Per il Natale 2026 , École Ducasse , la scuola di arti culinarie e pasticceria fondata dallo chef Alain Ducasse , reinterpreta il tradizionale tronchetto delle feste attraverso una creazione ispirata alla propria vocazione internazionale . Si chiama Alchimie ed è un Bûche de Noël a forma di globo terrestre , realizzato in cioccolato e decorato con dettagli dorati che riportano i nomi dei campus dell'istituzione nel mondo. Il dolce, pensato per 8 persone, sarà disponibile esclusivamente su prenotazione a partire dal 1° dicembre, al prezzo di 95 euro , e potrà essere ritirato presso la boutique del campus di Meudon , alle porte di Parigi .

La scelta di riprodurre il globo terrestre nasce dalla volontà di raccontare, attraverso la pasticceria, l'incontro di culture e tradizioni gastronomiche che caratterizza il percorso formativo della scuola. Nei campus di École Ducasse, infatti, studiano persone provenienti da tutto il mondo (oltre 90 nazionalità), che condividono quotidianamente aule e laboratori, confrontandosi con tecniche e sensibilità gastronomiche differenti. Una dimensione internazionale che costituisce parte integrante della formazione dei futuri chef e pastry chef, chiamati a confrontarsi con contesti professionali e culturali diversi nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità.