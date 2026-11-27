ALCHIMIE
Il mondo in un dolce: la creazione di École Ducasse per Natale 2026
Per le feste del 2026, la scuola di arti culinarie e pasticceria fondata dallo chef Alain Ducasse firma “Alchimie”, un globo di cioccolato con Guanaja, kumquat e mascarpone, disponibile su prenotazione a 95 euro
Per il Natale 2026, École Ducasse, la scuola di arti culinarie e pasticceria fondata dallo chef Alain Ducasse, reinterpreta il tradizionale tronchetto delle feste attraverso una creazione ispirata alla propria vocazione internazionale. Si chiama Alchimie ed è un Bûche de Noël a forma di globo terrestre, realizzato in cioccolato e decorato con dettagli dorati che riportano i nomi dei campus dell'istituzione nel mondo. Il dolce, pensato per 8 persone, sarà disponibile esclusivamente su prenotazione a partire dal 1° dicembre, al prezzo di 95 euro, e potrà essere ritirato presso la boutique del campus di Meudon, alle porte di Parigi.
Alchimie, il tronchetto di Natale ispirato all'incontro di culture
La scelta di riprodurre il globo terrestre nasce dalla volontà di raccontare, attraverso la pasticceria, l'incontro di culture e tradizioni gastronomiche che caratterizza il percorso formativo della scuola. Nei campus di École Ducasse, infatti, studiano persone provenienti da tutto il mondo (oltre 90 nazionalità), che condividono quotidianamente aule e laboratori, confrontandosi con tecniche e sensibilità gastronomiche differenti. Una dimensione internazionale che costituisce parte integrante della formazione dei futuri chef e pastry chef, chiamati a confrontarsi con contesti professionali e culturali diversi nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità.
Cosa racchiude il globo di cioccolato di École Ducasse
Il tema dell'incontro si ritrova anche nella composizione del dessert, a partire dall'accostamento di ingredienti con caratteristiche aromatiche differenti. All'interno del guscio di cioccolato, Alchimie racchiude il gusto intenso del Guanaja al 70%, al quale si affiancano le note agrumate del kumquat e la morbidezza di una mousse al mascarpone e vaniglia. A completare la preparazione interviene una nota di vaniglia affumicata, che aggiunge un'ulteriore sfumatura al profilo aromatico del dolce.