DOLCI DI NATALE
Non solo il panettone: a Natale arrivano i Lebkuchen e gli Spekulatius senza glutine
Per il Natale 2026 Schär presenta una linea di dolci senza glutine pensata per condividere la tavola delle feste in sicurezza, tra grandi classici rivisitati e biscotti speziati d'ispirazione nord-europea
La tavola delle feste mette alla prova chi convive con la celiachia o l'intolleranza al glutine, tra portate condivise e dolci tipici del periodo. Per il Natale 2026, Schär propone una selezione di referenze dedicate alle ricorrenze invernali, puntando su ricette prive di glutine pensate per essere consumate da tutti i commensali senza distinzioni. Accanto all'offerta dolciaria, il marchio affianca una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare domestica e un'iniziativa promozionale online che anticipa la novità dei Chunky Cookies.
Sicurezza a tavola e prevenzione delle contaminazioni crociate
Gestire un pranzo festivo con ospiti celiaci richiede attenzione ai dettagli operativi in cucina e durante il servizio. Per ricordare le regole base contro la contaminazione crociata, l'azienda ha affidato la comunicazione natalizia a due figure ispirate al proprio reparto produttivo: il panettiere Jürgen e la pasticcera Ana. Attraverso indicazioni pratiche, i due personaggi richiamano l'importanza di non condividere posate da portata, evitare di tagliare sullo stesso tagliere prodotti con e senza glutine e prestare attenzione alle briciole che possono finire nei piatti altrui, garantendo così un consumo privo di rischi.
Dal panettone senza canditi ai Lebkuchen: la gamma natalizia
L'assortimento festivo comprende diverse tipologie di prodotto, calibrate sui diversi momenti della giornata, dalla colazione al fine pasto. Il protagonista principale rimane il Panettone senza canditi Schär nel formato da 420 grammi, ottenuto da una lunga lievitazione naturale e arricchito con uva sultanina; la ricetta è formulata anche senza lattosio, olio di palma e conservanti.
Accanto al lievitato italiano trovano spazio ricette legate al mondo nord-europeo e anglosassone:
- Lebkuchen: proposti in confezione da 200 grammi, abbinano una copertura di cioccolato fondente a un impasto morbido a base di farina di riso integrale, marzapane, frutta secca, agrumi canditi e spezie.
- Spekulatius: biscotti croccanti e decorati in formato da 100 grammi, realizzati con farina di lenticchie, cannella e spezie, privi di lattosio e conservanti.
- Soft Cookies Cinnamon: frollini morbidi alla cannella preparati con burro e zucchero bruno, senza frumento né olio di palma, confezionati in astucci da 210 grammi suddivisi in sei monoporzioni da 35 grammi ciascuna.
Il concorso "Il meglio del Natale" e l'anteprima dei Chunky Cookies
Parallelamente alla distribuzione nei punti vendita, l'azienda attiva l'operazione a premi "Il meglio del Natale", aperta al pubblico dal 30 novembre al 14 dicembre 2026. La meccanica prevede la registrazione sul portale web dedicato e la partecipazione a un gioco virtuale che dà accesso all'estrazione finale. In palio sono previste delle box assortite contenenti i prodotti della linea natalizia, un gioco da tavolo brandizzato e l'anteprima assoluta dei nuovi Chunky Cookies, ampliando così l'offerta dedicata al segmento dei biscotti.