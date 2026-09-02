Il Taleggio Dop guarda alla Francia per rafforzare la presenza estera. Il Paese rappresenta infatti il principale sbocco estero per il formaggio Dop italiano e diventa il centro della nuova campagna del Consorzio. L’obiettivo è valorizzare origine, qualità e versatilità del prodotto attraverso contenuti digitali. La campagna nasce grazie al contributo del bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT - Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM), gestito da Unioncamere e dedicato alla promozione estera dei marchi collettivi e di certificazione italiani. Il progetto punta a consolidare la conoscenza del Taleggio Dop.

Un'immagine della campagna con cui il Taleggio Dop si promuove in Francia

I dati confermano il peso della Francia. Nel 2025 l’Europa ha rappresentato il 68,5% dell’export complessivo di Taleggio Dop, mentre il mercato francese ha raggiunto il primo posto tra i Paesi importatori. Sono state acquistate circa 496 tonnellate, con un incremento del 6,4% rispetto al 2024. Nell’ultimo trimestre del 2025 le importazioni hanno raggiunto 131.377 chilogrammi, con un aumento del 3%.

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“Taleggio in Vacanza”: il formaggio Dop diventa protagonista

Il cuore è il concept “Taleggio in Vacanza”. Un quartino di Taleggio Dop assume sembianze umane, indossa un caratteristico berretto basco e parte alla scoperta della Francia. Nel viaggio incontra paesaggi simbolo del Paese e alcuni prodotti della gastronomia francese, esclusi i formaggi, trasformati a loro volta in personaggi. Tra questi compaiono Mademoiselle Baguette, Moutarde e Citron, protagonisti di incontri che uniscono curiosità gastronomiche e riferimenti culturali.

Il Taleggio fa la conoscenza di "Mademoioselle Baguette"

Le illustrazioni originali e il tono contemporaneo presentano al pubblico francese le caratteristiche del Taleggio Dop, il suo legame con il territorio d’origine e le possibilità di utilizzo in cucina. La campagna racconta la denominazione e la versatilità del formaggio.

Social, ricette e food creator francesi

La comunicazione sarà sviluppata attraverso post, reel e ricette sui canali digitali del Consorzio. Il progetto coinvolge inoltre cinque food creator francesi: Salut cest Claire, La Cuisine de Garance, Mayou Healthy Food, La Cuisine de Sacco e Rose en Cuisine. Ognuno contribuirà a reinterpretare il Taleggio Dop secondo il proprio stile, favorendone la conoscenza presso nuovi pubblici.

Diversi post verranno pubblicati da content creator francesi per promuovere il Taleggio Dop