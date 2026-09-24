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Bazzara, storica torrefazione triestina, rinnova cinque delle sue miscele con Italian Blend, collezione che lega profili sensoriali, città e abitudini attorno al rito dell’espresso. Il progetto comprende Piacerepuro, Grancappuccino, Aromamore, Dolcevivace e Gustoitaliano, disponibili in grani e macinate nei formati da 250 grammi e un chilo, accompagnate da una nuova veste grafica ideata da Adriano Rosso, art director dell’azienda. L’idea parte da una constatazione semplice: in Italia l’espresso mantiene una propria identità riconoscibile, eppure cambia da una città all’altra per gusti, momenti di consumo e consuetudini.

L'omaggio di Bazzara ai diversi modi italiani di vivere l'espresso
Le cinque miscele della collezione Italian Blend di Bazzara, con la nuova identità grafica

Cinque miscele per raccontare le diverse abitudini dell’espresso italiano

Bazzara ha quindi associato ogni miscela a un luogo simbolico, costruendo un percorso chiamato “Tribute to”. I blend nascono da differenti bilanciamenti tra Arabica e Canephora, con l’obiettivo di restituire interpretazioni diverse della tazzina italiana. «Con Italian Blend abbiamo voluto raccontare una cosa semplice ma profondamente italiana: non esiste un solo modo di amare l’espresso - ha spiegato Mauro Bazzara, ceo della torrefazione. Ogni miscela nasce da un’idea diversa di gusto, di equilibrio e di piacere, ma tutte parlano la stessa lingua: quella della nostra cultura del caffè».

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Quattro città e un omaggio all’Italia nella collezione Bazzara

Scendendo nei dettagli, Piacerepuro, 100% Arabica, è dedicata a Milano e propone note di cacao, uvetta, prugna, confettura di fichi, mandorla e noce. A Firenze guarda invece Grancappuccino, composta per l’80% da Arabica e per il 20% da Canephora: è pensata per il cappuccino e, insieme al latte, richiama miele, brioche e crema, accanto a una componente fruttata e floreale. A Roma è associata Aromamore, miscela 70% Arabica e 30% Canephora che unisce frutta, cacao e albicocca essiccata, chiudendo su nocciola e caramello.

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Dolcevivace rende invece omaggio a Napoli con un equilibrio paritario tra Arabica e Canephora: nel profilo emergono cioccolato, frutta secca e una lieve nota fruttata, sostenuti da un corpo pieno e da una persistenza calda. Chiude la collezione Gustoitaliano, 100% Canephora dedicata all’Italia nel suo insieme. La miscela punta su cremosità e struttura, con cereali tostati, cioccolato fondente, spezie, sandalo e mandorla. Anche il packaging segue questa direzione: le confezioni riportano mappe idealizzate, ispirate al tessuto urbano e ai luoghi delle città raccontate.

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