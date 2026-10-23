“IMPASTA E BASTA”
Farina e lievito già dosati: arriva il mix per preparare dolci e salati senza attesa
Dalla collaborazione tra Ar.pa Lieviti e Molino Gaspari nasce “Impasta e Basta”, una linea in due versioni, dolce e salata, che permette di realizzare diverse ricette senza aspettare la lievitazione prima della cottura
Farina e lievito già dosati per semplificare le preparazioni casalinghe: dalla collaborazione tra Ar.pa Lieviti e Molino Gaspari arriva “Impasta e Basta”, una linea pensata per realizzare ricette dolci e salate riducendo i passaggi preliminari. La gamma comprende due confezioni da 500 grammi, formulate per facilitare la preparazione degli impasti. Impasta e Basta Dolce contiene lievito istantaneo aromatizzato alla vaniglia, mentre Impasta e Basta Salato è privo di aromi.
Per utilizzare entrambe le referenze basta aggiungere gli ingredienti previsti dalla ricetta, amalgamare il composto e procedere direttamente con la cottura. L'impiego del lievito istantaneo elimina la necessità di attendere la lievitazione prima di infornare. La farina 00 e il lievito sono infatti già presenti nelle proporzioni indicate, senza doverli pesare separatamente.
Una soluzione destinata a chi desidera ridurre i tempi di preparazione e dedicare maggiore attenzione alla scelta degli ingredienti e alla realizzazione delle ricette.
Le ricette dolci e salate da preparare in casa
Il mix dolce può essere utilizzato per torte, ciambelle, muffin, plumcake e biscotti, mentre la versione salata è adatta a focacce, pizze, torte salate, muffin salati e panzerotti. Le due basi permettono quindi di spaziare tra diverse preparazioni da forno, dalla colazione agli spuntini, fino alle proposte per i pasti principali.
Ar.pa Lieviti e Molino Gaspari, una collaborazione emiliana
La linea nasce dall'incontro tra le competenze di due realtà dell'Emilia-Romagna. Ar.pa Lieviti, attiva dal 1972 nella produzione di lieviti e ingredienti per preparazioni dolci e salate, collabora con Molino Gaspari, azienda che vanta cinque generazioni di esperienza nella selezione e nella lavorazione del grano. Il progetto unisce così conoscenza delle farine e specializzazione nei lieviti in un prodotto destinato alle cucine domestiche.
Le versioni Dolce e Salato sono proposte nel formato da 500 g al prezzo di 1,75 euro. Sono acquistabili attraverso gli shop online delle due aziende, nei canali trade e retail, nei negozi specializzati in prodotti alimentari e presso il punto vendita di proprietà di Molino Gaspari.