Grana Padano e Parmigiano Reggiano fanno fronte comune per chiedere all'Unione europea una valutazione più ampia delle nuove tecnologie alimentari. Al centro della presa di posizione dei due Consorzi c'è Solein, una proteina ottenuta attraverso la fermentazione microbica per la quale l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha espresso un parere favorevole. Secondo i Consorzi, la sicurezza alimentare deve restare un requisito imprescindibile, ma non può essere l'unico criterio per valutare prodotti destinati a entrare nel mercato europeo e potenzialmente a sostituire gli alimenti di origine agricola. La richiesta è contenuta in una delibera congiunta approvata dal Comitato Esecutivo del Consorzio Parmigiano Reggiano e dal Comitato di Gestione del Consorzio Grana Padano, riuniti nella sede del Consorzio Latterie Virgilio a Mantova, alla presenza di Origin Italia e AFIDOP. I due organismi chiedono alla Commissione europea, in particolare alla Direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare (DG SANTE), di considerare anche le ricadute economiche, sociali, occupazionali e ambientali delle nuove tecnologie produttive, coinvolgendo anche la DG AGRI e le amministrazioni nazionali competenti.

Proteine prodotte senza allevamenti, i Consorzi del Grana e Parmigiano chiedono garanzie all'Ue

Solein, la proteina ottenuta senza agricoltura e allevamento

Il caso che ha portato i due Consorzi a intervenire riguarda Solein, ingrediente proteico sviluppato dalla società finlandese Solar Foods. La sua produzione si basa su un processo di fermentazione microbica che utilizza idrogeno e anidride carbonica, consentendo di ottenere proteine attraverso un sistema industriale indipendente dalle coltivazioni e dagli allevamenti tradizionali. Per il prodotto è stata presentata una domanda di autorizzazione come novel food. Il recente parere favorevole dell'Efsa sulla sicurezza del prodotto ha riaperto il confronto sul ruolo delle biotecnologie nella trasformazione dei sistemi alimentari. Grana Padano e Parmigiano Reggiano riconoscono la funzione dell'Autorità europea nella valutazione scientifica dei rischi e non contestano il valore dell'innovazione. Ritengono tuttavia necessario affiancare all'esame della sicurezza una riflessione sulle conseguenze che la diffusione di questi alimenti potrebbe avere nel tempo, anche in relazione alla salute dei consumatori e all'evoluzione delle abitudini alimentari.

Novel food, i Consorzi chiedono criteri di valutazione più ampi

La richiesta si fonda anche sulle disposizioni del Regolamento Ue 2015/2283 sui novel food. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione, alla valutazione scientifica dell'Efsa si affiancano infatti le competenze decisionali della Commissione europea, che deve tenere conto anche di altri fattori legittimi pertinenti alla domanda. Secondo i due Consorzi, tra questi dovrebbero rientrare in modo più esplicito gli effetti economici, sociali, occupazionali e ambientali dei nuovi sistemi produttivi. Il confronto dovrebbe quindi estendersi oltre le caratteristiche del singolo ingrediente, considerando l'impatto che un'eventuale diffusione su larga scala potrebbe avere sulle filiere agricole, sugli allevamenti e sulle economie dei territori. A sostegno di questa posizione viene richiamato anche uno studio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore promosso da AFIDOP, che avrebbe evidenziato criticità in termini di efficienza produttiva e sostenibilità economica e ambientale di alcune tecnologie alternative per la produzione alimentare.

Grana Padano e Parmigiano Reggiano, oltre 10 milioni di forme nel 2025

La posizione dei due Consorzi è legata anche al peso economico e territoriale delle rispettive filiere. Grana Padano e Parmigiano Reggiano hanno superato complessivamente i 10 milioni di forme prodotte nel 2025 e rappresentano un sistema produttivo strettamente connesso all'agricoltura e all'allevamento delle aree di origine. Il valore delle produzioni a Indicazione Geografica, secondo i Consorzi, non si esaurisce nel prodotto commercializzato. Le filiere Dop sostengono l'attività delle aziende agricole, l'occupazione e la permanenza delle comunità nei territori rurali e montani. Contribuiscono inoltre alla conservazione del paesaggio, della biodiversità e delle razze autoctone, oltre che al presidio del territorio e alla tutela del suo assetto idrogeologico.

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano

«L'innovazione alimentare rappresenta una grande opportunità per il futuro dell'Europa, ma il progresso tecnologico deve andare di pari passo con la tutela della salute dei consumatori e la salvaguardia dei territori», dichiara Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. «Nel pieno rispetto delle valutazioni scientifiche dell'Efsa, riteniamo fondamentale continuare ad approfondire le possibili implicazioni per la salute legate al consumo prolungato di questi nuovi alimenti, così come le conseguenze che la loro diffusione potrebbe avere sul tessuto economico, sociale e ambientale europeo». Bertinelli richiama in particolare il ruolo delle produzioni a Indicazione Geografica nelle aree rurali e montane, dove contribuiscono alla tutela del paesaggio, della biodiversità e dell'occupazione, favorendo la permanenza delle nuove generazioni.

Il presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, Renato Zaghini

La richiesta di un fronte comune delle Indicazioni Geografiche