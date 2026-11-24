La tavola delle feste mette alla prova chi convive con la celiachia o l'intolleranza al glutine, tra portate condivise e dolci tipici del periodo. Per il Natale 2026, Schär propone una selezione di referenze dedicate alle ricorrenze invernali, puntando su ricette prive di glutine pensate per essere consumate da tutti i commensali senza distinzioni. Accanto all'offerta dolciaria, il marchio affianca una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare domestica e un'iniziativa promozionale online che anticipa la novità dei Chunky Cookies.

Il panettone senza glutine con uvetta rappresenta il lievitato centrale dell'offerta natalizia per chi segue una dieta priva di glutine

Sicurezza a tavola e prevenzione delle contaminazioni crociate

Gestire un pranzo festivo con ospiti celiaci richiede attenzione ai dettagli operativi in cucina e durante il servizio. Per ricordare le regole base contro la contaminazione crociata, l'azienda ha affidato la comunicazione natalizia a due figure ispirate al proprio reparto produttivo: il panettiere Jürgen e la pasticcera Ana. Attraverso indicazioni pratiche, i due personaggi richiamano l'importanza di non condividere posate da portata, evitare di tagliare sullo stesso tagliere prodotti con e senza glutine e prestare attenzione alle briciole che possono finire nei piatti altrui, garantendo così un consumo privo di rischi.

Ricette speziate d'ispirazione nord-europea come i Lebkuchen ricoperti di cioccolato fondente accompagnano le pause pomeridiane delle feste

Dal panettone senza canditi ai Lebkuchen: la gamma natalizia

L'assortimento festivo comprende diverse tipologie di prodotto, calibrate sui diversi momenti della giornata, dalla colazione al fine pasto. Il protagonista principale rimane il Panettone senza canditi Schär nel formato da 420 grammi, ottenuto da una lunga lievitazione naturale e arricchito con uva sultanina; la ricetta è formulata anche senza lattosio, olio di palma e conservanti.

Gli Spekulatius decorati e i biscotti alla cannella completano l'assortimento dedicato alla colazione e al dopocena

Accanto al lievitato italiano trovano spazio ricette legate al mondo nord-europeo e anglosassone:

Lebkuchen : proposti in confezione da 200 grammi, abbinano una copertura di cioccolato fondente a un impasto morbido a base di farina di riso integrale, marzapane, frutta secca, agrumi canditi e spezie.

: proposti in confezione da 200 grammi, abbinano una copertura di cioccolato fondente a un impasto morbido a base di farina di riso integrale, marzapane, frutta secca, agrumi canditi e spezie. Spekulatius : biscotti croccanti e decorati in formato da 100 grammi, realizzati con farina di lenticchie, cannella e spezie, privi di lattosio e conservanti.

: biscotti croccanti e decorati in formato da 100 grammi, realizzati con farina di lenticchie, cannella e spezie, privi di lattosio e conservanti. Soft Cookies Cinnamon: frollini morbidi alla cannella preparati con burro e zucchero bruno, senza frumento né olio di palma, confezionati in astucci da 210 grammi suddivisi in sei monoporzioni da 35 grammi ciascuna.

Il concorso "Il meglio del Natale" e l'anteprima dei Chunky Cookies