L'omaggio di Bazzara ai diversi modi italiani di vivere l'espresso

Bazzara, storica torrefazione triestina, rinnova cinque delle sue miscele con Italian Blend, collezione che lega profili sensoriali, città e abitudini attorno al rito dell’espresso. Il progetto comprende Piacerepuro, Grancappuccino, Aromamore, Dolcevivace e Gustoitaliano, disponibili in grani e macinate nei formati da 250 grammi e un chilo, accompagnate da una nuova veste grafica ideata da Adriano Rosso, art director dell’azienda. L’idea parte da una constatazione semplice: in Italia l’espresso mantiene una propria identità riconoscibile, eppure cambia da una città all’altra per gusti, momenti di consumo e consuetudini.

Le cinque miscele della collezione Italian Blend di Bazzara, con la nuova identità grafica

Cinque miscele per raccontare le diverse abitudini dell’espresso italiano

Bazzara ha quindi associato ogni miscela a un luogo simbolico, costruendo un percorso chiamato “Tribute to”. I blend nascono da differenti bilanciamenti tra Arabica e Canephora, con l’obiettivo di restituire interpretazioni diverse della tazzina italiana. «Con Italian Blend abbiamo voluto raccontare una cosa semplice ma profondamente italiana: non esiste un solo modo di amare l’espresso - ha spiegato Mauro Bazzara, ceo della torrefazione. Ogni miscela nasce da un’idea diversa di gusto, di equilibrio e di piacere, ma tutte parlano la stessa lingua: quella della nostra cultura del caffè».

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Quattro città e un omaggio all’Italia nella collezione Bazzara

Scendendo nei dettagli, Piacerepuro, 100% Arabica, è dedicata a Milano e propone note di cacao, uvetta, prugna, confettura di fichi, mandorla e noce. A Firenze guarda invece Grancappuccino, composta per l’80% da Arabica e per il 20% da Canephora: è pensata per il cappuccino e, insieme al latte, richiama miele, brioche e crema, accanto a una componente fruttata e floreale. A Roma è associata Aromamore, miscela 70% Arabica e 30% Canephora che unisce frutta, cacao e albicocca essiccata, chiudendo su nocciola e caramello.