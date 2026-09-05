All’inizio di settembre la campagna europea del pomodoro da industria entra nella sua fase conclusiva con le operazioni di raccolta e il successivo conferimento del prodotto fresco verso gli impianti di trasformazione alimentare. Il quadro complessivo resta tuttavia segnato da forti incertezze sui volumi finali complessivi. L'andamento climatico degli ultimi mesi, caratterizzato da ondate di calore prolungate e frequenti temporali localizzati, ha condizionato negativamente sia le rese agricole per ettaro sia la concentrazione zuccherina, espressa dal grado Brix, nell’area meridionale e occidentale del continente. Questa situazione ha spinto le organizzazioni di categoria a rivedere al ribasso le stime di produzione in Paesi chiave come Francia e Spagna.

Raccolta del pomodoro da industria in Italia: nel 2026 le stime salgono a 6,35 milioni di tonnellate, in controtendenza rispetto al resto d'Europa

In questo scenario, la filiera italiana del pomodoro da industria registra un andamento opposto. Il WPTC (World Processing Tomato Council) ha confermato la revisione al rialzo avanzata nel mese di agosto, fissando la stima finale per la produzione italiana a 6,35 milioni di tonnellate. Il dato segna un incremento del 4% rispetto alle valutazioni formulate a luglio e un aumento del 9% nei confronti dei volumi complessivi raccolti nel 2025.

Secondo quanto emerge dalle analisi di mercato di Areté, la crescita italiana è sostenuta dall’espansione delle superfici coltivate, guidata nel Settentrione dalle quotazioni favorevoli dei derivati del pomodoro e favorita nel Mezzogiorno, in particolare nei bacini agricoli della Puglia, da una maggiore disponibilità idrica negli invasi. I volumi effettivi da avviare all'industria restano comunque legati alle condizioni meteo delle battute finali della raccolta: sebbene gli standard qualitativi generali si mantengano buoni, il grado Brix medio risulta inferiore ai livelli storici e non si placano le preoccupazioni per le raccolte tardive, messe a dura prova dalle alte temperature registrate a luglio.

Mercato delle patate da trasformazione: forte impennata dei listini e taglio della produzione

Sul fronte delle patate destinate alla trasformazione industriale, il bimestre compreso tra luglio e agosto ha evidenziato un deciso e generalizzato rialzo dei prezzi medi mensili. Le rilevazioni ufficiali del listino PotatoNL mostrano rincari consistenti su tutti i principali segmenti del comparto: la categoria Frites, riferimento per i grandi impianti di trasformazione, ha fatto segnare un incremento del 180%; le partite destinate alle strutture industriali minori sono salite del 146%, mentre la tipologia orientata al canale Fast Food ha registrato un progresso del 161%. Nello stesso arco temporale, le quotazioni della varietà Fontane d'origine francese hanno toccato un aumento del 325%.

Campagna patate 2026: caldo e siccità riducono la produzione e i calibri in Europa, spingendo al rialzo i listini per la trasformazione industriale

Tali dinamiche rialziste confermano un netto cambio di rotta rispetto ai valori minimi registrati durante la passata stagione. Come evidenziato dalle analisi di mercato di Areté, il recupero delle quotazioni riflette le attese di una forte contrazione dell’offerta per la campagna 2026/2027. Sulle prospettive produttive pesano sia la diminuzione dei terreni destinati a questa coltura, sia il progressivo impatto dello stress termico e idrico.

La prima stima pubblicata dal servizio statistico ufficiale Agreste indica per la Francia un calo del 22% della produzione di patate rispetto al 2025; analogamente, la costante assenza di precipitazioni e i picchi di calore stanno riducendo il potenziale produttivo negli altri grandi distretti europei. L'impatto del meteo rischia di incidere non solo sui quantitativi netti, ma anche sul calibro dei tuberi e sulle caratteristiche qualitative, limitando la quota di raccolto idonea al taglio industriale e complicando le fasi di stoccaggio e conservazione nei magazzini.

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