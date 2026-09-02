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Il Taleggio Dop guarda alla Francia per rafforzare la presenza estera. Il Paese rappresenta infatti il principale sbocco estero per il formaggio Dop italiano e diventa il centro della nuova campagna del Consorzio. L’obiettivo è valorizzare origine, qualità e versatilità del prodotto attraverso contenuti digitali. La campagna nasce grazie al contributo del bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT - Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM), gestito da Unioncamere e dedicato alla promozione estera dei marchi collettivi e di certificazione italiani. Il progetto punta a consolidare la conoscenza del Taleggio Dop.

Un'immagine della campagna con cui il Taleggio Dop si promuove in Francia
Un'immagine della campagna con cui il Taleggio Dop si promuove in Francia

I dati confermano il peso della Francia. Nel 2025 l’Europa ha rappresentato il 68,5% dell’export complessivo di Taleggio Dop, mentre il mercato francese ha raggiunto il primo posto tra i Paesi importatori. Sono state acquistate circa 496 tonnellate, con un incremento del 6,4% rispetto al 2024. Nell’ultimo trimestre del 2025 le importazioni hanno raggiunto 131.377 chilogrammi, con un aumento del 3%.

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“Taleggio in Vacanza”: il formaggio Dop diventa protagonista

Il cuore è il concept “Taleggio in Vacanza”. Un quartino di Taleggio Dop assume sembianze umane, indossa un caratteristico berretto basco e parte alla scoperta della Francia. Nel viaggio incontra paesaggi simbolo del Paese e alcuni prodotti della gastronomia francese, esclusi i formaggi, trasformati a loro volta in personaggi. Tra questi compaiono Mademoiselle Baguette, Moutarde e Citron, protagonisti di incontri che uniscono curiosità gastronomiche e riferimenti culturali.

Il Taleggio fa la conoscenza di "Mademoioselle Baguette"
Il Taleggio fa la conoscenza di "Mademoioselle Baguette"

Le illustrazioni originali e il tono contemporaneo presentano al pubblico francese le caratteristiche del Taleggio Dop, il suo legame con il territorio d’origine e le possibilità di utilizzo in cucina. La campagna racconta la denominazione e la versatilità del formaggio.

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Social, ricette e food creator francesi

La comunicazione sarà sviluppata attraverso post, reel e ricette sui canali digitali del Consorzio. Il progetto coinvolge inoltre cinque food creator francesi: Salut cest Claire, La Cuisine de Garance, Mayou Healthy Food, La Cuisine de Sacco e Rose en Cuisine. Ognuno contribuirà a reinterpretare il Taleggio Dop secondo il proprio stile, favorendone la conoscenza presso nuovi pubblici.

Diversi post verranno pubblicati da content creator francesi per promuovere il Taleggio Dop
Diversi post verranno pubblicati da content creator francesi per promuovere il Taleggio Dop

«La Francia continua a rappresentare il nostro principale mercato estero e a dimostrare un interesse crescente nei confronti del Taleggio Dop I risultati dell'export confermano il valore di un prodotto che sa conquistare consumatori sempre più attenti alla qualità, all'origine e alla tradizione», dichiara Lorenzo Sangiovanni, Presidente del Consorzio Tutela Taleggio. «Con questo progetto vogliamo rafforzare un rapporto già consolidato, scegliendo un linguaggio capace di raccontare il Taleggio in modo autentico e contemporaneo. Attraverso il digitale, le ricette e il coinvolgimento di creator francesi, intendiamo avvicinare nuovi consumatori e valorizzare un'eccellenza italiana che non smette di distinguersi anche oltreconfine».

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