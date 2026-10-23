Farina e lievito già dosati per semplificare le preparazioni casalinghe: dalla collaborazione tra Ar.pa Lieviti e Molino Gaspari arriva “Impasta e Basta”, una linea pensata per realizzare ricette dolci e salate riducendo i passaggi preliminari. La gamma comprende due confezioni da 500 grammi, formulate per facilitare la preparazione degli impasti. Impasta e Basta Dolce contiene lievito istantaneo aromatizzato alla vaniglia, mentre Impasta e Basta Salato è privo di aromi.

Le nuove referenze Impasta e Basta Dolce e Salato nate dalla collaborazione tra Ar.pa Lieviti e Molino Gaspari

Per utilizzare entrambe le referenze basta aggiungere gli ingredienti previsti dalla ricetta, amalgamare il composto e procedere direttamente con la cottura. L'impiego del lievito istantaneo elimina la necessità di attendere la lievitazione prima di infornare. La farina 00 e il lievito sono infatti già presenti nelle proporzioni indicate, senza doverli pesare separatamente.

Impasta e Basta Dolce, per prodotti di pasticceria

Una soluzione destinata a chi desidera ridurre i tempi di preparazione e dedicare maggiore attenzione alla scelta degli ingredienti e alla realizzazione delle ricette.

Le ricette dolci e salate da preparare in casa

Il mix dolce può essere utilizzato per torte, ciambelle, muffin, plumcake e biscotti, mentre la versione salata è adatta a focacce, pizze, torte salate, muffin salati e panzerotti. Le due basi permettono quindi di spaziare tra diverse preparazioni da forno, dalla colazione agli spuntini, fino alle proposte per i pasti principali.

Impasta e Basta Salato, adatto a focacce, pizze, torte salate, muffin salati e panzerotti

Ar.pa Lieviti e Molino Gaspari, una collaborazione emiliana

La linea nasce dall'incontro tra le competenze di due realtà dell'Emilia-Romagna. Ar.pa Lieviti, attiva dal 1972 nella produzione di lieviti e ingredienti per preparazioni dolci e salate, collabora con Molino Gaspari, azienda che vanta cinque generazioni di esperienza nella selezione e nella lavorazione del grano. Il progetto unisce così conoscenza delle farine e specializzazione nei lieviti in un prodotto destinato alle cucine domestiche.