sottolineato Cicala. Tra i temi che potrebbero essere affrontati dopo il riconoscimento c'è anche l’aggiornamento del disciplinare di produzione, una richiesta emersa più volte tra i produttori. Il Consorzio, una volta riconosciuto, potrebbe quindi diventare il soggetto incaricato di portare avanti il confronto istituzionale su questo aspetto.

Una filiera da organizzare in Val d’Agri

Il progetto punta quindi a superare una logica legata alla sola produzione per costruire una filiera più strutturata, capace di mettere in relazione le diverse attività che ruotano attorno al Fagiolo di Sarconi. «L'obiettivo è favorire, con il Consorzio quale interlocutore centrale, una rete permanente tra produttori, trasformatori, ristoratori, istituzioni, ricerca e sistema della promozione territoriale», ha spiegato l’assessore. Per la Regione Basilicata, il rafforzamento della filiera dovrebbe tradursi anche in nuovi mercati e maggiore capacità di generare reddito e occupazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Pubblicità

Trent’anni di Igp per il Fagiolo di Sarconi